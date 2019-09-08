  Станислав Черчесов: Недооценки нет – есть флаг и гимн

«КАКАЯ ЭЙФОРИЯ? ПЯТЬ МИНУТ ПОРАДОВАЛИСЬ – И ЗА РАБОТУ»

На следующий день после победы над шотландцами россияне провели восстановительную тренировку в Глазго – и оттуда вылетели в Калининград. Местную одноименную арену наши опробовали в воскресный полдень. Тренироваться пришлось под моросящим дождем. Впрочем, команде он не мешал.

– В гостях мы победили Казахстан со счетом 4:0. С тех пор расклад сил как-то поменялся? – вопрос Черчесову.

– Тогда Казахстан играл на фоне крупной победы над шотландцами. Сейчас взял очко на Кипре. В общем, команда представляет собой угрозу. И в плане подготовки к этому сопернику для нас ничего не меняется. Все понимают: предстоит важный матч отборочного цикла.

– В Глазго сборная России показала высокую командную скорость. В Калининграде постараетесь поддерживать такой же темп?

– Мы имеем полный расклад по каждому игроку, кто в каком состоянии находиться. Разумеется, матч в Глазго отнял силы. Но на чемпионате мира темп был еще выше. И ничего, мы справлялись. Правда, ситуация была другой. Тогда имели месяц на подготовку, сейчас – недельный сбор. Но наша задача – чтобы во втором матче команда опять была свежая и бегущая. Над этим и работаем.

– Эйфории после победы над шотландцами нет?

– Ну, какая эйфория? Порадовались пять минут. И снова за работу.

«У ИОНОВА ПОБАЛИВАЕТ ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА»

– В стартовом составе произойдут изменения?

– Повторюсь, у нас есть вся информация по физическому состоянию игроков. Но окончательное решение по составу примем днем в понедельник, после утренней разминки. Матч-то поздний. На поле готов выйти каждый. Только у Алексея Ионова небольшие проблемы – побаливает икроножная мышца.

– Эйфории, как вы сказали, нет. А не боитесь, что ребята недооценят Казахстан?

– Мне кажется, в нашей команде такого в принципе быть не может. Нет никакой у нас недооценки, ни перед Казахстаном, ни перед Сан-Марино. Есть флаг, есть гимн. И есть четкое понимание того, что нужно выложиться на сто процентов для получения максимального результата.