Легкое «Атлетико». «Локомотив» снова проиграл команде Диего Симеоне

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ФАЙЕР-ШОУ В ЧЕРКИЗОВО И ОГРАБЛЕННЫЙ ПАРТИ

За полтора часа до начала матча на площади перед «РЖД Ареной» мне встретился Алексей Лебедев – известный журналист, с нынешнего сезона работающий в пресс-службе «Локомотива».

– Обрати внимание: вдоль дороги болельщики выстроились, – указал он в сторону пропускного пункта у центральных ворот стадиона. – Как только наш автобус въедет на территорию стадиона, они устроят файер-шоу. Все будет, как в Европе!

Зрелище получилось действительно впечатляющим. Равно как и остальное происходившее в этот вечер на арене в Черкизове. Руководство клуба действительно постаралось, чтобы очередной сезон железнодорожников в Лиге чемпионов открылся ярким праздником. Площадь перед стадионом уже за несколько часов до игры стала настоящим кусочком Испании в российской столице. Здесь можно было понаблюдать за профессиональным исполнением фламенко и самому попытаться освоить этот танец, поучаствовать в кулинарном мастер-классе, научившись готовить традиционные блюда испанской кухни, а в специальной фото-зоне сделать памятные снимки с фигурами быков, представив себя на знаменитой корриде.

Оставалось лишь надеяться, что после десяти вечера по московскому времени, после стартового свистка арбитра игроки «Локомотива» не почувствовали себя такими же обреченными быками – или, хуже того, их картонными копиями, лишенными какого-либо шанса повергнуть приезжего пиренейского тореадора.

Впрочем, не все футболисты «Атлетико» в день матча находились в состоянии полного душевного комфорта. Ганский полузащитник Томас Парти, накануне принимавший участие в традиционной предматчевой пресс-конференции вместе с наставником «матрасников» Диего Симеоне, получил крайне неприятную новость из Мадрида: его жилище было ограблено. Злоумышленник проникли туда, пока в нем находилась домработница, и, по сообщениям информагентств, прихватили с собой всю наличность и ценные вещи, которые обнаружили.

Что ж, такова реальность сегодняшнего дня: воры и грабители тоже интересуются футболом – оттого и осведомлены, когда футболистов не бывает дома. А темнокожему легионеру «Атлетико» ничего не оставалось, кроме как пытаться зарабатывать дополнительные премиальные в выездном поединке Лиги чемпионов, обыгрывая с партнерами «Локомотив».

ДИЕГО КОСТА ПРОСТИЛ «ЛОКО»…

Несмотря на личные неприятности, Парти попал в стартовый состав мадридцев, заняв привычное место в опорной зоне вместе с Коке – и это выглядело небольшим сюрпризом от Симеоне. Капитан «Атлетико» на сей раз поменялся местами с Саулем, занявшим позицию на левой бровке. На правом фланге расположилась восходящая звезда португальского футбола Жуан Фелиш, а тандем форвардов ожидаемо составили Альваро Мората и Диего Коста.

У «Локомотива» все было привычно – да иначе и быть не могло, учитывая ограниченность Юрия Семина в кадровых ресурсах. Поэтому оставалось лишь с интересом наблюдать, как будет работать схема с «бонусным» опорником Мурило, принесшая победу в Леверкузене, против испанского гранда.

Никого не удивило, что с первых минут гости взяли мяч под контроль и стали методично выискивать пути к воротам москвичей. Те, в свою очередь, держали оборону спокойно и без суеты, но совсем не пускать соперника в штрафную с мячом не получалось. За первую четверть часа подобное случилось несколько раз. И если у Мораты, выскочившего на Гилерме практически по центру, в итоге арбитры обнаружили офсайд, то проникновение Фелиша справа вышло весьма острым, как и прострел на дальний угол вратарской. Но хорош был голкипер российской сборной, сделавший «мертвый» перехват.

Железнодорожники не забывали отвечать контратаками, но участвовало в них слишком мало игроков, чтобы говорить о серьезных моментах у ворот Яна Облака. Правда, однажды Жоау Мариу неплохо навесил в центр штрафной со своей левой бровки, и Гжегожу Крыховяку не хватило самой малости, чтобы дотянуться до мяча головой.

К исходу 20-й минуты «Атлетико» все-таки создал по-настоящему голевой момент. Парти подал угловой справа, кто-то из его партнеров подкорректировал траекторию мяча в воздухе, и Диего Коста наносил удар с дальнего угла вратарской вообще без помех. И непонятным образом отправил мяч выше перекладины!

Если бы не этот эпизод, можно было сказать, что «Локомотив» в целом сдерживал атаки соперника. Потому что если острые передачи «матрасников» в штрафную хозяев и проходили, то примерно половина из них оборачивалась офсайдами, в которые попадали атакующие игроки мадридцев.

Но в концовке первого тайма красно-зеленых все же поджидала неприятность: травму получил Рифат Жемалетдинов. В стройной и уже сложившейся игровой схеме Семину пришлось делать изменения. На правый фланг обороны вышел Брайан Идову, а Владислав Игнатьев выдвинулся по бровке вперед, ближе к атаке.

