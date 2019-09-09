Хорошо, что за Казахстан не играет Шевченко

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Это будет наша 39-я по счету встреча с представителями бывшего СССР. Победить Россию удавалось трем сборным - Украины, Грузии и Эстонии. Но делали они это всегда на своем поле. Украинцы - в 1998 году в Киеве, в бесславный период работы с российской командой Анатолия Бышовца (6 поражений из 6 и отставка), грузины - в 2003-м, когда прерванный из-за отказа электричества матч в Тбилиси спустя полгода пришлось переиграть подопечным Валерия Газзаева (вновь - отставка), наконец, эстонцы - в 2002-м, в рамках подготовки к провальному корейско-японскому чемпионату мира дружины Олега Романцева (вы не поверите, но опять - отставка).

Получается, для главных тренеров сборной России фиаско в подобных играх смерти подобно. Однако Станиславу Черчесову особо волноваться не приходится. Свой гостевой поединок у Казахстана он уже выиграл, причем по всем статьям (4:0). А за победу на своем поле говорит та же статистика: в домашних матчах отборочных турниров ЧЕ и ЧМ мы отдали союзным республикам всего четыре очка. В 1999-м команда Романцева сыграла вничью 1:1 с Украиной (помните легендарный гол имени Андрея Шевченко и Александра Филимонова?), а в 2014-м, при Фабио Капелло, с таким же счетом завершилась встреча против молдаван. В той игре, кстати, свой второй гол за сборную забил Артем Дзюба…

В среднем россияне забивают дома экс-Советам 2,5 гола, а пропускают в районе 0,5. Нас такой расклад в Калининграде, безусловно, устроит. Впрочем, стоит напомнить, что однажды мы не смогли победить Казахстан на своем поле. Четыре года назад команды завершили спарринг со счетом 0:0. Это было в Химках, незадолго до отставки Капелло.