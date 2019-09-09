Дибала остался без практики. Зимой он выберет между «ПСЖ», «Тоттенхэмом» и «МЮ»

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Дибала уедет из Турина?

Похоже, что имея в распоряжении чрезвычайно раздутый состав, Маурицио Сарри не рассчитывает на 25-летнего нападающего. Неслучайно «Юве» не смог вписать Марио Манджукича в заявку на Лигу чемпионов – места в ней банально не хватило. А ведь помимо хорвата в команде есть Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста, Федерико Бернардески и Марко Пьяца.

Таким образом, с большой вероятностью Дибала покинет Турин уже в зимнее трансферное окно. Руководство «старой синьоры» еще летом пыталось избавиться от форварда, но сам он отказался уезжать в другой клуб. Проиграв конкуренцию Игуаину и оставшись без игровой практики, Пауло придется принять трудное решение.

Претендентами на Дибалу называются английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» и французский «ПСЖ». Итальянские СМИ сообщают, что двое последних активно составляют список аргументов в свою пользу.

К Почеттино вместо Эриксена

В пользу «шпор» говорит присутствие на тренерской скамейке аргентинца Маурисио Почеттино, который и ранее не скрывал, что хотел бы поработать с соотечественником. Тем более, следующим летом истекает контракт другого атакующего футболиста Кристиана Эриксена, и зимой он с большой вероятностью сменит прописку.

К Сульшеру в компанию к Рашфорду и Марсьялю

Крайне заинтересован в Дибале и «Юнайтед», отправивший летом в «Интер»Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. У Оле-Гунара Сульшера на три позиции в атаке остались Антони Марсьяль, Джесси Лингард и Маркуш Рашфорд. Отсюда появление на левом фланге 21-летнего Даниэля Джеймса. Он, кстати, очень круто начал дебютный сезон в АПЛ, забив четырех матчах три мяча, но на длинной дистанции рассчитывать на его стабильную результативность было бы слишком рискованно, если не сказать наивно.

Дело не только в том, что Дибала станет столь необходимой дополнительной боевой единицей, но и в том, что подходит Сульшеру по стилю игры – быстрый, легкий, техничный форвард для разящих выпадов. Потому норвежец и не стал удерживать Лукаку, что не считал его «своим» нападающим. Только закрылось летнее трансферное окно, а «МЮ» уже ждет не дождется открытия летнего.

В город любви на место Неймара

Парижане стремятся не платить за футболиста сходу. Вдруг у него в столице Франции не пойдет? Им расчет на то, что удастся зимой арендовать Дибалу с последующим правом выкупа по окончании сезона, когда окончательно станет понятна судьба капризного Неймара.

Скорее всего, Дибале придется все-таки сменить обстановку. Как известно, Сарри не из тех, кто часто меняет мнение и активно ротирует состав. Если попал к нему в немилость, вернуться в основу будет практически нереально. В любом случае, у аргентинца есть еще четыре месяца, чтобы переубедить 60-летнего консерватора.