…А ФЕЛИШ – НЕТ

После этого команда Симеоне до перерыва успела создать еще один полумомент: Мората несильно, но коварно пробил в ближний угол, заставив Гилерме в броске переводить мяч на угловой. Москвичи ответили контрвыпадом, в котором Крыховяк предпочел не делиться мячом с одним из двух партнеров, а пробил метров с 30 – неточно.

А уже в компенсированное время железнодорожники убежали в самую опасную за тайм контратаку, в которой Федор Смолов «вырезал» классную передачу на Мариу, но тот пробить не успел. А во второй волне атаки заброс на Идову закончился ударом нигерийца намного выше цели.

Глупо говорить о потере концентрации игроками «Локомотива» сразу после перерыва – тем более что тремя днями ранее они как раз голом из раздевалки сумели повергнуть «Зенит» в чемпионате России. Но теперь просто «Атлетико» вышел на второй тайм с настроем делать все на поле еще полтакта быстрее – и этого хватило, чтобы ставить в тупик оборону москвичей. Особенно с учетом уровня индивидуального мастерства игроков мадридской команды.

Сперва гости толкнули запертую дверь на левом фланге, где Ренан Лоди, сместившись чуть ли не за бровку, освободил коридор для Сауля, который то ли прострелил, то ли неудачно пробил в дальний угол. А через пару минут напомнил о себе Фелиш. Молнией проскочив по месту правого инсайда, 19-летнее дарование дважды наносило убойные удары из пределов штрафной. С первым Гилерме справился, со вторым – уже нет.

HISTÓRICO 🇵🇹😍



El primer gol de Joao Félix en las noches mágicas de UEFA #ChampionsLeague. El primero de muchos más. The Future. 🔥🔥



Lokomotiv 0-2 @Atleti. #UCLpic.twitter.com/ewt4dltEPe — Solo Fútbol Goles ⚽️♤♧ (@goles_solo) October 1, 2019

Разница в классе как раз проявилась в одной из контратак «Локо». Смолов, вместо быстрого паса на ход рвавшемуся вперед на всех парах Дмитрию Баринову, завозился с мячом у правой бровки, и потенциальный опасный момент был упущен. «Матрасники» же провели образцовую атаку с ходу, в финальной фазе которой Диего Коста оказался в убойной позиции, но предпочел сыграть наверняка, сделав пас на Парти, буквально внесшего мяч в пустые ворота. У болельщиков красно-зеленых, правда, оставалась слабая надежда на VAR, который мог определить положение вне игры у полузащитника гостей. Однако система видеоповторов, в отличие от испанских злоумышленников, «грабить» Парти по второй раз за двое суток не стала.

Thomas Partey is having a Party brooo. 🔴⚪



Asistencia de Diego Costa, pero la jugada y el pase que inició todo fue de Joao Félix. BESTIAL. 🔥😍⚽️



Lokomotiv 0-2 @Atleti#ChampionsLeague #UCLpic.twitter.com/H3OQtcdisn — Solo Fútbol Goles ⚽️♤♧ (@goles_solo) October 1, 2019

Собственно говоря, к исходу часа игры на поле произошло то, о чем говорил Юрий Семин: один из лучших клубов мира просто подтвердил свое превосходство. А «Локомотив», который теоретически мог получить шанс за счет большей свежести – в случае переноса его поединка с «Зенитом», – этого самого шанса был лишен.

Тем не менее, железнодорожники продолжали биться, и на 73-й минуте отличный момент размочить счет получил Крыховяк. Но с ударом поляка Облак каким-то образом справился, успев еще помешать и добиванию.

В итоге все закончилось ожидаемой победой «Атлетико», который на сей раз не был столь кровожадным, как в позапрошлом сезоне, когда разорвал «Локо» в плей-офф Лиги Европы по сумме двух матчей с общим счетом 8:1.

Лига чемпионов-2019/20

ГруппаD. 2-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 0:2 (0:0)

Голы: Жуан Фелиш, 48 – 0:1. Парти (Диего Коста), 58 – 0:2

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев (Эдер, 80), Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Мурило, Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Идову, 33), Жоау Мариу – Смолов (Коломейцев, 83)

«Атлетико»: Облак – Ариас, Хименес, Фелипе, Ренан Лоди – Парти, Коке (к) (Корреа, 87) – Жуан Фелиш (Эрмосо, 84), Сауль – Диего Коста (Лемар, 77), Мората

Предупреждения: В.Игнатьев, 62. Жоау Мариу, 85 – Парти, 29. Фелипе, 82

Судья: Орель Гринфельд (Израиль)

1 октября. Москва. «РЖД Арена». 27 051 зритель

«Ювентус» (Турин, Италия) – «Байер» (Леверкузен, Германия) – 3:0

Положение команд в группе D: «Ювентус» – 4 очка. «Атлетико» – 4. «Локомотив» – 3. «Байер» – 0