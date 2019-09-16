Сумасшествие на Лазурном берегу! Головин не помог «Монако» победить в матче-триллере

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ДУЭЛЬ ПОРТУГАЛЬСКИХ ТРЕНЕРОВ И ГОЛОВИН ПРОТИВ ЖЕРМЕНА

Интриг у противостояния некогда ведущих клубов Франции можно было отыскать сразу несколько. Первая – насколько близки к выздоровлению «тяжелые больные» прошлого сезона, в котором, напомним, монегаски вели борьбу за выживание в элитном дивизионе, а марсельцы остались вне зоны еврокубков.

Вторая – дуэль двух соотечественников, возглавляющих команды из Монако и Марселя. Португальцы Леонарду Жардим и Андре Виллаш-Боаш перед стартовым свистком с широкими улыбками поприветствовали друг друга, обнялись и, казалось, были готовы устроить посиделки с разговорами за жизнь прямо по ходу начинавшегося матча, если бы их скамейки располагались рядом.

Ну а третья интрига представляла наибольший интерес для российских болельщиков: как там наш Александр Головин, так ли он хорош в одной из топовых европейских лиг, как в российской сборной? В команде Станислава Черчесова в недавних отборочных матчах Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном бывший армеец выглядел одним из лидеров, разочаровав разве что автоматной очередью неточных ударов по ходу обеих встреч в Глазго и Калининграде. Справляется ли он с подобной ролью в «Монако»?

Тактическая схема, выбранная Жардимом на игру с «Олимпиком», казалось бы, не слишком способствовала раскрытию потенциала Головина в плане организации атак: россиянин при расстановке 4-4-2 оказался задвинутым на левую бровку. И поначалу Александр, как и положено фланговому игроку, гораздо чаще мелькал в зоне крайнего защитника, помогая Фоде Балло-Туре справляться с активностью Валера Жермена – кстати, бывшего капитана «Монако», приезжавшего в Москву на игру с ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов-2016/17. Так что нынешняя дуэль Головина (который тогда еще выступал за красно-синих) с Жерменом была отнюдь не первой для них.

ДУБЛЬ БЕН ЕДДЕРА И ГОЛ-НЕВИДИМКА «ОЛИМПИКА»

После четверти часа примерно равной игры в ее размеренном течении случился первый всплеск. Защитник «Олимпика» Бубакар Камара, бросившись наперерез Исламу Слимани после заброса в штрафную площадь, едва заметно коснулся скакавшего мяча рукой. Арбитр Антони Готье оказался удивительно зорким, а возможно, ему вовремя подсказали о нарушении правил из «комнатки VAR». Пенальти, вызвавший протесты у гостей, Виссам Бен Еддер реализовал уверенно.

Забитый мяч раскрепостил хозяев, что было заметно и по Головину. Россиянин чаще стал искать свободные зоны не только на своей бровке, смелее брал игру на себя. Однажды, сместившись по диагонали в центр, Александр отважился на удар метров с 25 – и пусть мяч пролетел выше перекладины, но это была куда более прицельная «артподготовка», чем в матчах за сборную.

Вскоре наш старый знакомый по питерскому «Зениту» Виллаш-Боаш совсем загрустил: «Монако» забил второй мяч. На сей раз гол не то что не вызвал никаких вопросов – он вышел весьма эффектным. Слимани от левой бровки отличным пасом вспорол оборону соперника, и выскочивший тет-а-тет с вратарем Бен Еддер со второй попытки отправил мяч в ворота. Вот так нападающий сборной Франции, вернувшийся в Лигу 1 из «Севильи», оформил свой первый дубль за монегасков уже в середине первого тайма.

В тот момент трудно было представить, что на перерыв команды уйдут при ничейном счете. Насколько легко «Монако» добился преимущества в два мяча, настолько же великодушно его и разбазарил. Погоню, как и полагается, возглавил Жермен, для которго игра на стадионе «Луи II» явно была не рядовой. Сначала экс-игрок «Монако» с правого фланга «вырезал» точнейший пас на ногу Дарио Бенедетто, замкнувшему дальнюю штангу, а затем забил и сам.

