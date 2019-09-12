Ари обворовали на 23 миллиона рублей и это не Дзюба. Кто еще пострадал от воров

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Правда, полиция сработала идеально и злоумышленник задержан. Но ему удалось за несколько дней продать часть дорогостоящих аксессуаров. Интересно, что в дом Ари он попал через открытое окно.

Вообще, этот год оказался богатым на грабежи. В основном страдали именно футболисты. Пока игроки бились на футбольном поле, воры проникали в их дома и выносили целые состояния. Так сначала пострадал Кевин-Принс Боатенг. Воры утащили порядка 300 тысяч евро.

Пока «Лион» принимал «Барселону» в рамках Лиги чемпионов, а Мемфис Депай, Люка Тусар и Папе Диоп пытались забить хоть один гол в ворота испанцев, злоумышленники обчищали их дома. Полиция не уточнила, какую именно сумму украли, но можно представить, сколько всего хранилось дома у игроков-миллионеров.

Примерно в то же время в Ливерпуле воры обносили дом Садье Мане. Часы, драгоценности, мобильные телефоны и ключи от машин – все это досталось предприимчивым злоумышленникам. К счастью для Мане, денег дома не оказалось.

Следом не повезло Кариму Бензема из «Реала». Сначала он вместе со своим клубом вылетел из Кубка Италии от «Барсы» со счетом 0:3, а потом пришел домой в растрепанных чувствах и обнаружил, что его обокрали. Сколько вынесли из дома – не известно.

Уже в июне обокрали дом одноклубника Бензема – Лукаса Васкеса. Стоило ему отправиться с семьей на Балеарские острова, как воры тут же обнесли его жилище. Кстати, грабить «сливочных» - это уже традиция. Ранее были обворованы дома Зинедина Зидана и Альваро Мораты.

Недавно в интервью и Андрей Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне, когда он был игроком «Арсенала». «Забрали все, что было на первом этаже, на кухне. Пару айфонов, пару компьютеров. Приехала полиция. Сказали: «Хорошо, будем искать». Но так ничего и не нашли», - жаловался Аршавин.

А помните, как нынешнего героя «Зенита» и сборной России заподозрили в воровстве кошелька у Владимира Быстрова? 20 тысяч рублей нашли по горячим следам в кармане Артема. Похоже, что на этот раз в ситуации с Ари Дзюба не причем.

Кстати, от злоумышленников страдали баскетболисты. Во время третьего финального матча Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА в раздевалку подмосковного клуба зашел неизвестный. Он просто украл личные вещи некоторых игроков и скрылся. Правда, попал в объектив камер слежения.