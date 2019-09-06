Настраиваемся на уэльский сценарий, держим в голове – североирландский

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В пятницу, 6 сентября, сборной России в Глазго предстоит провести матч отборочного раунда чемпионата Европы против Шотландии. Вспоминаем все пять выездов нашей национальной команды в Великобританию в новейшей истории.

Квалификация к ЧЕ-1996

Шотландия – Россия – 1:1 (1:1)

Голы: Бут, 20 – 1:0. Радченко, 25 – 1:1.

Россия: Черчесов, Кульков, Никифоров, Горлукович, Шалимов, Карпин, Онопко, Канчельскис, Пятницкий (Тетрадзе, 75), Радченко, Радимов.

16 ноября 1994 года. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 31 254 зрителя.

Единственный на данный момент выезд в Шотландию состоялся на старте отборочного этапа Евро-96. В третьем туре наша команда отправилась в гости к главному конкуренту за выход из группы. Хозяева мечтали попасть на чемпионат Европы, который проходил в Англии, но опасались грозного соперника и не зря.

Большую часть матча россияне, игравшие без Дмитрия Харина, Игоря Добровольского и Сергея Кирьякова, зато со Станиславом Черчесовым в воротах, владели инициативой и добились вполне удовлетворившей их ничьей. На 20-й минуте хозяева провели вертикальную атаку, и Скотт Бут хладнокровно реализовал выход один на один с Черчесовым, а уже спустя пять минут Дмитрий Радченко открылся в центре штрафной, получил длинную передачу от Игоря Шалимова и, обыграв вратаря Энди Горама, сравнял счет.

В ответном матче также была зафиксирована ничья, зато во всех остальных играх россияне одержали победы и с первого места уверенно вышли в финальный раунд. «Горцы» заняли вторую строчку и также получили путевку в Англию.

Обзор матча

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Стыковой матч квалификации к ЧЕ-2004

Уэльс – Россия – 0:1 (0:1)

Гол: Евсеев, 22.

Россия: Малафеев, Евсеев, Сенников, Смертин, Аленичев, Игнашевич, Онопко, Гусев, Титов (Радимов, 59), Булыкин, Измайлов.

19 ноября 2003 года. Кардифф. Стадион «Миллениум». 73 016 зрителей.

В следующий раз наша команда сыграла с британцами на их земле девять лет спустя. Любопытно, что в немалой степени этому поспособствовала ничья с Ирландией в Дублине (1:1), из-за которой россияне отстали от Швейцарии на одно очко. Из старой гвардии в команде к тому моменту остались только капитан Виктор Онопко и Владислав Радимов.

По ходу квалификационного раунда российская сборная пережила смену тренера – вместо Валерия Газзаева ее возглавил Георгий Ярцев. Он и завершал отборочный цикл. Оказавшись в группе вторыми, россиянам пришлось сразиться за выход на Евро-2004 с Уэльсом, в составе которого играл блистательный Райан Гиггз.

В первом матче была зафиксирована нулевая ничья, а ответный стал главным в карьере нынешнего тренера «Уфы» Вадима Евсеева. В первом тайме он забил единственный мяч, а после финального свистка выдал легендарное: «Х.. вам!». В своей автобиографической книге он рассказывал, что вообще не должен был играть в той встрече, потому что в Германии его больная дочь ждала операцию, но все же перед игрой вернулся в расположение сборной. Чтобы, как мы теперь знаем, стать героем нации и войти в историю.

Обзор матча

Его полная версия

Квалификация к ЧЕ-2008

Англия – Россия – 3:0 (2:0)

Голы: Оуэн, 7 – 1:0. Оуэн, 31 – 2:0. Фердинанд, 84 – 3:0.

Россия: Малафеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Анюков (Кержаков, 80), Семшов (Быстров, 40), Зырянов, Билялетдинов, Жирков, Аршавин, Сычев (Павлюченко, 63).

12 сентября 2007 года. Лондон. Стадион «Уэмбли». 86 106 зрителей.

Та самая сборная России под руководством Гуса Хиддинка, которая менее чем через год стала бронзовым призером Евро-2008, потерпела сокрушительное поражение от «золотой» по составу (Рио Фердинанд, Джон Терри, Стивен Джеррард, Джо Коул, Майкл Оуэн), но так ничего и не выигравшей сборной Англии Стива Макларена.

На протяжении всего матча хозяева имели тотальное преимущество, создали уйму голевых моментов и абсолютно заслуженно добились крупной победы – дубль оформил золотой мальчик английского футбола Оуэн, а под занавес встречи один из трех своих мячей за сборную забил Рио Фердинанд.

Но решающий матч команды сыграли месяц спустя в Москве. Благодаря дублю Романа Павлюченко, через год отправившегося на Туманный Альбион забивать за «Тоттенхэм», россиянам удалось добиться волевой победы и финишировать вторыми вслед за Хорватией. А что было потом, все и так хорошо помнят.

Квалификация ЧМ-2010

Уэльс – Россия – 1:3 (0:1)

Голы: Семшов, 36 – 0:1. Коллинз, 54 – 1:1. Игнашевич, 71 – 1:2. Павлюченко, 90+3 – 1:3.

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Янбаев, Быстров, Семак, Семшов (Павлюченко, 71), Зырянов, Аршавин, Кержаков (Ребко, 84).

9 сентября 2009 года. Кардифф. Стадион «Миллениум». 19 000 зрителей.

Следующий выезд в Британию столь большого значения не имел. Подопечные Хиддинка на полупустом «Миллениуме» не без труда обыграли ведомый Аароном Рэмзи и Крэйгом Беллами Уэльс, который тренировал маститый Джон Тошак. Увы, несмотря на эту победу, навязать Германии борьбу за первое место все же не удалось. Россияне финишировали вторыми, а в стыковых матчах уступили Словении, вляпались в кальянный скандал и потеряли лучшего тренера в своей истории.

Квалификация к ЧМ-2014

Северная Ирландия – Россия – 1:0 (1:0)

Гол: Патерсон, 43.

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Денисов, Широков, Файзулин, Быстров, Кержаков (Дзюба, 46), Дзагоев (Черышев, 46; Самедов, 52).

14 августа 2013 года. Белфаст. Стадион «Уинзор Парк». 11 178 зрителей.

Единственный матч из перечисленных, сыгранный не осенью. Он стал первым звонком о том, что под руководством Фабио Капелло российскую сборную не ждет ничего хорошего. Британцы одержали абсолютно заслуженную победу, а россияне за 90 минут игры не сподобились даже на один удар в створ аутсайдера, для которого эта победа так и осталась единственной за весь отборочный раунд. И это при том, что в соперниках был, например, Люксембург.

Тем не менее, наша сборная досрочно опередила Португалию и отправилась на чемпионат мира в Бразилию, где продемонстрировала позорный футбол и не смогла выйти из группы, в которой ее соперниками были Бельгия, Алжир и Южная Корея.