Артем Дзюба: Спасибо, Чарли, что помнишь меня

«ВСПОМИНАЕМ, КАК ИГРАТЬ С БЕГОВЫМИ ДОРОЖКАМИ»

- Как вам сборная Шотландии?

- Мы прекрасно понимаем, как будет играть соперник. Но конкретизировать не хочу. Чтобы не выдавать наших секретов. Понятно, что в составе хозяев выделяется Эндрю Робертсон из «Ливерпуля». А вообще, у них крепкая команда, которая любит атаковать флангами.

- Какое впечатление на предматчевой тренировке произвела арена «Хэмпден Парк»? С российскими стадионами сравнить можно?

- Газон хороший. Погода тоже. Ждем на «Хэмпдене» мощной атмосферы, как всегда в Британии. Я бывал в Глазго, когда «Спартак» играл против «Селтика». Фанаты тогда болели потрясающе. А с российскими аренами сравнивать сложно. У нас же сейчас нигде беговых дорожек нет. Но мы помним, как было в «Лужниках», вспоминаем.

«ТРИ ЛЮБИМЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВА ПРОИЗНЕСТИ НЕ МОГУ»

- Вы могли уехать в Англию зимой. Может, еще отправитесь туда. Язык учите?

- Что-то понимаю, но далеко не все. Приходится напрягаться, когда задают вопросы по-английски.

- Какие ваши три любимых английских слова?

- Я бы произнес, но не здесь… А вообще, Британия ассоциируется с футболом, Юргеном Клоппом и «Ливерпулем». Клопп - крутой дядька. Мне всегда было интересно окунуться в британский футбол, в эту атмосферу, борьбу. Думаю, в пятницу все решат единоборства. Кто их больше выиграет, тот и победит.

- Защитник сборной Шотландии Чарли Малгрю помнит вас по матчам «Селтика» и «Спартака». И ему тоже интересно с вами побороться.

- Если выйду на поле - поборемся с Чарли. Спасибо ему, что помнит меня. Но вообще мы ко всем шотландцам готовимся.