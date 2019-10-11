Артем Дзюба: Гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов - Советский спорт
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11 октября 2019 01:09ФутболГригорьевская Юлия

Артем Дзюба: Гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов

После победы над Шотландией (4:0) в матче отборочного раунда чемпионата Европы своими впечатлениями поделились Артем Дзюбы и Николай Комличенко.

- Как оцените матч? – вопрос Дзюбе.
- Первый тайм получился не очень, а второй – более качественный. Это важная победа для нас, поскольку Кипр неожиданно для меня выиграл. Думал, они вничью сыграют. Большое спасибо болельщикам. Одно удовольствие играть на таком стадионе при таком количестве народу. Сегодня во время исполнения гимна я понял для себя одно – гимн России круче гимна Лиги чемпионов. Я это осознал, когда весь стадион пел, и я пел вместе с ним. Это непередаваемые ощущения на всю жизнь. Еще бы всю команду заставить петь. Вообще было бы круто. Но это все индивидуально.

- Марио бы заставить.
- Он пел бы со шпаргалкой, бедный (смеется).

- Как считаете, во втором тайме Россия прибавила или Шотландия подсела?
- Что же вы за люди такие? Конечно, Россия прибавила. Мы так часто выигрываем 4:0?

- Ваша версия какая?
- А ваша? Думаете, шотландцы подсели, рассыпались, и тут неожиданно мы включились? Матч раскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить нас на контратаках. Первый тайм мы провели не совсем качественно, потому что они выполнили определенную установку. Мы должны были играть низом. У нас есть исполнители, которые должны были вскрывать оборону через фланги, но вместо этого они удлиняли передачами неправильно. Не хватало движения. Наша сила в единстве и в том, что мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы мы кого-то вскрывали за счет класса. Мы немного поговорили в перерыве между собой, забили гол и сразу почувствовали уверенность в своих силах. У нас стало все получаться. В итоге уверенно победили 4:0. Лужники должны стать олицетворением нашей сборной, потому что играть на таком стадионе одно удовольствие. Поле здесь прекрасное, поэтому спасибо, что матч организовали именно здесь.

- У вас уже восемь голов. Есть желание стать лучшим бомбардиром отборочного цикла?
- Там же Захави.

- У него десять мячей, а у вас восемь.
- Он опять что ли забил? Я просто поражаюсь! У меня нет такой задачи. Главное, чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это будет праздник, мы хотим туда попасть, потому что как минимум две игры будут дома.

«Сказал Дзюбе, что он – машина»

- Вы дебютировали в составе сборной. Как ощущения? – вопрос Комличенко.
- Я счастлив! Эмоции – просто супер, если честно. На таком стадионе выходить, да еще и при таком счете. Спасибо тренерскому штабу, спасибо всем, кто поддержал после игры. Вообще бомба!

- Только времени мало было, чтобы себя проявить.
- Ничего страшного. Я и этими пятью минутами насладился.

- Ощущаешь себя полноценным сборником?
- Тяжело ответить на этот вопрос. Не прям уж таким сборником, но в коллективе чувствую себя получше.

- Какие задания давал Станислав Черчесов между сборами? Он говорил, что вы прибавляете, поэтому вас и вызывают.
- Это наши задания с тренерским штабом. Не буду их комментировать. Мы замечаем сами, может, и вы сами замечаете, но я на поле выгляжу все лучше и лучше. Может быть, Черчесов сегодня дал мне чуть-чуть почувствовать, надо у него спросить. Мы с ним еще не говорили об этом.

- Мечтаешь теперь сыграть на Евро?
- Конечно! Как и все, я думаю.

- Какими фразами обменялись с Артемом Дзюбой?
- Да классика. Я поздравил его с голами. Сказал: «Молодец, машина». Он мне пожелал удачи. Ничего особенного.

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