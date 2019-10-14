Андрей Червиченко: «Спартак» онемечивают по полной программе - Советский спорт
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14 октября 2019 20:10ФутболАвгустин Александр

Андрей Червиченко: «Спартак» онемечивают по полной программе

Бывший президент «Спартака» прокомментировал назначение Доменико Тедеско главный тренером красно-белых.

«А БЫЛ ЛИ ШОРТ-ЛИСТ?»

- Контракт с Тедеско рассчитан до 2021 года. Вроде бы зарплата немецкого специалиста составит 1,5 миллиона евро. Плюс прописаны солидные бонусы за спортивный результат. Как вам все это?
- Я так понимаю, по финансам остаются вопросы. Тедеско не урегулировал свои взаимоотношения с «Шальке». Поэтому нам озвучивают не все. Юристы работают… Так что «Спартак» в щекотливом положении. Новый тренер полгода сидел без работы, но получал в Гельзенкирхене зарплату по старому соглашению, теперь ему немцы должны заплатить компенсацию, а он уже на контракте с красно-белыми.

Впрочем, если все это вынести за скобки, более 100 тысяч евро в месяц - нормальный заработок для тренера уровня и опыта Тедеско. Ему же 34 года. И возникает вопрос: по каким критериям «Спартак» его выбрал? Просто потому что Тедеско - немец? Или потому что он безработный?

В «Спартаке» вообще не принято четко обосновывать кадровые решения. Мне вот интересно, сколько кандидатов входило в шорт-лист. Или никакого выбора не было? Но руководство клуба, как обычно, молчит. А нам остается строить догадки.

- Два года контракта - много или мало?
- Нормально. Я вот не вспомню, кто в «Спартаке» при Леониде Федуне дольше проработал. Даже Массимо Карреру уволили в начале третьего сезона… Так что для Тедеско все понятно. Проявят себя за два года, продлит контракт. А если дело не пойдет, его будет проще убрать сразу. Меньше неустойка. Вспомните, Олег Кононов тоже приходил на пару лет, но продержался меньше года. Такой короткий контракт подтверждает, что «Спартак» не уверен в выборе. Опять там пытаются попасть пальцем в небо.

«А ВДРУГ ЭТА ПАЛКА ВЫСТРЕЛИТ?»

- На что можно рассчитывать, меняя главного тренера в разгар сезона?
- Проблема даже не в этом. Тедеско приходит без знания языка, без понимания ментальности, без какого либо контакта с командой. При этом он не может сейчас сказать: этот состав меня не устраивает, меняйте половину. Уже поздно. Да и финансвоый фейр-плэй не оставляет «Спартаку» маневра на трансферном рынке. Кого тут продашь за серьезные деньги? Разве что Георгия Джикию. Но тогда можно сезон досрочно заканчивать. Без Джикии «Спартаку» ловить нечего.

- Тем не менее, боссы красно-белых намекали, что готовы расстаться с капитаном…
- Я слышал. Но это не от большого ума говорилось. Еще раз повторю: оборона «Спартака» без Джикии развалится моментально. И другие клубы такого защитника с руками оторвут. И «Зенит», и «Краснодар», и «Локо».

- Но вернемся к Тедеско. Судя по всему, вы в него не особо верите.
- Да, я настроен пессимистично. Хотя, как говорится, раз в год и палка стреляет. «Спартак» наверняка верит в повторение сказки с Каррерой. Итальянца же брали, чтобы подтянуть физику, а он неожиданно выиграл золото.

- При этом Тедеско в прошлом сезоне провалился в «Шальке».
- Так и Каррера ни до, ни после «Спартака» себя не проявил. Раз клуб делает ставку на таких специалистов, значит, нет никакой концепции построения команды. Впрочем, а что мы хотим? Гендиректор «Спартака» Томас Цорн ничем толком не руководил. Он работает на немецком поле, которое более или менее ему знакомо. Там свободным оказался Тедеско - вот его и позвали. В общем, онемечивают «Спартак» по полной программе.

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