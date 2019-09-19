Осторожно «Базель». Внимание, Болгария

10 ЛЕТ СПУСТЯ

С болгарами в еврокубках мы не пересекались ровно 10 лет. Последняя встреча состоялась 27 августа 2009 года и завершилась сенсационным домашним поражением «Динамо» от софийского ЦСКА в квалификации Лиги Европы. А ведь тогда за бело-голубых выступали братья Комбаровы, Дмитрий Хохлов, Александр Кержаков… Москвичи считались безоговорочными фаворитами, а у ЦСКА самой известной фигурой был главный тренер - Любослав Пенев. Да и то - исключительно благодаря яркой игроцкой карьере.

Тот успех софийских армейцев так и остается единственным для Болгарии в 13-матчевом противостоянии с Россией. И о нем московским армейцам стоит помнить, чтобы не наступить в четверг на динамовские грабли в Разграде. «Лудогорец», в составе которого имеется один из лучших бомбардиров отборочного турнира Евро-2020 (5 голов) румын Клаудиу Кешеру, - отнюдь не подарок. Чтобы подтвердить приятную для нас «антиболгарскую» статистику, команде Виктора Гончаренко придется попотеть.

КУСАЧАЯ СТРАНА

Что уж говорить о «Краснодаре», которому придется выдержать испытание Базелем. В этот швейцарский город наши клубы приезжали пять раз и трижды уступали со счетом 0:2 («Спартак» в ЛЧ-2002/03, «Ахмат» в Кубке УЕФА-2004/05, «Зенит» в ЛЕ-2012/13). В двух других случаях мы побеждали с перевесом в один мяч («Спартак» в ЛЕ-2010/11 и ЦСКА в ЛЧ-2017/18), и всегда на поле шла настоящая бойня.

Комфортно россиянам в Швейцарии в принципе не бывает. Нас кусали и «Лозанна», и «Грассхопперс», и «Янг Бойз», и «Сьон» и, не при Валерии Карпине будет упомянут, «Санкт-Галлен». А нынешний «Базель» - это лидер швейцарской лиги (5 побед в 6 турах), от середняка которой - «Туна» - совсем недавно «Спартак» пропустил за два матча три мяча. Поэтому и «быкам» расслабляться не стоит. В квалификации ЛЧ-2019/20 «Базель» прошел не кого-нибудь, а сам ПСВ.