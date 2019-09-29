Джордже Деспотович: Я представляю, как чувствуют себя спартаковские игроки - Советский спорт
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29 сентября 2019 20:30ФутболГригорьевская Юлия

Джордже Деспотович: Я представляю, как чувствуют себя спартаковские игроки

Комментарии игроков «Оренбурга» Джордже Деспотовича и Георгия Зотова после победы над «Спартаком».

– Какие эмоции испытываете от победы? – вопрос Деспотовичу.
– Сегодня был очень тяжелый матч. Думаю, мало команд могут выиграть на выезде в Москве у «Спартака». Мы показали, что «Оренбург» – это команда, которая может играть в России со всеми соперниками. Слава богу, мы сегодня победили в этой большой игре.

– На трибунах сидела ваша мама. Это придавало вам сил?
– И папа тоже был на стадионе. Конечно, мне это помогло. Когда я забил мяч, поклонился им, и свой приз лучшего футболиста матча я передам родителям.

– Вы сказали, что «Спартак» – это грозный соперник. А когда вышли на поле поняли, что этот соперник не так страшен, потому что у команды сейчас имеются серьезные проблемы?
– Я играл в большой команде «Црвене Звезде», которая является братом «Спартака», когда открывали этот стадион. Я знаю, как чувствует себя игрок, который выступает в «Спартаке» и знаю, как играть против таких команд.

– Как?
– Очень важно выдержать первые 15-20 минут и не пропустить мяч. Потом игра открывается.

– Сегодня бросалось в глаза, что болельщики «Спартака» были негативно настроены на трибунах против своей команды?
– Да, мы слышали. «Спартаку» тяжело играть, еще когда нет результата. Я прекрасно понимаю ребят и хочу пожелать им удачи в следующем матче.

«Нам кровь из носу нужна была победа над «Спартаком»

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– Бросалось в глаза, что у «Спартака» есть серьезные проблемы? – вопрос Зотову.
– Мы не обращали внимания на проблемы «Спартака». Выходили играть от себя, на победу. Нам нужны очки, мы ведь находились на последнем месте перед этой встречей. Нам кровь из носа нужна была победа и сегодня мы ее добыли.

– Какой был план на игру? Как собирались побеждать соперника?
– Не могу рассказать всю нашу установку, но акцент делали на быстрые атаки, отбор мяча на их половине поля.

– Отрабатывали ли вы с Андреем Малых голевую комбинацию или все получилось экспромтом?
– Да нет. Каждый сыграл свою зону. Нам говорят, что нужно замыкать дальнюю, и подавать с краю. Так получилось, что я подал, а он замкнул.

– «Спартак» играл на фоне того, что с трибун в его адрес сыпались всякие гадости от болельщиков. Вам было бы сложно играть в такой атмосфере?
– Я думаю, да. Тут нужно заслужить игрой уважение болельщиков. Но и со стороны фанатов это тоже некрасиво. Надо поддерживать до конца свою команду, в любой ситуации.

– Как вам новички «Спартака»: Тил, Ларссон? Говорят, «Спартак» укрепился, но команда проигрывает всем подряд.
– Я не знаю. Не могу рассуждать на тему, какие это новички. Пусть об этом рассуждают эксперты на телевидении.

– Как против них игралось?
– Это обычные футболисты, профессионалы своего дела. Ничего особенного. Я бы не сказал, что они показали что-то сверхъестественное.

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