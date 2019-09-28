«Локо»: с VAR и «Зенитом» справились. На очереди – «Атлетико» - Советский спорт
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28 сентября 2019 21:14ФутболМощенко Захар

«Локо»: с VAR и «Зенитом» справились. На очереди – «Атлетико»

Команда Юрия Семина даже в условиях тяжелого календаря нашла в себе силы обыграть чемпиона страны за три дня до важнейшего поединка в Лиге чемпионов.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ СУПЕРКУБКА

С тез пор, как два российских полпреда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в начале июля выдали зажигательный поединок за Суперкубок России на новой динамовской арене в Петровском парке, составы обеих команд успели значительно измениться. И дело не только в травма, которые выбили из строя Алексея и Антона Миранчуков (первый, кстати, стал одним из главных героев того матча, оформив дубль). Обе команды пополнились несколькими новичками (а «Зенит», к примеру, еще и успел расстаться с группой игроков, один из которых – Кристиан Нобоа – выходил в суперкубковой встрече с первых минут), которые существенно преобразили игровой облик железнодорожников и петербуржцев.

Скажем, «Зенит» нынче трудно представить без Вильмара Барриоса в опорной зоне и Дугласа Сантоса на левом фланге обороны, причем бывают эпизоды, когда второй становится напарником первого в центре полузащиты. А на правом краю оборонительной линии у Игоря Смольникова отныне появился серьезный конкурент в лице Вячеслава Караваева.

Перемены в «основе» сине-бело-голубых могли быть еще более значительными, если бы не успел восстановиться после травмы другой герой суперкубкового поединка Сердар Азмун. Иранец, как известно, получил повреждение в стартовом матче «Зенита» в Лиге чемпионов против «Лиона», но за полторы недели успел выздороветь и к важнейшей битве с «Локомотивом» вновь оказался в числе 11 основных игроков.

А вот красно-зеленые так и не дождались подкрепления в лице Алексея Миранчука, хотя его возвращение на поле анонсировалось как раз во встрече с «Зенитом». Брата не оказалось даже в заявке на игру, и Юрию Семину пришлось использовать в точности тех же игроков и ту же схему – с Серкейрой Мурило в роли «самого опорного» из тройки центральных полузащитников. Хотя в Суперкубке молодой бразилец, как известно, с листа неплохо сыграл в центре обороны.

ЮБИЛЯР ГИЛЕРМЕ И VAR ПРОТИВ ГОЛА СМОЛОВА

Перед началом встречи состоялось чествование голкипера москвичей Гилерме, проведшего уже три сотни игр за «Локомотив». Кстати, этот матч стал в том числе и дуэлью двух основных вратарей российской сборной, что особенно насущно в преддверии решающих поединков команды Станислава Черчесова с шотландцами и киприотами в отборе на Евро-2020.

Начало встречи осталось за питерцами. Сергей Семак в очередной раз отправил Дугласа Сантоса в центральную зону, отрядив на левый фланг обороны Юрия Жиркова. А в середине поля Барриос фактически оказался единственным чистым опорником, тогда как Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси и Сантос составили трезубец атакующих хавбеков, поддерживая дуэт форвардов Артем Дзюба – Азмун.

Поначалу у питерцев проходили забросы на Дзюбу, который сбрасывал мячи на вторую волну атаки. Несколько раз сине-бело-голубым удалось просочиться к воротам соперника по флангам, но ни во что серьезное это не вылилось.

К середине тайма игра совсем успокоилась и стала напоминать шахматную партию, в которой оба гроссмейстера не очень-то противились ничейному результату. Не взорвал ход встречи даже неожиданный и красивый «выстрел» Жоау Мариу в перекладину. Кстати, португалец тоже стал одним из тех, кто еще не принимал участия в поединке за Суперкубок – на тот момент его еще не было в составе красно-зеленых. Зато как он был к месту сейчас – когда «Локо» попал в кадровый дефицит атакующих игроков из-за травм Миранчуков!

Концовку первого тайма слегка оживил эпизод, завершившийся результативным ударом головой Федора Смолова после навеса слева. Арбитр Михаил Вилков сначала гол засчитал, но затем прислушался к подсказке видеопомощников и пошел смотреть повтор – на предмет возможного нарушения правил со стороны Мариу на Дриусси за пару секунд до результативного навеса в штрафную. VAR в очередной раз показал свою эффективность: взятие после просмотра «кино» было отменено, поскольку фол португальца на аргентинце, похоже, действительно был.

ВИЛКОВ ОТМЕНИЛ И ГОЛ МАКА

Из раздевалки на вторую половину москвичи вышли в куда более агрессивном настроении, нежели соперник – и сразу же материализовали свои эмоции. Гжегож Крыховяк настолько точно пробил под самую штангу из-за пределов штрафной, что Андрей Лунев, даже коснувшись мяча, не смог преградить ему путь в ворота. Польский хавбек забил уже пятый свой мяч в нынешнем чемпионате, догнав Дзюбу в споре бомбардиров, а Юрий Семин направился к резервному арбитру с саркастическими жестами, рисуя руками в воздухе прямоугольник: не желаете ли, мол, и сейчас VAR использовать, чтобы проверить правильность гола?

Вполне логично, что «Зенит» после пропущенного мяча перестроил свои ряды: Сантос вернулся на левый фланг обороны, Жирков выдвинулся вперед по бровке, а противоположный край атаки вскоре вышел оживлять Далер Кузяев, заменивший, видимо, еще не совсем готового физически Азмуна. Через десяток минут Семак убрал с поля и Жиркова, выпустив Роберта Мака.

Петербуржцы завладели мячом и всерьез придавили соперника, регулярно прорываясь в лицевую линию и делая острые прострелы в центр штрафной. Оборона «Локомотива» пошатывалась, но с давлением чемпиона справлялась. А после того как Мака после стеночки на правом фланге вывели на ударную позицию, и Гилерме выловил мяч после неприятного удара словака, железнодорожники включили какие-то невидимые взгляду резервы и наглухо перекрыли все «краны» у своей штрафной.

При этом, перехватывая мяч, «Локомотив» несколько раз на всех парах несся к чужой штрафной, и если бы Смолов, Крыховяк или Мариу были чуть конкретнее в финальной стадии контратак, не миновать «Зениту» второго пропущенного мяча.

Развязка же получилась супердраматичной. Питерцы, у которых в атаку пошел даже Лунев, усилиями Мака все-таки отправили мяч в ворота Гилерме, но радость фанатского сектора сине-бело-голубых была преждевременной. Вилков снова воспользовался системой VAR, которая на сей раз оказалась на стороне «Локомотива». Сразу же последовал финальный свисток, который засвидетельствовал, что железнодорожники догнали в таблице РПЛ «Зенит». И теперь на небывалом эмоциональном подъеме подойдут к поединку Лиги чемпионов с «Атлетико».

РПЛ. 11-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Крыховяк (Смолов), 48

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Мурило, Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Жоау Мариу – Смолов (Коломейцев, 90+2)

«Зенит»: Лунев – Караваев, Иванович (к), Ракицкий, Жирков (Мак, 70) – Барриос – Оздоев, Дриусси (Сутормин, 82), Дуглас Сантос – Дзюба, Азмун (Кузяев, 60)

Предупреждения: Крыховяк, 20 – Кузяев, 83. Барриос, 85. Ракицкий, 90

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

28 сентября. Москва. «РЖД Арена». 21 598 зрителей

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