Новый тренер «Спартака» пока не сбежал

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НЕМЕЦКАЯ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ С ПОПРАВКОЙ НА ЧАС

Мероприятие не обошлось без приключений. В какой-то момент запахло скандалом. Презентацию Тедеско назначили на 17.00, однако журналисты промаялись в пресс-центре «Открытие Арены» битый час, а немца все не было!

Кто-то вспомнил, как Олега Кононова в момент его отставки из «Спартака» ждали на брифинге после матча с «Оренбургом» 51 минуту – и, естественно, не дождались. А кто-то принялся шутить, что Тедеско уже сбежал из Москвы, даже не подписав контракт. В качестве «доказательства» прилагалось фото из аэропорта, на котором немец куда-то направлялся с огромным чемоданом.

«Чемодан – вокзал – Гельзенкирхен», – невольно закрутилось в голове…

В итоге Тедеско все-таки появился, когда время ожидания уже перевалило за час. Вместе с ним пожаловал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн и переводчик, который уклончиво ответил на вопрос, будет ли он постоянно помогать тренеру или приглашен на разовую акцию.

Опоздание объяснили необходимостью уладить последние формальности с прежним клубом Тедеско – «Шальке». Его контракт с гельзенкирхенцами продолжал действовать несмотря на то, что с середины марта – после 0:7 от «Ман Сити» в Лиге чемпионов – будущий тренер «Спартака» был безработным.

Цорн поспешил сообщить, что соглашение Тедеско с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2021 года и что никаких целей и задач перед немцем пока ставиться не будет. Ну да, так мы и поверили…

ПО СТОПАМ КОНОНОВА?

Сам Тедеско держался достаточно уверенно, часто улыбался, не выказывая и толики волнения. Не постеснялся признаться, что его сердце бьется в унисон с «Шальке», в котором он проработал два неполных сезона, и продекларировал попытки найти нечто общее между клубом из Гельзенкирхена и «Спартаком», в том числе на ниве тесного общения с болельщиками.

Когда Тедеско спросили, будет ли он упрощать игру красно-белых, чтобы добиться результата, как делал это с «Шальке», последовал ответ: не время рассуждать о высоких материях, надо набирать очки. А ведь Олег Кононов тоже утверждал, что под постановку игры отведет длительное зимнее межсезонье, а по осени (да, вот такова новая спартаковская традиция – менять тренеров на излете года) на первом плане – набор очков любой ценой…

Стоит отметить, что в штабе Тедеско российских специалистов не будет. Сначала, правда, переводчик ввел всех в заблуждение: из его слов следовало, что тренером по физподготовке будет россиянин. Однако позже Цорн уточнил, что на этой должности в команде останется серб Владимир Чепзанович, хорошо владеющий русским.

Забавный вопрос прозвучал под самый занавес брифинга. Тедеско отдали должное, что он достаточно стильно одевается, но при этом почему-то предпочитает кардиганы, а не пиджаки. К сожалению для радикальных фанатов «Спартака», на провокацию немец не поддался, ответив, что у него нет особых предпочтений в одежде.

Неужели пресловутый «призрак пиджака» вновь поселится на арене в Тушино? Узнаем на первом матче красно-белых под руководством нового тренера - в субботу против «Рубина».