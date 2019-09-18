Виктор Гончаренко: Травмы в ЦСКА должны закончиться - Советский спорт
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18 сентября 2019 20:15ФутболСергеев Иван

Виктор Гончаренко: Травмы в ЦСКА должны закончиться

Главный тренер ЦСКА рассказал о готовности команды к матчу против «Лудогорца».

«У НАС ТОЖЕ МНОГО ОПЫТА»

– В Болгарию прилетели только три центральных защитника, включая травмированного Звонимира Шарлию. Может, смените тактическую схему?
– По состоянию Шарлии окончательного вердикта врачей пока нет. Оценим прямо на месте. Если будет даже минимальный риск усугубить повреждение, на поле Звонимир не выйдет. От этого в том числе зависит и схема. Все увидите в четверг.

– Тренеры «Лудогорца» считают козырем своей команды опыт. Что ответите?
– Что у нас ребята хотя в основной массе и молодые, но уже прошедшие хорошую еврокубковую школу. Не забывайте, год назад мы играли в Лиге чемпионов в одной группе с «Реалом» и даже побеждали мадридцев. Плюс матчи за сборные. Они тоже добавляют опыта. Так что никакого преимущества у «Лудогорца» в этом плане нет.

«ЖДЕМ ИГРУ НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ»

– Выйдет ли в стартовом составе ваш бразильский новичок Лукас Сантос, который классно дебютировал за ЦСКА в концовке недавней игры против «Тамбова»?
– Адаптация Сантоса не завершена. Не так-то просто за пару недель переключиться на новый ритм, новый чемпионат, совсем не похожий на бразильский. Языковой барьер тоже мешает. Но я, конечно, им доволен. Надеюсь, Лукас принесет нам пользу и в РПЛ, и в Лиге Европы. А насчет стартового состава я вам ничего заранее не скажу. Зачем давать сопернику лишнюю информацию?

– С чем связано обилие травм в ЦСКА? Может, были допущены какие-то ошибки в летний подготовительный период?
– За исключением случаев Кирилла Набабкина и Шарлии, травмы – механические, не мышечные. Поэтому сборы тут ни при чем. Функционально команда хорошо готова. Значит, травмы в ЦСКА должны закончиться.

– Чем в первую очередь опасен «Лудогорец»?
– У болгар очень широкий выбор исполнителей. Почти на каждую позицию – по два кандидата. «Лудогорец» любит и умеет контролировать мяч. И как многолетний чемпион страны команда обладает менталитетом победителей. Уверен, в четверг хозяева постараются сыграть против нас с позиции силы. Значит, может получиться игра на встречных курсах. У нас, думаю, есть чем ответить.

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