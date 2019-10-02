Гюндоган – теневой герой «Манчестер Сити» и любимчик Гвардиолы

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» нынешнего сезона – Рахим Стерлинг (9 голов в 11 матчах), лучший ассистент – Кевин Де Брюйне (9 передач в 9 матчах), в пятерке самых дорогостоящих футболистов помимо них Лерой Сане, Бернарду Силва (по 100 млн евро) и Родри (80 млн), но по-настоящему ключевой футболист команды и главный теневой герой прямо сейчас – Илкай Гюндоган. Вторничный матч Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:0) это наглядно доказал.

Едва ли не единственный, кто замечает важность для «горожан» немецкого полузащитника, Хосеп Гвардиола, называющий его переход из дортмундской «Боруссии» в 2016 году «одним из лучших трансферов в истории клуба». И это даже без учета того факта, что обошелся Гюндоган всего в 27 млн.

Столь восторженная реакция испанского наставника неудивительна. Его видение футбола, возможно, самое сложное в реализации, а потому ему требуются игроки, которые способны максимально точно и на самом высоком уровне выполнять его требования. От центральных полузащитников он ждет идеального контроля мяча и максимально эффективного управления атаками.

Особенно это актуально в матчах против таких команд, как «Динамо», которые готовы на протяжении всех 90 минут обороняться низким блоком с использованием всех полевых игроков. Гюндоган в этой встрече не подвел своего наставника, показав запредельную точность передач (94%) и великолепный уровень борьбы (выиграл 75% единоборств).

Именно его умение держать и продвигать мяч вперед позволило «горожанам» взломать оборонительные редуты соперника. Показателен и уровень задействованности 28-летнего немца в атакующей фазе – на его счету 142 передачи. Больше – только у партнера по центру полузащиты Родри (144), что также демонстрирует значимость центральной зоны в построении игры по Гвардиоле. Хотя это было понятно и ранее, ведь именно при нем достигла пика связка Хави – Иньеста в «Барселоне», которую он тренировал в 2008-2012 годах.

Главным героем Гюндоган стал и в первом туре Лиги чемпионов в Донецке (3:0), где уже к 38-й минуте он отметился голом и результативной передачей на Рияда Мареза, чем и предопределил исход встречи. В нынешнем сезоне он получил передышку только раз – в матче против «Уотфорда» (8:0), пожалуй, самого слабого соперника, если исключить «Престон» (3:0) в Кубке английской лиги.

И еще один факт о невероятной пользе Гюндогана – в последний раз «Ман Сити» не смог выиграть АПЛ в сезоне-2016/17, когда немец получил разрыв крестообразной связки и не играл с декабря. К моменту его травмы «Сити» отставал от «Челси» Жозе Моуринью на семь очков, а финишировал с 15-очковым отставанием. С возвращением Илкая «горожане» встали на победные рельсы и с тех пор никому пальму первенства не уступают.

«Его отношение к работе и универсальность на поле невероятны», – не устает хвалить своего подопечного Гвардиола, а тот в ответ признается, что всегда хотел поработать под руководством 48-летнего специалиста, и с удовольствием продлил контракт с клубом до 2023 года.