Виктор Гончаренко: Результаты «Эспаньола» не должна вводить нас в заблуждение

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– Что вас больше всего беспокоит и настораживает в игре «Эспаньола»? На что нужно обратить наибольшее внимание? – вопрос Гончаренко.

– Сказать, что есть беспокойство, было бы неправильно. Скорее надо говорить о том, что завтрашняя встреча будет отличатся от матчей внутреннего чемпионата, и для нас, и для «Эспаньола». Будет другой футбол чем тот, к которому они привыкли в чемпионате Испании. Еще один момент, если можно говорить о каком-то волнении, это то, что мы не должны думать о том, что у «Эспаньола» что-то идет не так, исходя из тех результатов, которые пони показывают. Потому что все игры которые они проводили с «Сосьедадом», «Вальядолидом», «Гранадой», «Сельтой», это были как минимум равные матчи. В каких-то из них он даже имел преимущество, но несмотря на это проигрывал или играл вничью. Мы не должны заблуждаться местом команды, результатами, а видеть то, как играет «Эспаньол». Это для нас будет очень важным. .

– Год назад ЦСКА обыграл «Реал», сейчас опять встреча с испанским клубом. Если сравнивать, что изменилось? В чем ЦСКА стал сильнее или слабее?

– Как давно это было? Столько много игр, что забываешь, что было год назад. Мы приобретаем опыт, научились дожимать матчи в которых имеем преимущество, лучше действуем в концовке встреч, когда надо дожать соперника. Это называется опыт и за год мы в этом прибавили. Хотя старая версия ЦСКА еще не просматривается. Если матч складывается неудачно, мы тоже ищем варианты, как это исправить. У нас стало больше коммуникации внутри команды. В прошлом году мы по-разному другу друга понимали, а сейчас коллектив стал более сплоченный, чем год назад.

– Кто-то из травмированных футболистов может вернуться к матчу с «Эспаньолом»: Набабкин, Щенников, Гогуа?

– У нас готов Гогуа, но протокол ограничен восемнадцатью игроками, поэтому завтра посмотрим, когда туда включать. У нас уже есть конкуренция за попадание в число восемнадцати футболистов. Набабкин и Щенников, я надеюсь, смогут сыграть уже после паузы на сборную и помогут нам.

– Каково состояние здоровья Алана Дзагоева и когда его ждать?

– Это наша больная тема. После того, как он получил рецидив, он сам зарекается говорить, когда будет в строю. Но он тренируется индивидуально. Возможно, через неделю он будет заниматься в общей группе. Но говорить о том, когда он сыграет очень сложно. Он сильно к себе прислушивается. Мы все верим, что он нам поможет. Его присутствие на тренировке очень сильно влияет. Его качество и желание тренироваться и играть находятся на высоком уровне и мы все верим, что он еще порадует нас своей игрой.

– После того, как ЦСКА неудачно сыграл с «Лудогорцем», а «Эспаньол» сыграл вничью, можно ли эту встречу назвать финалом в борьбе за выход из группы, где для каждой из команд важна только победа?

– Турнир скоротечный и потеря очков в первом и во втором турах чревата тем, что после этого сложно бороться за выход из группы. Тем не менее, ключевыми всегда являются спаренные матчи. У нас это будет встреча с «Ференцварошем». То есть уже к пятому туру ты четко понимаешь, где можешь быть. Во многих группах, как правило, к пятому туру исход борьбы ясен.

«У ТУГАРИНОВА ПО ПОВОДУ «ЭСПАНЬОЛА» НЕ СПРАШИВАЛ»

– Сейчас вас уже называют одним из опытных защитников ЦСКА. Как воспринимаете изменение статуса и как к этому относитесь? – вопрос Дивееву.

– Моя задача – помогать игроком, так как я центральный защитник, и подсказывать справа и слева. Я играю много игр, поэтому так и считают.

– Вы знаете одного футболиста из «Эспаньола» с русским паспортом, Тугаринова, с которым вы играли в юношеской сборной России. Он сейчас выступает за «Эспаньол-Б». Общались ли вы с ним до этого матча?

– Да, мы с ним играли в сборной, ему 20, но мы с ним не встречались, потому что не очень хорошо общались. О нем могу сказать, что о выступал в «Барселоне», потом перешел в «Эспаньтол». Но я не спрашивал у него на счет «Эспаньола», как он играет «Эспаньол». У нас Есть Виктор Михалыч (Гончаренко. Прим. ред) и он нам расскажет, что и как.