Торт и свадьба для Черчесова. Как прошел первый день сборной в Новогорске

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До вылета в Шотландию время есть. И прежде чем приступать к работе, игрокам (правда, не всем - Александр Головин и Денис Черышев утром в понедельник еще не прилетели из «Монако» и «Валенсии») надо было поздравить своего главного тренера с 56-летием.

Год назад по такому случаю с подачи Артема Дзюбы игроки сборной вышли на тренировку с накладными усами. Теперь обошлось без креатива. Станиславу Черчесову торжественно вручили футболку с номером 56.

Журналисты тоже приготовили тренеру подарок – торт в виде футбольного мяча.

- Спасибо вам за доброжелательное и профессиональное отношение, - отреагировал Черчесов. И буквально расцвел на глазах.

- Вы будете есть торт? - спросили Станислава Саламовича.

- Так много? Нет…

Впрочем, без поедания торта не обошлось. В виду отсутствия Головина и Черышева было решено отменить теоретическое занятие. Его заменили как раз на дегустацию.

А рядом с тренировочным полем проходили съемки… свадьбы. На поляне установили белый шатер, собрали большую массовку - и под стук мяча жених и невеста на протяжении нескольких дублей шествовали по дорожке мимо гостей, осыпаемые цветами. Съемки и тренировка друг другу не мешали.

Ну а во вторник сборную России ждет уже полноценный тренировочный день. Празднества закончатся, начнется кропотливая работа.