Дзюба уже забивал Лопешу в Лионе. Каковы шансы российских клубов в еврокубках

В Лиге чемпионов «Зенит» сыграет во вторник против «Лиона», «Локомотив» - в среду против «Байера», а в Лиге Европы «Краснодар» и ЦСКА в четверг поспорят соответственно с «Базелем» и «Лудогорцем».

«ЗЕНИТ»

ЖДЕМ МАЛКОМА, ГОТОВИМСЯ К ДЕПАЮ

Команда Сергея Семака может позволить себе сдержанный оптимизм накануне выезда в Лион. На позитивный лад настраивают как последние матчи в РПЛ, так и сентябрьские игры сборной, в рядах которой блистали Артем Дзюба и Юрий Жирков.

Пятничный поединок против «Арсенала», правда, провалил Сердар Азмун (нереализованный пенальти и едва не заработанное удаление). Зато почувствовали уверенность вернувшиеся в строй после травм Себастьян Дриусси и Олег Шатов. При этом Магомед Оздоев перевел дух из-за дисквалификации.

Есть у «Зенита» и не задействованные пока резервы. Против туляков символически дебютировал Вячеслав Караваев, который с «Лионом» может получить гораздо больше времени. Пока только попадает в заявку, но еще ни разу не выходил на поле новичок команды Йордан Осорио, чья помощь в обороне наверняка пригодится.

Единственная серьезная потеря - это Малком. Впрочем, звездный бразилец даже на бюллетене времени даром не теряет: уже анонсировано его участие – вместе с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым – в различных мероприятиях в рамках традиционного теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Видимо, Малком будет добирать форму «через корт».

Дополняет оптимистичную для «Зенита» картину и не самый удачный матч «Лиона» в минувшие выходные. Команда Силвиньо после быстро пропущенного мяча в Амьене забила дважды (дубль оформил Мусса Дембеле), но победу удержать не смогла, пропустив на второй компенсированной минуте. И в таблице чемпионата Франции лионцы занимают пока скромное восьмое место.

Напомним, что «Зенит» несколько лет назад уже попадал в одну группу с ближайшим соперником - и тогда одержал две победы. В том числе 2:0 на выезде, с двумя голами Дзюбы в ворота нынешнего основного голкипера «Лиона» Антони Лопеша. Вот только атака французов тогда не выглядела столь мощно. А во вторник в строй в пару к Дембеле должен вернуться Мемфис Депай. С этим голландцем нужно быть начеку.

«ЛОКОМОТИВ»

МИНУС БРАТЬЯ, ПЛЮС МАРИУ

Мало того, что вице-чемпионы России угодили в настоящую группу смерти, так еще и их кадровые потери приобрели критический характер. В субботу в Сочи травмировались Бенедикт Хеведес и Антон Миранчук, который присоединился на больничной койке к своему брату Алексею. Учитывая, что Соломон Кверквелия восстановиться не успеет, против «Байера» Юрию Семину придется использовать дуэт центральных защитников Ведран Чорлука – Мурило.

Хорошо еще, что Жоау Мариу успел провести за «Локо» пару матчей в РПЛ и с листа вписался в игру команды. Португальский новичок, напомним, отдал результативную передачу Антону Миранчуку против «Ростова», а в Сочи точным длинным пасом начал голевую комбинацию, завершенную Гжегожем Крыховяком.

В отсутствие братьев универсализм Мариу (чемпион Европы способен сыграть как под нападающим, так и на позиции инсайда) - едва ли не главный козырь Семина. Однако слишком коротка скамейка запасных точно скажется. Если не в Леверкузене, так затем против «Ювентуса» и «Атлетико».

В любом случае, если «Локо» и цеплять очки в попытках попасть в евровесну, то делать это надо именно в матчах с немцами. «Байер» сбавил темп в бундеслиге, а в минувшую субботу и вовсе потерпев разгромное поражение в Дортмунде (0:4). У леверкузенцев такое же восьмое место в чемпионате, как у «Лиона». Именно сейчас команда Петера Босха весьма уязвима. И этим нужно пользоваться, как бы сложно ни было самим.

А для пущей уверенности «Локо» нужно пересмотреть матчи «Краснодара» против «Байера» в плей-офф Лиги Европы-2019. Тогда «быки» прошли дальше, несмотря на наличие в рядах соперника Юлиана Брандта, ныне выступающего за «Боруссию».

«КРАСНОДАР»

СУЛЕЙМАНОВ ПИШЕМ, ФЕРНАНДЕШ В УМЕ

«Быки» свой травмо-календарный шок, к счастью, уже пережили – в августе. Расплатиться за этот суровый опыт пришлось ценой вылета из Лиги чемпионов. Но строящейся команде Мурада Мусаева и группа Лиги Европы сейчас только на руку.

Травмированные потихоньку возвращаются. Речь, конечно, не о Юрии Газинском, Викторе Классоне и Реми Кабелля, которые вряд ли помогут «Краснодару» в ближайшее время. Зато Александр Мартынович, Магомед-Шапи Сулейманов и Ари уже сыграли в воскресенье против «Крыльев Советов», последние двое даже забили.

Кроме того, вот-вот в команде появится Мануэл Фернандеш: экс-лидер чемпионского «Локо» наверняка расширит набор тактических вариантов, позволяющих в чемпионате России отгружать соперникам голы пачками. Другое дело, что ближайший соперник краснодарцев «Базель» - не ровня «Крыльям». Это лидер швейцарской лиги, опытный лигочемпионский боец, который в минувшие выходные добавил уверенности себе кубковым разгромом клуба «Майрин». Нетрудно предположить, что в четверг нас ждет торжество атакующего стиля.

ЦСКА

«ДЖОКЕР» САНТОС ПЕРЕД БУРЕЙ ВЛАШИЧА

Армейцы изо всех сил стремятся удержать баланс здоровых и травмированных. К давно не играющему Георгию Щенникову в последние недели добавились Арнор Сигурдссон, Кирилл Набабкин, Дмитрий Ефремов, Виктор Васин, а теперь еще и Седрик Гогуа, сломавшийся в воскресенье в матче против «Тамбова», в составе которого ивуариец начинал сезон…

Правда, есть и пополнение - в лице Лукаса Сантоса. В Саранске 20-летний бразилец успел оставить приятное впечатление, отдав несколько классных передач и действуя на высокой скорости. Похоже, ЦСКА получил-таки жизненно важное подкрепление – ведь альтернативы Федору Чалову и Такуме Нисимуре в передней линии команды не оставалось.

С учетом травмы Гогуа армейцы и в Лиге Европы наверняка будут использовать атакующую схему 3-2-3-2. Благо Ильзат Ахметов и Иван Обляков в сборных (первой и молодежной) получили практику на позиции мобильных опорных полузащитников. А небольшой уход в тень Николы Влашича будем считать затишьем перед бурей, которую хорват, прошлой осень терзавший «Реал», при поддержке «джокера» Сантоса вполне способен устроить во втором по значимости еврокубке.

Соперник у ЦСКА по стартовому туру ЛЕ - проще, чем у «Краснодара». Но легким визит в Разград в гости к «Лудогорцу» вряд ли получится. Армейцам сейчас везде сложно. С такими-то ресурсами.