Правда, этого гола не увидела вся Европа, следившая за игрой в прямой телетрансляции. У французских телевизионщиков случились технические проблемы, и пока их устраняли, в воротах Бенжамена Лекомта успел побывать второй мяч.

КОНЦОВКА – БЕЗ РОССИЯНИНА

Сразу после перерыва стало ясно, что хет-трик в этот вечер Бен Еддеру сотворить не суждено: в столкновении с Жорданом Амави нападающий получил повреждение и вынужден был покинуть поле.

Тем временем Головин продолжал играть заметную роль в составе монегасков. Россиянин не только выполнял «стандарты», но и отрабатывал в обороне, нейтрализуя обещавшие стать острыми контратаки соперника. Но, разумеется, не все – на то есть квартет игроков обороны и центральные полузащитники. А они-то как раз дружно прозевали нацеленную передачу на Димитри Пайета и плотный «выстрел» одного из героев сборной Франции на домашнем для нее Евро-2016.

Теперь уже впору было погружаться в состояние неизбывной печали Жардиму: потеря забивного форварда усугублялась уплывающими тремя очками в, казалось бы, выигрышной встрече. А вот «Олимпик» наглядно продемонстрировал, что, даже оставшись без одной из своих главных звезд – травмированного атакующего хавбека Флорьяна Товена, в команде есть кому забивать. На дубль Бен Еддера аналогичным достижением ответил Бенедетто, забивший четвертый мяч в ворота монегасков.

Жардим ответил жестом отчаяния, сделав двойную замену и убрав с поля Сеска Фабрегаса и Головина. Вышедший на поле вместо россиянина Кейта Бальде вскоре дал повод утверждать, что тренер угадал с заменой, сократив отставание до минимума.

К сожалению, концовка этого сумасшедшего матча проходила уже без участия российского хавбека. Следом за третьим мячом «Монако» мог забить и четвертый. Тот же Бальде ударом из-за пределов штрафной, а затем Слимани эффектными ножницами заставили потрудиться Стива Манданда.

На 88-й минуте у монегасков был еще один отличный шанс спасти игру: штрафной в их пользу был назначен метрах в 18 от ворот. Адриен Силва попытался пробить хитро, но угодил в стенку.

В компенсированное время соперники успели еще и потолкаться, дополнив картину этого яркого поединка. Но забитых мячей больше не случилось. Так что Виллаш-Боаш выиграл дуэль португальских тренеров у Жардима, а Головин, выходит, не помог «Монако» одержать первую победу в сезоне и подняться со дна таблицы Лиги 1.

Чемпионат Франции

5-й тур

«Монако» – «Олимпик» (Марсель) – 3:4 (2:2)

Голы: Бен Еддер, 17 – с пенальти – 1:0. Бен Еддер (Слимани), 26 – 2:0. Бенедетто (Жермен), 38 – 2:1. Жермен (Стротман), 41 – 2:2. Пайет (М.Лопес), 61 – 2:3. Бенедетто (Амави), 66 – 2:4. Бальде (Бакайоко), 75 – 3:4

«Монако»: Лекомт – Агилар, Глик (к), Марипан, Балло-Туре – Мартинш, Бакайоко, Фабрегас (Адриен Силва, 69), Головин (Бальде, 69) – Бен Еддер (Огюстен, 56), Слимани

«Олимпик»: Манданда (к) – Сарр, Камара, А.Гонсалес, Амави – М.Лопес, Стротман, Сансон (Ронжье, 79) – Жермен (Радоньич, 90+1), Бенедетто (Чалета-Цар, 90+3), Пайет

Предупреждения: Балло-Туре, 36. Агилар, 42. Бальде, 90+2 – Камара, 15. А.Гонсалес, 62. Бенедетто, 90+2

Судья: Антони Готье

15 сентября. Монако. Стадион «Луи II»