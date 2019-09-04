Шотландия – Россия: как играть Черчесову на родине Маклауда

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ОТ 4-2-3-1 НЕ ОТКАЖЕМСЯ?

При определении состава на предстоящие отборочные матчи необходимо принимать во внимание три основных критерия: особенности конкретного соперника, функциональное состояние наших игроков на данный момент и консерватизм Черчесова.

Этот самый консерватизм особенно ярко проявился в последних официальных играх отбора Евро-2020 – против Казахстана, Сан-Марино и Кипра. Уровень оппонентов вроде бы позволял Черчесову «поиграть» и расстановкой, и ее наполнением, предоставив время не самым очевидным кандидатурам. Однако во всех трех случаях неизменными оставались не только схема (4-2-3-1), но и исполнители на конкретных позициях – разумеется, за исключением точечных корректировок.

Так, если в Нур-Султане одним из опорников выступил Юрий Газинский, то затем Черчесов дважды делал ставку на тандем Роман Зобнин – Магомед Оздоев. Поскольку полузащитник «Краснодара» сейчас на долгое время выбыл из-за травмы, велика вероятность, что и в Глазго мы увидим спартаковца и зенитовца на важнейшем участке поля.

Да, не исключено, что Черчесов – в силу не лучших физических кондиций Зобнина, прилично наевшегося футболом в сумасшедшем августовском графике «Спартака» – подыщет альтернативный вариант напарника Оздоеву. Но при всем внешнем богатстве выбора (Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин и дополнительно вызванный Руслан Камболов вместо Алексея Миранчука) реальной альтернативы Роману не видно.

Баринов, хоть и выходил дважды на замену Зобнину на 70-х минутах матчей с Сан-Марино и Кипром, пока все же не настолько опытен, чтобы появляться в стартовом составе. Камболов в августе вместе с «Краснодаром» нагрузился ничуть не меньше, чем спартаковец. Ерохин – игрок слишком атакующего плана, чтобы располагаться на позиции опорника.

Остается Ахметов, который, кстати, уже был в основе сборной – в самом первом матче цикла с бельгийцами. Но тогда Черчесов вообще глобально поменял состав и схему, использовав сразу пять защитников. Молодой армеец действовал в связке с Далером Кузяевым, хотя зенитовцу из-за повреждения пришлось покинуть поле в середине первого тайма. И с выходом Антона Миранчука, естественно, были внесены определенные поправки в наши построения.

СЕМЕНОВА И ДЖИКИИ ДОСТАТОЧНО

Вообще, поединок с Бельгией стоит вынести за скобки, рассматривая общую тактическую канву тренерского штаба сборной. Тогда в обороне Черчесов использовал и Кирилла Набабкина, который сейчас травмирован, и Юрия Жиркова, который при всем своем универсализме в последнее время куда чаще используется в «Зените» в средней линии. Зато против бельгийцев не вышел Андрей Семенов, который в трех следующих матчах неизменно составлял пару центральных защитников с Георгием Джикией.

Несмотря на то что в Шотландии сборной придется столкнуться с агрессивной манерой «горцев», которые наверняка начнут грузить мячи в штрафную площадь верхом, вряд ли Черчесов вернется к схеме с тремя центральными защитниками. Если и остались за Ла-Маншем элементы классического британского футбола, то они как раз в наибольшей степени присущи шотландцам. Но наличие в заявке высокорослого Семенова и прыгучего Джикии фактически исключает превращение дуэта в трио. Да и кого выпускать третьим центральным?

Романа Нойштедтера, который, по признанию Станислава Саламовича, не рассматривается в качестве опорника, как его видят в «Динамо»? Игровая форма русского немца пока явно далека от оптимальной. Максима Беляева? У игрока тульского «Арсенала» тоже высокий рост и физические данные, но почти совсем нет опыта матчей за сборную. И сразу бросать его в пекло арены в Глазго – рулетка.

Поэтому рискнем предположить: линия обороны против шотландцев будет выглядеть привычно. Марио Фернандес справа, здорово играющий за «Сочи» и пользующийся доверием Черчесова Федор Кудряшов слева, а Семенов с Джикией – в центре.

