«Три года назад мы плевались, глядя на сборную, теперь получаем удовольствие» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 октября 2019 21:51ФутболВолохов Юрий

«Три года назад мы плевались, глядя на сборную, теперь получаем удовольствие»

Наш обозреватель Евгений Ловчев – о победе над Кипром и в целом об игре сборной России.

Перед матчем Андрей Тихонов, Саша Мостовой и Олег Корнаухов в студии в один голос говорили, что матч будет трудным. Я был такого же мнения, но все получилось достаточно легко. И это не из-за того, что киприоты играли как-то не так, это заслуга нашей команды. Вспомните матч с шотландцами: это были два разных тайма, только после перерыва наши переломили игру. Сейчас же с первых минут начали активно прессинговать соперника. Первый гол стал итогом такого прессинга, когда Черышев отобрал мяч у защитника, убежал и пробил в ближний угол. Шла 6-я минута, но ведь уже до первого гола наши имели три отличных момента. Никогда наша сборная так не играла. Обычно один тайм команда играет лучше, второй хуже и наоборот. Сегодня мы увидели два совершенно равных тайма. Если б еще Ионов реализовал моментов пять, которые у него были, счет стал бы совсем уж неприличным. А ведь это не просто был календарный матч, а матч, в котором стояла задача обеспечить путевку на Евро. И ребята решили задачу с большим запасом.

Три года назад мы плевались, глядя на сборную, теперь получаем удовольствие. Вот это итог работы Станислава Черчесова.

У меня сложилось парадоксальное впечатление за период работы Черчесова в сборной. Обычно игроки растут в клубах и в главную команду их приглашают как раз из-за того, что они заметны в своих клубах. У Черчесова же некоторые футболисты два года назад или даже год назад не сильно выделялись в своих клубных командах, но здорово прогрессировали в сборной и сейчас в клубах стали незаменимыми. Они раскрылись именно в сборной. Возьмите Оздоева, Ионова, Семенова - это все про них.

Что дальше? Далеко загадывать не будем, я имею в виду чемпионат Европы. Теперь с особым интересом ждем матча с Бельгией. Эта игра станет таким тестом – сборная России совсем уж типичный европейский середнячок или все же мы ближе к элите.

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