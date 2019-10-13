Динияр Билялетдинов: Эта сборная способна дойти до полуфинала Евро - Советский спорт
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13 октября 2019 21:54ФутболГригорьевская Юлия

Динияр Билялетдинов: Эта сборная способна дойти до полуфинала Евро

Один из участников самого успешного для сборной России Евро-2008 поделился мнение о досрочном попадании команды на Евро-2020.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛСЯ ГОЛ ОЗДОЕВА»

- В Никосии наших для решения задачи устраивала ничья. Но получилось продолжение матча с шотландцами… Ожидали такого разгромного счета?
- Был уверен, что с киприотами проблем не будет. Очень уж сильная разница в классе в группе между сборными России, Бельгии и всеми остальными. Забивай - не хочу.

- Какой из пяти мячей больше всего понравился?
- Магомеда Оздоева.

- Сергей Петров в дебютном официальном матче за сборную получил повреждение. Видели фото его ноги в интернете?
- Да, видел. Но я не думаю, что там что-то серьезное. Скорее фото создает обманчивое впечатление.

«ГЛАВНОЕ - НИЧЕГО НЕ ВЫДУМЫВАЕМ»

- Что больше всего понравилось в игре сборной России в этом отборочном цикле?
- То, что мы ничего не выдумываем, а стабильно показываем свою игру. С первого матча и до восьмого прослеживался четкий рисунок. И я считаю, нынешнего уровня хватит для того, чтобы достойно выступить в финальной стадии. Проблем с недонастроем, функционалкой нет. Главное - чтобы не было травм. А тактически и технически сборная готова очень хорошо.

- При этом в восьми матчах потеряно всего три очка…
- Ну, переоценивать результат тоже не стоит. Все соперники, кроме бельгийцев, были нам по зубам. Побеждали тех, кого и должны были. Я лично и не думал, что Шотландия или Кипр смогут навязать нам борьбу за второе место. Теперь интересно, сумеем ли мы сами побороться с Бельгией за первое. В Санкт-Петербурге нас ждет топовый матч. Очень интересно, как наши себя проявят на фоне одной из лучших команд континента.

- Какой оценки заслужил Станислав Черчесов?
- Есть результат, значит, главный тренер все делает правильно. Черчесов наметил правильный путь еще во время чемпионата мира. И продолжает его придерживаться. Мы до сих пор пожинаем плоды того турнира, после которого игроки почувствовали уверенность и невероятную поддержку болельщиков.

«ВАЖНО, ЧТО БУДЕМ ИГРАТЬ В ПИТЕРЕ»

- Почти наверняка в одной группе Евро-2020 с нами выступят датчане. Хороший расклад?
- Я видел только один матч датчан - последний, когда они в концовке вырвали победу у Швейцарии. Крепкая команда, но с ней можно играть и брать очки. Я сам при Дике Адвокате выходил на поле против Дании в Копенгагене. Мы победили. Думаю, это примерно один уровень со Швецией. То есть, соперник, который точно не превосходит в классе Россию.

- А при Гусе Хиддинке вы доходили до полуфинала Евро. Способна ли нынешняя сборная повторить тот успех в следующем году?
- Способна. Мы не относимся к числу главных фаворитов. Но сейчас команды второго эшелона регулярно обыгрывают тех, от кого ждут призовых мест. Поэтому все возможно. Надо только верить в себя и не отказываться от той модели, которая до сих пор приносила результат.

- При этом, в отличие от Евро-2008, два или даже три матча в группе Евро-2020 мы проведем дома, на «Газпром Арене». Это серьезное преимущество?
- Конечно. Вспомните прошлогодний чемпионат мира. Тогда поддержка трибун нам очень многое дала. Вот и в Санкт-Петербурге будут аншлаги. И это существенный фактор в пользу сборной России.

«У ЧЕРЧЕСОВА И ХИДДИНКА - РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ»

- Удивлены, что в этой сборной выступает только один участник Евро-2008 - Юрий Жирков?
- А чему удивляться? Прошло 11 лет. А сравнивать ту команду с нынешней я бы не стал. У Хиддинка и Черчесова разные подходы. Но тогда, считаю, нам было сложнее, чем на чемпионате мира в 2018-м. Все-таки «своих» трибун у нас не было.

- Кого выделите в квалификации?
- Тут проблема (смеется). Мы сильны именно командой, а не индивидуальностями. Это еще одно отличие от 2008-го. Тогда некоторые игроки резко выделялись.

- А разве Артем Дзюба сейчас не выделяется?
- Он - наконечник копья. Но в команде каждая линия дисциплинированно делает свою работу. Видно, как мы готовимся к матчам, анализируя информацию о соперниках. Так что Дзюба не делает ничего особенного. Он завершает то, что создает на поле весь коллектив.

«ДЗЮБА НАВЕРНЯКА ПОБЬЕТ РЕКОРД КЕРЖАКОВА»

- Еще Дзюба прекрасный мотиватор. На Евро-2008 был такой же?
- Мне мотиватор был не нужен. Я сам себя мотивировал. А так, в раздевалке многие могли взять слово. Другое дело, кому-то и не надо ничего говорить. Не надо вообще переоценивать все эти «накачки». Не в них дело.

- Дзюба - лидер отборочного турнира Евро-2020 по системе «гол + пас». И у него теперь 24 гола за сборную России. Побьет ли Артем рекорд Александра Кержакова, у которого 30 мячей?
- Ха! Продолжит так играть, как сейчас, – конечно, побьет. Может, уже в этом году. Ведь впереди матч против Сан-Марино…

- Не кажется ли вам, что Игорь Акинфеев рановато ушел из сборной? Может, вернуть его к Евро-2020?
- У нас тренер сборной - бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гилерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

- Получается, натурализация Гилерме себя оправдала?
- Оправдала. Хотя, я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гилерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу.

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