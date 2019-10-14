Почему Тедеско не спасет «Спартак». Мнение Андронова

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Ничего другого от немца ждать не приходилось - вряд ли сейчас его понимание ситуации в “Спартаке” позволяет сказать что-то отличное от общих слов.

Вся стилистика и атмосфера, в которых происходило назначение Тедеско - говорит о том, что “Спартак” спешил. Очевидного решения о том, что делать после отставки Олега Кононова, в клубе не было. И не то, что бы Тедеско просто подвернулся под руку - это оказался лучший (а скорее, единственный) вариант, который смог найти генеральный директор Томас Цорн.

Если честно - я вообще немного удивлен этой идеей “Спартака”. Мода на тренеров, не имеющих серьезного собственного игроцкого опыта пришла к нам из Европы давно - достаточно посмотреть на Мурада Мусаева и Виктора Гончаренко. Но все-таки тренеров-иностранцев мы привыкли видеть другими, более авторитетными. В “Зените” был Андре Виллаш-Боаш, не игравший на серьезном уровне - но его достижения и статус были гораздо выше, чем у Тедеско.

Совершенно не случайны были и вопросы на пресс-конференции, которые порой удивляли тренера. Но тут уж причина проста - практически полное отсутствие информации о нем самом. Да и жизненный путь Тедеско не столь насыщен, чтобы прессе было, о чем спрашивать, кроме его решения снять капитанскую повязку в “Шальке” (а потом и выжить его из клуба) с нынешнего игрока “Локомотива” Бенедикта Хеведеса.

На пресс-конференции Тедеско сказал, что не боится давления. Эти слова, как модно сейчас говорить, “улыбнули”. Он просто еще не знает, что такое давление - во всяком случае, на уровне “Спартака”. Его улыбка более походила на ту, с которой вас встретит в салоне продавец мобильных телефонов, чем на харизму главного тренера.

Харизмы-то, собственно, нет. И неоткуда ей взяться - Доменико тренер очень молодой, и неопытный.

Вся карьера Тедеско - это три месяца работы в клубе второй лиги “Эрцгебирге” (Ауэ), где он взял тонущую команду и спас ее от вылета, что все же это вряд ли актуально для Спартака, и полтора года в “Шальке”. Диплом “ с отличием”, который он получил в немецкой тренерской школе - сам по себе тренировать не сможет. А вот на что способен его обладатель - вопрос.

Он занял второе место, воспользовавшись провалом дортмундской “Боруссии” и “Байера”. В Германии не вручают серебряных медалей, так что это сомнительное «достижение». Но первый год в “Шальке” Тедеско действительно работал хорошо. Здесь сработал элемент новизны, и “свежих глаз” - его предшественники Андре Брайтенрайтер и Маркус Вайнцирль пытались перенести в Гельзенкирхен свои прежние наработки, не очень подходившие под реалии, и утомлявшие игроков.

Тедеско переносить был нечего - опыт работы с “Эрцгебирге” тут пригодиться не мог никак. В первом сезоне тренер активно использовал свои тактические познания, порой меняя схему игры по 3-4 раза за матч. Он заразил игроков интересом к футболу, и это было его главным достижением. Актуально ли это сейчас для “Спартака”? Есть сомнения. Прежде всего потому, что он принимает команду не перед сезоном, а по его ходу. Команду, у которой есть задачи, и которые она пока что совсем не выполняет.

Вообще успех Тедеско в “Шальке” объясняется и тем, что от этой команды ничего особенного не ждали. Он спокойно занимался творчеством, а на выходе - вывел команду в Лигу чемпионов, что тут же кардинально изменило ситуацию в команде и вокруг самого тренера.

Как и Леонид Слуцкий - Тедеско не прочь иногда перекусить в “Макдональдсе”. Так вот, после выход в Лигу чемпионов он жаловался, то теперь не может спокойно туда зайти, и вынужден пользоваться либо окном “автомобильной покупки”, либо просить кого-то купить ему пару бургеров.

Все это - цветочки в сравнении с тем, какое давление и какое внимание к тренеру будет в Москве. Впрочем, сейчас Тедеско явно не до фаст-фуда.

Любопытный эпизод, случившийся в “Шальке”, связан с знаменитым “Рурским дерби”. О нем сейчас говорят много - команда Тедеско тогда в гостях отыгралась с 0:4 на 4:4.

Прежде всего, в таких матчах всегда участвуют две стороны. Так что это и достижение Доменико - и провал “Боруссии”. Методика управления, которую тогда применил Тедеско - точно не подойдет для “Спартака”. Тогдашний вратарь “Шальке” Ральф Фэрманн как-то рассказывал, что в перерыве Тедеско буквально встал перед командой на колени, и, заглядывая каждому игроку в глаза, говорил - именно сейчас у нас есть уникальный шанс все исправить. Представить себе такую сцену в раздевалке российского клуба - я как-то не могу.

Здесь, кстати, возникает повод поговорить о штабе тренера. На мой взгляд, в нем не хватает человека, который помог бы Тедеско побыстрее понять российскую реальность, и объяснял бы ему какие-то вещи, о которых тренер знать не может. Условного российского тренера, говорящего на немецком. Владимира Бесчастных, например. Возможно, проводником между тренером и обществом станет Томас Цорн, но это не совсем те отношения в паре “генеральный директор - тренер”, которые привычны в мире футбола.

Вместе с Тедеско в “Спартак” переезжает Андреас Хинкель (экс-игрок сборной Германии, с которым Доменико вместе работал в системе юношеского футбола в “Штутгарте”), и тренер вратарей Макс Урванчки из “Эрцгебирге”. Последняя кандидатура вызывает сплошные вопросы - если это действительно качественный тренер, то почему он не был никому нужен в Германии, и продолжал работать на столь низком уровне?

Резюмируя, скажу, что Тедеско - довольно умный, тактически грамотный тренер. Но, что бы он ни говорил сам - ему свойственно теряться под давлением, что и показал второй сезон в “Шальке”. За время работы с этим клубом у Тедеско всего 44% побед за два года - это мало. Сейчас он едет в неизвестную ему страну, и в непонятный чемпионат.

Мне кажется, это авантюра. Для Тедеско идеальной командой был бы “Кельн”, “Вольфсбург” или “Айнтрахт”.

И еще - советую интересующимся пересмотреть игры “Шальке” с “Локомотивом” в Лиге чемпионов. Точно ли такой футбол хотят видеть болельщики “Спартака”?