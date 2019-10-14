Мирослав Голунов: Символично, что Тедеско назначили в день рождения Бахыта

«МОЛОДАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА - ЭТО ХОРОШО»

- Как трибуны встретят Доменико Тедеско?

- Понятно, что большинству хотелось возвращения Массимо Карреры. В то же время лично я к Тедеско нормально отношусь. Раз человек не побоялся возглавить команду, которая идет на двенадцатом месте, значит, он амбициозный парень. Такие «Спартаку» и нужны. И молодость Тедеско - тоже, считаю, в плюс.

- А как же отсутствие опыта?

- Это даже хорошо. Пока у Тедеско молодая нервная система. Значит, больше шансов, что в «Спартаке» у него получится… Плохо только, что до этого он тренировал «Шальке» - газпромовскую команду. Впрочем, от Тедеско это не зависело.

- И с Андре Шюррле новый главный тренер говорит на одном языке. Это плюс?

- Пожалуй, да. Видно, как Томас Цорн подтягивает в «Спартак» всех своих, я бы сказал, сладеньких европейцев. Посмотрим, что из этого получится. В любом случае Олега Кононова правильно убрали. Жаль, что не сделали это раньше.

«У ЭТОГО ТРЕНЕРА НЕТ СОВЕТСКОЙ ПРОШИВКИ»

- Верите, что Тедеско может выстрелить как Каррера?

- Спокойно может выстрелить. У немца нет старой советской прошивки. Это тренер новой формации.

- Значит, поддержка «Открытие Арены» ему обеспечена?

- Если придет результат - да, разумеется. Для меня символично, что Тедеско назначили в день рождения Бахыта (известный болельщик «Спартак», который трагически погиб в августе. - Прим. ред.). Они одногодки. Такое ощущение, что клуб захотел подмазаться к фанатам…

- Сколько времени болельщики готовы дать Тедеско на исправление ситуации?

- У нас сейчас оптимистичные ожидания. Начинается новая история «Спартака». И знаете, многие спокойно воспримут даже вылет в ФНЛ. Там больше выездов, интересных городов. Кто бы сейчас ни пришел, после Кононова назрели серьезные перемены. Буду рад, если именно у Тедеско получится. Его амбициозность по душе.

«НАДО ПОСКОРЕЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

- В «Шальке» он отлично контактировал с фанатами.

- И в «Спартаке» ему надо в первую очередь встретиться с нами. Уверен, Тедеско спокойно пойдет на контакт. Он же молодой парень. У него такие же жизненные интересы. Недопонимания, как с Кононовым, возникнуть не должно.

- На что с Тедеско «Спартак» способен замахнуться в РПЛ-2019/20?

- О чемпионстве сейчас речь не идет. Но побороться за зону еврокубков реально. Амбиции есть, состав обновили, надо пробовать. Не считаю, что сезон уже потерян.