Лионель Месси: Я никогда не просил вернуть Неймара в «Барсу» - Советский спорт
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14 сентября 2019 08:09ФутболСергеев Иван

Лионель Месси: Я никогда не просил вернуть Неймара в «Барсу»

Знаменитый форвард «Барселоны» и сборной Аргентины в интервью каталонскому изданию Sport рассказал много интересного. Вот выжимка.

О ЛЕТНИХ ТРАНСФЕРАХ КЛУБА

– Считаю, «Барселона» на сегодняшний день располагает составом, способным выиграть все турниры, в которых мы участвуем. За лето команда стала сильнее. То, что так и не подписали Неймара? А я не знаю подробностей переговоров. Однако для меня очевидно: после всего, что происходило на трансферном рынке между «Барсой» и «ПСЖ» в предыдущие годы, договориться было непросто.

Сам я общался с Неймаром. Он говорил, что хочет вернуться. Да и мы, игроки «Барсы», были бы рады снова увидеть его в команде… Многие болельщики выступали против. И их я тоже понимаю. Уход Неймара в «ПСЖ» был обставлен не лучшим образом. Но он же не становится от этого менее сильным игроком. Неймар один из лучших в мире. Впрочем, я никогда не просил руководство вернуть его в «Барсу». Да и никто не просил. Как и в случае с Антуаном Гризманном, старожилы команды просто высказали свое мнение. Все решения о трансферах принимает клуб. Игроки в этом не участвуют.

О КОНТРАКТЕ

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Есть ли в моем контракте пункт о том, что по окончании сезона я могу уйти бесплатно? Читал эти новости, но ни подтвердить, ни опровергнуть их не могу. Это конфиденциальная информация, только для внутреннего пользования. Но если бы передо мной стоял выбор, то остался бы в «Барселоне» до окончания карьеры. Для меня это родной дом. Нигде я не чувствую себя так комфортно. При этом не собираюсь играть за «Барсу» только из-за контракта. Для меня важно быть важной частью коллектива, вносить вклад в победы. Для этого нужно находиться в идеальной форме. И я планирую поддерживать ее настолько долго, насколько позволит мой организм.

Финансы меня вообще не интересуют. Я нахожу мотивацию совсем в других вещах. И можете не сомневаться: как только почувствую, что уже не тяну свой уровень, поставлю точку. Сам. Даже если срок контракта к тому моменту еще не истечет. Какой смысл играть, если не делать это хорошо?

О ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

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«Барселона» уже много лет не может выиграть Лигу чемпионов, но это не значит, что этот турнир для нас важнее чемпионата Испании. Когда начинается сезон, никто не расставляет приоритеты. Дескать, Лига чемпионов – главная цель, а чемпионат второстепенная. Это не в традициях «Барселоны». Мы не экономим силы в одном турнире ради другого. Нам хочется быть первыми всегда и везде. И, как я уже сказал, у нынешнего состава есть потенциал для этого. Надеюсь, весной 2020 году «Барса» возьмет оба главных трофея.

О ГОНКЕ ЗА «ЗОЛОТЫМ МЯЧОМ»

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Меня пять раз признавали лучшим игроком мира, но сам я никогда не стремился к получению индивидуальных наград. «Золотой мяч» довольно странный приз. В том смысле, что заранее непонятно, кому и по каким критериям он достанется. В последние годы стали больше внимания уделять командным результатам. И это логично. Но выбор все равно субъективен. Себя я никого не считал фаворитом гонки за «Золотым мячом». И прошедший сезон не исключение. Будет приятно, если меня назовут лучшим. Но если не назовут ничего страшного. Неоднократно повторял: на первом месте для меня победы клуба. А «Золотой мяч» и прочие призы в основном интересуют болельщиков. Путь они строят прогнозы, обсуждают претендентов.

О РОНАЛДУ

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На недавней церемонии вручения наград лучшим игрокам года по версии ФИФА сидевший рядом со мной Криштиану Роналду сказал, что был бы рад устроить совместный ужин. Моя реакция? Да ради бога, нет проблем. У меня никогда не было разногласий с Криштиану. Нас нельзя назвать друзьями, потому что мы не выступали вместе за одну команду, однако я прекрасно с ним общаюсь, встречаясь на подобных церемониях. В общем, если Роналду позовет поужинать, я приду. Другое дело, непонятно, где это может произойти. По жизни мы почти не пересекаемся. У каждого своя жизнь, свои клубные дела, задачи на сезон. И тем не менее, ужин с Роналду это вполне реально. Я не против.

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