«Базель» устроил «быкам» второй Пирей. С «бонусом» - Советский спорт
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19 сентября 2019 22:08ФутболМощенко Захар

«Базель» устроил «быкам» второй Пирей. С «бонусом»

«Краснодар» в стартовом матче группового турнира Лиги Европы пропустил пять мячей от чемпиона Швейцарии.

«КРАСНО-СИНЯЯ» НЕДЕЛЯ «КРАСНОДАРА»

Первая еврокубковая неделя «быков» в регулярном сезоне Лиги Европы оказалась окрашена в красно-синие цвета. В ближайшее воскресенье предстоит важнейший поединок в РПЛ против ЦСКА в Москве, а тремя днями ранее – встреча в гостях с «Базелем», клубные цвета которого, как известно, практически совпадают с армейскими. Так что в определенном смысле на газоне «Сент-Якоб Парка», где 11 лет назад российская сборная проводила самый удачный чемпионат Европы в своей истории, краснодарцы в определенном смысле могли отрепетировать предстоящую битву с ЦСКА.

Между тем «Базель» и сам по себе снискал славу крепкого орешка для российских клубов. Если кто запамятовал, именно этот швейцарский клуб вносил свою лепту в ставшие легендарными 1-18 «Спартака» в группе Лиги чемпионов-2001/02. А пару сезонов назад красно-синие из центральной Европы перешли дорогу российским красно-синим, не выпустив их из лигочемпионской группы с «МЮ» и «Бенфикой».

Общий баланс игр «Базеля» против российских клубов был положительным для швейцарцев: шесть побед при двух ничьих и пяти поражениях. Разумеется, эти цифры, а также лидерство команды Марселя Коллера в нынешнем национальном чемпионате должны были настроить игроков «Краснодара» на самый серьезный лад накануне выездного поединка.

Несмотря на то, что чемпион Швейцарии в последнее время лишился из-за травм головы двух своих ведущих нападающих – Кемаля Адеми и Рикки ван Волфсвинкела, на атакующем потенциале команды это почти никак не сказалось. «Базель» взял в аренду бразильца Артура Кабрала и снабдил его солидной поддержкой средней линии, использовав расстановку 4-1-4-1.

Минут десять необычайно агрессивные хозяева буквально не выпускали «быков» из «загона», ограниченного средней линией поля. В этом плане как раз можно было вспомнить про репетицию предстоящего матча с ЦСКА: команда Виктора Гончаренко тоже любит душить соперника прессингом прямо возле его штрафной. Пока не известно, как черно-зеленые будут справляться с давлением армейцев, но стартовый напор они не выдержали. Кевин Бюа сполна воспользовался ошибкой Александра Мартыновича и хладнокровно переиграл Матвея Сафонова.

Примерно половину тайма «Краснодара» на поле практически не было. Картина выглядела сюрреалистичной: самую играющую команду российской премьер-лиги швейцарский чемпион переигрывал в одну калитку!

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОЗОРИЩЕ И КАК ОТ НЕГО ОТМАЗАТЬСЯ

Правда, в середине первого тайма дальний удар Руслана Камболова (к сожалению, чуть неточный), казалось, пробудил подопечных Мурада Мусаева. У гостей появилось движение, стал получаться быстрый выход в атаку через фланги, где неплохо работал Вандерсон. По крупицам краснодарцы собирали свою привычную игру и к концу тайма соорудили пару неплохих моментов. Еще раз попытался поразить цель издали Камболов, но снова промахнулся, а затем на навес со штрафного откликнулись оба центральных защитника южан, и Мартынович все же помешал Урошу Спайичу отправить мяч головой в угол ворот.

Не забиваешь ты… Да, буквально через минуту мяч оказался в противоположных воротах. Проваливший игру Магомед-Шапи Сулейманов допустил «обрез» в центре поля, после чего даже не побежал отрабатывать в оборону. Валентин Штокер, беспрепятственно протащив мяч метров двадцать, сделал классную передачу на Бюа за спину Спайичу, и оформить дубль полузащитнику «Базеля» уже никто не мог помешать.

Понятно, что одному из лидеров РПЛ не пристало столь бездарно отдавать игру пусть и крепкому по европейским меркам, но все же не топ-клубу. И сразу после перерыва «Краснодар» должен был забивать ответный мяч. Сулейманов, выведенный тет-а-тет с Йонасом Омлином, мог уложить мяч в любой угол, но позволил голкиперу сделать суперсэйв. А затем еще и успеть помешать Ивану Игнатьеву добить мяч в ворота.

Пожалуй, этот момент стал ключевым во втором тайме. «Быки» словно поняли, что игра в этот вечер категорически не идет, поникли, и соперник забил еще два мяча за три минуты. Апофеозом краснодарской беспомощности и расхлябанности стал автогол Вилены: голландец зачем-то потянулся за мячом после не самого острого прострела игрока «Базеля» и отличным ударом с лета… отправил мяч в угол своих ворот!

Месяц назад в Пирее, получая четыре мяча от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов, «Краснодар» не выглядел таким разобранным. Тогда можно было говорить о нехватке опыта встреч столь высокого уровня и излишнюю ориентированность команды на атаку в тот момент, когда нужно было отойти назад и сохранить хотя бы разницу в счете в два мяча. Но теперь ни о каких последствиях атакующей игры речи не шло, поскольку ни игровой дисциплины, ни должного настроя команда Мусаева в Базеле не показала.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что швейцарцы не остановились на пирейских 4:0 и выдали сопернику свой «бонус» – в виде пятого мяча. И за такое европейское позорище «Краснодару» теперь предстоит долго отмазываться.

Лига Европы-2019/20

Группа C. 1-й тур

«Базель» (Швейцария) – «Краснодар» (Россия) – 5:0 (2:0)
Голы: Бюа, 9 – 1:0. Бюа (Штокер), 40 – 2:0. Зуффи (Кабрал), 52 – 3:0. Вилена, 55– в свои ворота – 4:0. Окафор, 79 – 5:0
«Базель»: Омлин – Видмер, Кюмарт, Альдерете, Петретта – Т.Джака – Штокер (к) (Окафор, 58), Зуффи (Кампо, 81), Ф.Фрай, Бюа – Кабрал (Риверос, 66)
«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Вилена, Камболов (Уткин, 46), Олссон (Намли, 60) – Сулейманов, И.Игнатьев (Берг, 67), Вандерсон
Предупреждения: Штокер, 51 – Мартынович, 64
Судья: Матиас Гестраниус (Финляндия)
19 сентября. Базель. Стадион «Сент-Якоб Парк»

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