ГИЛЕРМЕ И ДЗЮБА – НЕПРИКАСАЕМЫЕ

Любопытно будет оценить, насколько велика приверженность Черчесова своим принципам и применительно к позиции голкипера. Во всех четырех официальных матчах 2019 года ворота неизменно защищал Гилерме. Однако вызванный в сборную после длительной паузы Сослан Джанаев в пяти играх за «Сочи» трижды зарабатывал «сухари» и, судя по всему, находится в отличной форме. Не станет ли этот фактор ключевым, тем более что Гилерме несколько дней назад пропустил два гола от ростовчанина Элдора Шомуродова?

При этом нет сомнений, что в роли единственного выдвинутого вперед форварда на «Хэмпден Парке» будет использован Артем Дзюба. Пусть капитан сборной в «Зените» нынче освоился в несколько иной роли – нападающего второго темпа, больше подыгрывающего Сердару Азмуну, – умение Артема выигрывать верховую борьбу, делать скидки партнерам и цепляться за мячи будет втройне ценным против любящих пободаться на втором этаже шотландцев.

А наибольшие вопросы, как, впрочем, и обычно, вызывает состав группы атакующих полузащитников – тех, кто как раз и будет подхватывать отвоеванные Дзюбой мячи и затевать острые комбинации возле чужой штрафной. Ранее штаб Черчесова задействовал на этих позициях в стартовом составе шестерых: трижды – Александра Головина (в Нур-Султане наш полпред в «Монако» физически не мог сыграть из-за удаления в матче с Бельгией), по два раза – Дениса Черышева, Алексея Ионова, Антона Миранчука, по разу – Ахметова и Алексея Миранчука.

Последний, повторимся, выбыл из-за травмы. Шансы Ахметова выйти в основе мизерны и, скорее, относятся, как говорилось выше, к опорной зоне. А к остальным четырем кандидатам следует добавить Ерохина, в последних матчах весьма продуктивно играющего за «Зенит» на разных позициях, и Жиркова, чей опыт и неувядающее мастерство могут быть очень полезны против такого колючего соперника, как Шотландия.

ГОЛОВИН – В СТАРТЕ, ЧЕРЫШЕВ – ДЖОКЕР?

Пожалуй, позиции Головина в стартовом составе выглядят неоспоримыми: Александр неплохо смотрится в «Монако» и на данный момент находится в хорошей физической форме, не успев «переесть» футбола, как те же спартаковцы и краснодарцы. Справа логично будет выглядеть появление Ионова, который и киприотам в июне единственный гол забил, и в последних матчах «Ростова» демонстрирует отменную готовность.

Больше всего вопросов – по левому атакующему хавбеку. Черышев имеет мало практики в «Валенсии», лишь недавно восстановившись после очередного повреждения. Жирков с одинаковой эффективностью может как выйти с первых минут, так и исполнить роль джокера по ходу второго тайма. У Антона Миранчука, как и у Ерохина, есть возможности и способности не быть привязанным к левой бровке и тоже усилить игру во втором тайме.

В этом списке кандидатов намеренно не упоминаем Зелимхана Бакаева. Спартаковец за короткий срок успел стать одним из лидеров своего клуба, а также отметился несколькими результативными действиями, но о его ключевой роли в национальной команде пока говорить рано. В лучшем случае Бакаев может выйти на замену в концовке, да и то при каком-то особом стечении обстоятельств.

Предположим, что с первых минут на левой бровке появится все-таки Жирков, а Черышев будет брошен в бой после 60-й минуты с задачей потерзать подуставшую оборону «горцев». Почти наверняка появится на поле во втором тайме и Антон Миранчук, нынче здорово выглядящий в «Локомотиве» и способный заменить как Головина в центре, так и Ионова справа.

Таким образом, вырисовывается следующий вариант стартового состава российской сборной на матч с Шотландией:

Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Зобнин, Оздоев – Ионов, Головин, Жирков – Дзюба (к).

Проверим 6 сентября?