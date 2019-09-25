Миодраг Божович: Я не держусь за свое кресло

- Какие впечатления от матча?

- «Торпедо» лучше начало это игру. В первом тайме соперники больше двигались, играли агрессивнее, чем мы, забили два мяча со стандартов и были во всем лучше нас. Во втором тайме мы чуть-чуть прибавили, когда сделали замены, но не заслужили ничего больше, чем это поражение. Могу поздравить «Торпедо» с заслуженной победой.

- Как вы можете объяснить, что футболисты с первых минут вышли на матч не мотивированными?

- Почему вы считаете, что они вышли не мотивированными? Любая команда играет настолько, насколько позволяет ей соперник. Вы видели, что во втором тайме мы не опускали рук и продолжали биться. Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслужено. У нас для некоторых футболистов это была первая игра. А чтобы футболист был физически готов, ему надо провести четыре-пять матчей. Для нас хорошо, что сегодня дебютировал вратарь и игрок нашего дубля Смирнов. Это очень важно. Нам надо сосредоточиться на чемпионате России после такого поражения.

- Последняя победа у вашей команды были месяц назад…

- И что вы предлагаете?

- Почему Соболев не появился на поле с первых минут?

- Мы сохраняем игроков. Сейчас самая важная встреча для нас с «Тамбовом», плюс Радоньич тоже неплохо сыграл. Мы дали ему шанс. Но я испугался, что он мог получить красную карточку, потому что у него были какие-то перепалки с судьей и футболистами «Торпедо». Он получил «горчичник» и я побоялся, что ему могут дать второй.

- В РПЛ в этом сезоне руководство команд не спешит с тренерскими отставками. Почему так происходит, как вам кажется?

- Я думаю, причина в том, что они ждут следующего перерыва. Тогда я думаю, будут изменения. А если вы намекаете на меня, я работаю и за свое кресло не держусь, не говорю: «Не отпускайте меня». Просто есть люди, которые меня пригласили, и я им обязан.

- Сейчас в соцсетях «Крыльев Советов» болельщики пишут, что не удивлены этому поражению. Вам обидно, что у людей такое настроение?

- Если бы я читал соцсети, я бы не работал. Возможно, это написал десятилетний мальчик или бабушка…

- Там фотография мужчины.

- Может, это другая фотография. Я могу поставить свою фотографию, когда мне было 25 лет, и вы бы меня не узнали. Люди разное пишут, а поддержка в Самаре у нас очень хорошая. На стадион двадцать тысяч всегда приходит. Надо потерпеть. Я надеюсь, что в субботу мы выиграем.