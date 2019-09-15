Остановка Гвардиолы и шедевр Неймара. Что творится в футбольной Европе в выходные

АГУЭРО И ПУККИ В ОГНЕ

Предыдущий раз команда Пепа Гвардиола проигрывала в национальном чемпионате 29 января этого года - со счетом 1:2 в Ньюкасле. А поражений от команд-выходцев из чемпионшипа у «горожан» не было с 2015 года, когда они столь же сенсационно споткнулись на «Бернли».

«Сити» не помогли даже статистические достижения Серхио Агуэро. Аргентинец третьим в истории АПЛ (после Хосе Антонио Рейеса и Уэйна Руни) отличился в каждом из первых пяти туров, причем на семь голов ему потребовалось… семь ударов в створ. Но у «Норвича» нашелся свой герой - Теему Пукки, который довел лицевой счет до 6 голов и 2 голевых передач в тех же пяти турах, которые стали для финна дебютными в АПЛ. Как тут не вспомнить, что Пукки помногу забивает и за национальную сборную, сохраняющую отличные шансы на историческую для Финляндии прямую путевку на Евро-2020.

Осечкой чемпиона, разумеется, не преминул воспользоваться «Ливерпуль». Пропущенный в дебюте от «Ньюкасла» гол не смутил команду Юргена Клоппа, и она еще до перерыва вышла вперед, а завершился матч со счетом 3:1. И без того рекордная для «красных» серия теперь составляет 14 побед. При этом второй сезон кряду они начали чемпионат с пяти выигрышей, повторив результаты «Челси» (2009/10, 2010/11) и «Ман Сити» (2015/16, 2016/17). Отрыв от второго места увеличился до пяти очков, за которые «Ливерпуль», памятуя о сумасшедшей гонке прошлого сезона, теперь будет изо всех сил цепляться.

АПЛОДИСМЕНТЫ МЕССИ ВУНДЕРКИНДУ

В Испании единолично лидировавший «Атлетико», напротив, потерпел свое первое в сезоне поражение (0:2). А нанес его команде Диего Симеоне «Реал Сосьедад», цвета которого также ранее защищал Антуан Гризманн. Тот, в свою очередь, помог «Барселоне» почти вплотную приблизиться к «Атлетико». Впрочем, в матче с «Валенсией» (5:2) Гризманн остался в тени 16-летнего вундеркинда Ансу Фати (гол+пас к седьмой минуте) и Луиса Суареса, ознаменовавшего свое возвращение в строй эффектным дублем после выхода на замену. Им обоим с трибун аплодировал травмированный Лионель Месси.

У «Валенсии» голевой передачей уже в компенсированное время успел отметиться Денис Черышев. Ему, как известно, сейчас нужно доказывать свою состоятельность в глазах нового главного тренера - Альберта Селадеса, неожиданно сменившего на прошлой неделе Марселино. На «Камп Ноу» Черышев получил 23 минуты и стал едва не лучшим в составе гостей, пусть на момент выхода россиянина на замену судьба встречи была уже предрешена.

ПРИВЕТ «БАРСЕЛОНЕ» ИЗ ПАРИЖА

Потеряли в выходные очки два других, помимо «Атлетико», будущих соперника «Локомотива» по группе Лиги чемпионов. «Ювентус» еле-еле унес ноги во Флоренции от «Фиорентины» (0:0), упустив лидерство в серии А. А «Байер» в бундеслиге и вовсе был разгромлен в Дортмунде «Боруссией» (0:4), испанский нападающий которой Пако Алькасер отличился во всех восьми матчах этого сезона (7 голов за клуб, 3 - за сборную). Ну а на вершине немецкого чемпионата удержался соперник «Зенита» по ЛЧ - «Лейпциг», сыгравший дома вничью с самой «Баварией» (1:1).

А еще в субботу состоялось возвращение Неймара в «ПСЖ». И бразилец не подкачал. Когда казалось, что «Страсбур» увезет из Парижа почетную нулевую ничью, Неймар забил в падении через себя, с отскоком от штанги. Неплохой знак перед матчем Лиги чемпионов против «Барсы», в которую строптивого форварда летом так и не отпустили.

