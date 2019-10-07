Александр Егоров: Увы, я не знаю, что такое «хештег» - Советский спорт
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07 октября 2019 20:47ФутболМощенко Захар

Александр Егоров: Увы, я не знаю, что такое «хештег»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал работу своих подопечных в матчах 12-го тура РПЛ, а также некоторые спорные эпизоды и скандальные ситуации.

ОБ АКЦИИ «УФЫ» В СОЦСЕТЯХ

Уфимцы, выражая несогласие по поводу эпизодов на 40-й и 90-й минутах встречи с «Ахматом», в которых, по мнению клуба, арбитру Владиславу Безбородову следовало назначить пенальти в ворота гостей, сопроводили свой протест подписью #ЕгоровУходи. Позже этот пост был удален и опубликован заново с подписью #БезбородовОбъясни.

- Безбородов ошибся: он был обязан назначать пенальти на 93-й минуте, – заявил Егоров. - Что касается эпизода в конце первого тайма, это нормальная ситуация, пенальти должны быть более очевидными…

На вопрос, как он отреагирует на публикации «Уфы» в твиттере с хештегом #ЕгоровУходи, начальник российских судей ответил так:

- К сожалению, меня нет в соцсетях, поэтому я не знаю, что такое «хештег».

О НАРУШЕНИИ ПРОТОКОЛА VAR

Арбитр Виталий Мешков на 88-й минуте матча «Краснодар» – «Спартак» показал красную карточку полузащитнику хозяев Кайо, после чего возникли подозрения, что судейская бригада нарушила протокол использования системы VAR.

- Ситуация достаточно простая, - пояснил Егоров. - Судья не увидел эпизод и не зафиксировал нарушение. Первый помощник Мешкова Роман Усачев подал сигнал, после чего игрока «Краснодара» наказали желтой карточкой. Я официально, находясь в здравом уме и трезвой памяти, заявляю: VAR здесь не вмешивался.

О НЕНАЗНАЧЕННОМ ПЕНАЛЬТИ В КРАСНОДАРЕ

По мнению главы ДСИ, Мешков верно не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику «быков» Александру Мартыновичу:

- Пенальти на Мартыновиче не было, это игровой эпизод, Мешков принял верное решение.

О ПЕНАЛЬТИ НА МИРАНЧУКЕ

На исходе первого тайма матча «Локомотив» – «Арсенал» полузащитник хозяев Алексей Миранчук заработал 11-метровый после контакта с вратарем туляков Михаилом Левашовым.

- Конечно, это пенальти. Классическая ситуация. Да, игрок упал красиво, но нарушение было. Даже по реакции Левашова все ясно. Я могу легко объяснить, почему здесь был пенальти, но, если бы арбитр не назначил 11-метровый, у меня не нашлось бы слов обосновать, почему нарушения не было, - витиевато резюмировал Егоров.

О НИКОЛАЕВЕ, ЛЕВНИКОВЕ И МОСКАЛЕВЕ

- Может ли возобновить карьеру арбитр Алексей Николаев? Чем он сейчас занят?
- Не знаю, если честно. Николаев не попал в списки судей потому, что его не рекомендовала Московская федерация футбола. А я к этому не имею никакого отношения. Видимо, не сдал нормативы или что-то еще.

- Когда вернутся к судейству в премьер-лиге Кирилл Левников и Владимир Москалев?
- Решение, кому получать матч для работы, а кому нет, — внутреннее дело департамента. Только ДСИ решает, кто, когда и сколько игр отсудит. Вы же не станете сейчас звонить, например, Валерию Карпину и спрашивать, сколько матчей какому из своих футболистов он даст провести в сезоне?

- Если Роман Еременко пропустит много матчей, то станем.
- Арбитры готовятся к играм. Как только мы поймем, что они готовы, поставим их на матч. Я уже говорил об этом. Никто не дисквалифицирован, ничего такого нет.

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