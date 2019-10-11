Джейми Варди: Лучшим бомбардиром премьер-лиги стану в 2022-м

– Однажды вы бросили футбол…

– Да, в 2002-м, меня уволили из академии «Шеффилд Уэнсдей», мне было 15 лет. Чуть ли не с младенчества я мечтал только об одном – стать профессиональным футболистом. И вот как снег на голову – в конце сезона на собрании тренеры заявляют, что я не нужен, мол, слишком маленький… Ужас! После этого бросил футбол почти на год. Даже в выходные искал какое угодно занятие, но в футбол не играл. Сказал себе: «Какой смысл! Не создан я для этого…»

– Оказалось – созданы…

– Никогда не помышлял о премьер-лиге. В 16 лет попал в юношескую команду любительского клуба в пригороде Шеффилда – «Стоксбридж Парк Стилс». Семь лет играл в этом клубе (три последних из которых – в главной команде, в 107 матчах забил 66 голов – прим. ред.), но и тогда не думал о профессиональной карьере, хотел просто гонять мяч с друзьями по выходным (Варди работал на заводе). Но в 24 года подписал контракт с «Флитвуд Таун» из пятого дивизиона и подумал, что, возможно, футбол станет моей профессией, но опять-таки ни о какой премьер-лиге не думал. Слишком нереальной казалась цель».

– Однако, не только заиграли в премьер-лиге, но и побили рекорд Рууда Ван Нистелроя…

– Прекрасно помню тот матч против «Манчестер Юнайтед» (28 ноября 2015 года, 1:1, Джейми забил в 11-м мачте подряд в премьер-лиге, побив рекорд Ван Нистелроя 2003 года). За несколько дней до матча все только и говорили об этом рекорде, наша пресс-служба прислала мне флэшку с видео, которое ребята сняли, не афишируя, на нем они по очереди говорят хорошие слова, желают успеха. Это было и трогательно и очень смешно, потому что прилагалось и еще одно видео – «рабочий материал», там, к примеру, Матти Джеймс раз пять начинал свою речь, никак не мог сформулировать мысль (Смеется). Что касается самого матча, помню, фанаты «Юнайтед», чтобы подколоть меня, пели гимны Ван Нистелрою. Но когда я забил, подбежал к их трибуне – ребята сразу успокоились.

– Действительно, Н'Голо Канте хотел не ездить на тренировки, а прибегать?

– До чего здорово было иметь такого партнера как с Н'Голо (Канте играл за «Лестер» в сезоне-2015/16)! Классный парень и футболист. Когда мы теряли мяч, на своей половине или на чужой – бац! – он брался за дело и отнимал его. На тренировках это у него получалось так непринужденно, что создавалось впечатление – он иногда специально терял мяч, чтобы немедленно нагнать соперника и отобрать . Однажды он сообщил на полном серьезе, что хочет не приезжать на тренировки, а прибегать – то есть устраивать себе такую дополнительную пробежку. Мы удивились, но убедили его отказаться от этой идеи. И каждый раз, когда видели как он паркует перед тренировочном центре свой Мини Купер, думали: слава богу! Недавно после нашего матча на «Стэмфорд Бридж» («Челси» – «Лестер», 1: 1, 18 августа) Н'Голо зашел к нам в раздевалку – просто поприветствовать. Ну я и говорю ему: «Ты все еще ездишь на Мини Купере, чувак?» Он ответил, что переправил во Францию ту машину, на которой ездил в Лейтере, но уже купил другой Мини Купер!

– Помнишь день, когда «Лестер» стал чемпионом?