СТАТИСТИКА

Чемпионат Англии. 5-й тур

НОРВИЧ - МАН СИТИ - 3:2 (2:1)

Голы: МАКЛИН, 18 - 1:0. КАНТВЕЛЛ, 28 - 2:0. АГУЭРО, 45 - 2:1. ПУККИ, 50 - 3:1. РОДРИ, 88 - 3:2.

ЛИВЕРПУЛЬ - НЬЮКАСЛ - 3:1 (2:1)

Голы: ВИЛЛЕМС, 7 - 0:1. МАНЕ, 28 - 1:1. МАНЕ, 40 - 2:1. САЛАХ, 72 - 3:1.

МЮ - ЛЕСТЕР - 1:0 (1:0)

Гол: РЭШФОРД, 8 - с пенальти.

ВУЛВЕРХЭМПТОН - ЧЕЛСИ - 2:5 (0:3)

Голы: ТОМОРИ, 31 - 0:1. АБРАХАМ, 34 - 0:2. АБРАХАМ, 41 - 0:3. АБРАХАМ, 55 - 0:4. АБРАХАМ, 69 - в свои ворота - 1:4. КУТРОНЕ, 85 - 2:4. МАУНТ, 90+6 - 2:5.

ТОТТЕНХЭМ - КРИСТАЛ ПЭЛАС - 4:0 (4:0)

Голы: СОН ХЫН МИН, 10 - 1:0. ВАН АНХОЛЬТ, 21 - в свои ворота - 2:0. СОН ХЫН МИН, 23 - 3:0. ЛАМЕЛА, 42 - 4:0.

Чемпионат Испании. 4-й тур

БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ - 5:2 (2:1)

Голы: ФАТИ, 2 - 1:0. ДЕ ЙОНГ, 7 - 2:0. ГАМЕЙРО, 27 - 2:1. ПИКЕ, 51 - 3:1. СУАРЕС, 61 - 4:1. СУАРЕС, 82 - 5:1. ГОМЕС, 90+2 - 5:2.

РЕАЛ - ЛЕВАНТЕ - 3:2 (3:0)

Голы: БЕНЗЕМА, 25 - 1:0. БЕНЗЕМА, 31 - 2:0. КАЗЕМИРО, 40 - 3:0. МАЙОРАЛЬ, 49 - 3:1. МЕЛЕРО, 75 - 3:2.

РЕАЛ СОСЬЕДАД - АТЛЕТИКО - 2:0 (0:0)

Голы: ЭДЕГОР 58 - 1:0. МОНРЕАЛЬ, 61 - 2:0.

Чемпионат Италии. 3-й тур

ФИОРЕНТИНА - ЮВЕНТУС - 0:0

НАПОЛИ - САМПДОРИЯ - 2:0 (1:0)

Голы: МЕРТЕНС, 13 - 1:0. МЕРТЕНС, 67 - 2:0.

ИНТЕР - УДИНЕЗЕ - 1:0 (1:0)

Гол: СЕНСИ, 44.

Чемпионат Германии. 4-й тур

ЛЕЙПЦИГ - БАВАРИЯ - 1:1 (1:1)

Голы: ЛЕВАНДОВСКИ, 3 - 0:1. ФОРСБЕРГ, 45+3 - 1:1.

БОРУССИЯ Д - БАЙЕР - 4:0 (1:0)

Голы: АЛЬКАСЕР, 28 - 1:0. РОЙС, 50 - 2:0. ГЕРРЕЙРУ, 83 - 3:0. РОЙС, 90 - 4:0.

Чемпионат Франции. 5-й тур

ПСЖ - СТРАСБУР - 1:0 (0:0)

Гол: НЕЙМАР, 90+2.

АМЬЕН - ЛИОН - 2:2 (1:2)

Голы: ЖАЛЛЕ, 7 - 1:0. М. ДЕМБЕЛЕ, 9 - 1:1. М. ДЕМБЕЛЕ, 34 - 1:2. БОДМЕР, 90+2 - 2:2.