Владимир Левитин: Гол Смолова надо было засчитывать

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– Вилков не отличается высоким классом судейства. Отсюда неуверенность в эпизоде на 39-й минуте, когда забил Федор Смолов. Вилков был рядом с Жоау Мариу, который, перед тем как сделать голевой навес, отобрал мяч у Себастьяна Дриусси. Опытный арбитр в такой ситуации ни за что не обратился бы к комнате VAR. Но Вилков, повторюсь, был не уверен в себе, поэтому пошел смотреть видеоповтор. И что он там нового увидел? На мой взгляд, никакого нарушения со стороны Мариу не было. Гол надо засчитывать. Но Вилков почему-то отменил свое же первоначально решение. Грубая ошибка.

– А правильно ли судья отменил в компенсированное время гол Роберта Мака?

– Вот там повтор был необходим. Сложный момент. В динамике можно было не разглядеть из-за спин игроков. И тут Вилков все сделал верно. Посмотрел эпизод, убедился в том, что Алексей Сутормин подыграл себе рукой. Там «железное» нарушение.

– Магомед Оздоев после матча жаловался на то, что Гжегож Крыховяк еще при счете 0:0 сбил его в штрафной. Там был повод для пенальти?

– Нет. Оздоев двигался в сторону от ворот. И Вилков все оценил верно. Вообще, если не брать момент с голом Смолова, претензий по судейству быть не может.