– Это был понедельник (2 мая 2016 года). Я пригласил к себе всю команду посмотреть вечером матч «Челси» – «Тоттенхэм» (в случае победы «Челси» или ничьей «Лестер» становился чемпионом). Человек десять сидели перед телевизором и орали, как резаные, не понимаю, как только дети могли спать в такой обстановке. Да еще перед самым началом трансляции около дома собралось не меньше сотни наших фанатов, готовых тоже включить глотки… Но в перерыве я глянул в окно – все куда-то испарились. К тому времени «Тоттенхэм» вел 2: 0, и все были уверены, что в этот вечер нам не стать чемпионами... Но потом вдруг Гари (Кэхилл), мой партнер по сборной, забивает гол – 2:1, помню, послал ему смску: «Ну, ты б(…) и звезда!» Потом Азар сравнивает счет (на 83-й минуте.), и тут у всех моих гостей крышу снесло. Такая началась сумасшедшая пьянка! Ночью, помню, к дому вернулись фанаты и устроили настоящий шабаш…

– Почему ты решил распрощаться со сборной?

– Долго решался. Сомнения начались еще до ЧМ в России. Решил, что объявлю сразу после чемпионата. Почему? Во-первых, мало играл (всего за четыре года с 2015-го принял участие в 26 матчах, забил 8 голов), во-вторых, в сборной много молодых, да и на подходе тоже были перспективные ребята – зачем им мешать! Есть и еще один момент: если вызывают в сборную, считай, отпуск сокращается до трех недель. И сейчас, когда игроки отправляются играть за свои сборные, я с удовольствием провожу время в кругу семьи. Это помогает восстановиться и физически, и эмоционально. Хотя Гарет Саутгейт (тренер сборной Англии) часто повторяет, что дверь сборной для меня всегда открыта. Но у сборной дела идут прекрасно, значит, все я сделал правильно.

– Помнишь, как однажды испугал Клода Пюэля?

– Понимаю, о чем ты. В январе прошлого года атмосфера в клубе была неважнецкая – результаты хуже некуда. Вот я и подумал: приду на тренировку в костюме Человека-паука – развеселю ребят. Почему Человек-Паука? Потому что мои бутсы – синие с красным – прекрасно гармонировали с его цветом. Но в этом наряде было так жарко, что после разминки скинул. Но цель была достигнута – ребята посмеялись от души. В тот день я устроил и другой прикол: спрятался за кустарником, чтобы выпрыгнуть и напугать тренеров (главным был Клод Пюэль). Правда, не знаю, насколько ему было смешно…

– Какие были с ним отношения?

– Нормальные, но я чувствовал, что тренировки недостаточно интенсивные, поэтому и во время матчей нам недоставало скорости и агрессивности. Все спортсмены прекрасно знают: как тренируешься – так и выступаешь на соревнованиях, чудес не бывает… Это как если бы ты готовился к марафону, а тебе вдруг перед стартом объявляют: бежишь стометровку. Хоть мы и старались, но – увы! – ничего не получалось.

– Кого в команде называли Гленн Ходдл №2?

– Вы имеете в виду Мэдди? (Джеймса Мэддиссона, которого Пюэль сравнил с Гленном Ходдлом). Действительно, на первых же тренировках в прошлом году он меня просто поразил техникой. Один из самых одаренных молодых, с которыми я когда-либо играл. У него прекрасный дуэт получился с Юри (Тилемансом) в середине поля. И меня он начал быстро понимать, выдал несколько голевых передач (всего четыре в чемпионате). Как и Эр-Рияд (Марез, играл в «Лестере» в 2014-2018 годах), прекрасно чувствует, куда и когда я сделаю рывок, это и интуиция и результат большой работы на тренировках.

– Станете когда-нибудь лучшим бомбардиром премьер-лиги?

– Всенепременно! В 2022-м! (Улыбается.) Черт, совсем чуть-чуть не хватило в 2016-м (с 24 голами стал вторым после Гарри Кейна, забившего на гол больше), но, честно говоря, это для меня не самоцель. Отношение к футболу не изменилось со времен «Стокбриджа», то есть главное для меня до сих пор – играть в свою игру и получать удовольствие. Никогда не загадываю дальше следующего матча... И если я до сих пор в порядке в 32 года – это как раз благодаря такому подходу. Ведь начал так поздно в премьер-лиге – в 27! Поэтому просто наслаждаюсь каждым днем, ничего не планирую. И физически чувствую себя прекрасно – вполне могу побегать в премьер-лиге еще несколько сезонов.