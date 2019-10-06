Владислав Игнатьев: В такую погоду нашим легионерам было тяжело

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– Насколько сложно было играть в такую погоду? – вопрос Игнатьеву.

– Сложно было нашим легионерам. Мы то привыкли. А так игра получилась тяжелая. Но самое главное, что набрали три очка.

– Снова на игре сказались травмы: Смолова рано заменили.

– Да. Надеюсь, у Феди нет ничего серьезного.Погодные условия тяжелые, поэтому игроки получают травмы.

– Было такое резкое начало матча, в потом команды играли осторожно. Почему?

– Забили по одному мячу и стали играть осторожно. Думаю, «Арсенал» результат устраивал, а нас нет. Хорошо, что забили до перерыва. В итоге удалось добиться победы.

– Что скажете по поводу ответного гола «Арсенала»? Все подумали, что там положение вне игры?

– Ну да. Надо было до конца доиграть момент. Соперник убежал за спину. Наверное, это больше был мой игрок. И Гиля подумал, что там вне игры. Все остановились, хотя надо было играть до конца.

– Момент с пенальти пересматривали?

– Нет. Не видел.

«После матча есть усталость и опустошение»

– Какие впечатления от матча? – вопрос Коломейцеву.

– Положительные, потому что выиграли. Но матч был очень тяжелый. Поэтому есть большая усталость и опустошение.

– У вас в каждом тайме было по опасному моменту, когда вы били по воротам. Но удары в створ пока не идут. Почему?

– В первом тайме у меня не было моментов, а во втором было два. Так получилось. Была концовка второго тайма, накопилась усталость.

– Насколько травма Смолова сказалась на игре команды?

– На сколько не знаю, но мы немного перестроились. Алексей (Миранчук. прим. ред.) игрок такого же уровня. Никаких проблем не было.

– Про Смолова вам что-то известно?

– Нет. Далеко идущих выводов пока не делаем. Он пройдет обследование и только после этого что-то будет известно.

– Вы сказали, что был сложный матч. Это «Арсенал» хорошо играл или погода сказалась?

– Наверное, все вместе. Первый тайм был хороший, мы владели преимуществом. А вот второй тайм получился тяжелый. Играли уже по счету, больше от обороны. Тратили много сил на оборонительные действия. Мяч не держали, убегали в атаку, но быстро возвращались обратно.

– Отсутствие Крыховяка как-то сказалось на игре «Локомотива»?

– Отсутствие любого игрока сказывается. Но мы выиграли, и поэтому не будем говорить о тех, кого не было. Всегда кто-то пропускает матчи из-за травм или карточек. Команда ведь состоит не из одиннадцати человек. Кто-то выпадает, но его есть, кому заменить.

– Сегодня вы играли ближе к атаке. Насколько было непривычно?

– Не скажу, что ближе к атаке. Больше в середине поля. Я уже играл на этой позиции, поэтому никаких проблем не возникло.