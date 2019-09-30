Гилерме: Неинтересно, на какое место откатился «Спартак» - Советский спорт
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30 сентября 2019 20:17ФутболАвгустин Александр

Гилерме: Неинтересно, на какое место откатился «Спартак»

Основной вратарь «Локомотива» и сборной России поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в РПЛ и ожиданиями от матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«ВОСПРИНЯЛ БЫ НИЧЬЮ С «ЗЕНИТОМ» КАК ПОРАЖЕНИЕ»

– В субботу вы провели 300-й матч за «Локомотив». Приятный юбилей?
– Невероятные цифры! Давно играю за «Локо», но с трудом верится, что набралось уже триста матчей. Это очень-очень много. И вдвойне рад, что юбилей совпал с победой над «Зенитом» с сухим счетом. Субботняя игра надолго запомнится…

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клуб, тренеров, игроков, болельщиков за годы, которые провел в «Локомотиве». Это огромное счастье – быть частью такого коллектива. Да еще столько лет.

– Насколько сложным получился матч с «Зенитом»? Со стороны показалось, что «Локо» полностью контролировал игру.
– Да, мы провели очень качественный матч. Но все усилия пошли бы насмарку, если бы судьи засчитали гол «Зенита» на последних секундах. Сам я не видел, как Алесей Сутормин подыграл себе рукой, поэтому, когда мяч после удара Роберта Мака оказался в сетке, был уверен, что мы потеряли два очка. Они начали радоваться, а я подумал: «Ну как же так?!». И тут ко мне подошел Ведран Чорлука, сказал, что гол сейчас отменят. Так и получилось. Испытал огромное облегчение. Для меня счет 1:1 по такой игре был бы равносилен поражению.

– В атаке «Зенита», которая, если бы не система VAR, завершилась бы голом, активное участие принял Андрей Лунев, прибежавший в штрафную «Локо». Похвальная смелость?
– Ну, даже не знаю. Я бы на его месте не побежал. Не такая ситуация, чтобы оставлять ворота пустыми. Это ж не последняя секунда финала чемпионата мира.

«НАША ЗАЩИТА – ВЫСШИЙ КЛАСС, Я МЯЧА ПОЧТИ НЕ КАСАЛСЯ»

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– Что главный тренер «Локо» Юрий Семин сказал команде после игры?
– Какого-то отдельного разговора не было. Нам предстояли два ответственных матча – с «Зенитом» и «Атлетико». Сыграли один, сразу переключились на другой. Из Черкизова всей командой отправились в Баковку – на восстановление и тренировку. Потом игроков распустили на сутки по домам.

– Не считая кубковой осечки в Калининграде, команда продолжает побеждать во всех турнирах, несмотря на травмы Алексея и Антона Миранчуков. Можно сказать, что в отсутствие братьев роль лидеров взяли на себя Гжегож Крыховяк и Федор Смолов?
– Секрет в том, что у нас в команде каждый игрок выкладывается по максимуму. И каждый готов к роли лидера. Тот же Жоау Мариу резко обострил игру «Локомотива». Федя Смолов, соглашусь, постепенно вернул себе форму, которую демонстрировал в «Краснодаре». Отмечу также высокое качество нашей обороны. Мурило, Чорлука, Бенедикт Хеведес выполняют колоссальный объем работы. Пересмотрите матч с «Зенитом». Я там мяча почти не касался. На мой взгляд, сейчас «Локо» показывает свой лучший футбол за последние два-три года.

– А ведь летом обсуждался ваш переход в «Спартак», где сейчас, наоборот, все наперекосяк. С какими чувствами восприняли новость об отставке Олега Кононова? Выдохнули с облегчением, что там не оказались?
– А Кононов уволился? Только от вас сейчас об этом узнал. Если честно, за событиями в «Спартаке» не слежу. Да, меня туда звали. Но я всегда считал «Локомотив» приоритетом для себя. С самого начала рассчитывал на то, что удастся подписать новый контракт. Ну а на какое место откатился сейчас «Спартак», неинтересно.

«ПУСТЬ «АТЛЕТИКО» НЕ ЖДЕТ ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ»

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– Хорошо. Поделитесь тогда своим мнением об «Атлетико».
– Это такая же сильная команда, как и два года назад, когда мы встречались с ней в плей-офф Лиги Европы. Но сами мы будем играть иначе, чем в 2018-м. С тех пор «Локо» набрался международного опыта, укрепил состав. Так что дома, при своих болельщиках у нас есть шансы и против «Атлетико». Нам во вторник будет непросто. Но мы уверены в себе. И мадридцам не стоит ждать легкой прогулки.

– В первом туре «Атлетико» спас дома ничью с «Ювентусом». Смотрели тот матч?
– Мы видели много игр. Могу сказать, что у «Атлетико» в этом сезоне очень приличное нападение. К Диего Косте добавился Жоау Фелиш, за которым нужен глаз да глаз. Впрочем, там вообще слабых мест нет. Поэтому, хотя мы будем играть на победу, ничейный результат я посчитаю успехом. Главное – сохранить такой же настрой, как против «Байера» и «Зенита». Тогда все будет хорошо.

«ЖЕМАЛЕТДИНОВ ДОЛГО ШЕЛ К ЭТОМУ ВЫЗОВУ»

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– Предстоящая в октябре пауза на матчи сборных не выбьет «Локо» из привычного ритма?
– Да у нас почти вся команда – сборники. Поэтому как таковой паузы не будет. Да, тренировки в сборных и клубе отличаются. Но я лично рад решать серьезные задачи там и здесь. Всегда с радостью еду в сборную и с таким же настроением оттуда возвращаюсь в «Локо».

– Станислав Черчесов впервые вызвал в сборную Рифата Жемалетдинова. Порадовались за одноклубника?
– Не только я – все ребята рады. Поздравили Рифата, он долго к этому шел. Трудился на поле – и его усилия не остались незамеченными. Надеюсь, дебютный матч за сборную у Рифата не за горами.

– После ухода из сборной Игоря Акинфеева двумя основными претендентами на пост номер один считались вы и Лунев. Получается, вы выиграли конкуренцию?
– Этот вопрос лучше задать главному тренеру. Лунев – отличный вратарь. Мы оба стараемся показывать свой максимум. И у каждого цель – выходить на поле в официальных матчах. По крайней мере, для меня было бы почетно считаться первым номером. Но по факту все решает Черчесов.

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