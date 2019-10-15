Игорь Гамула: Мамаев в «Ростове» старается, показывает интеллект

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«ПАВЕЛ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ. ИНАЧЕ ЗАЧЕМ ЕГО БРАЛИ?»

– В понедельник Мамаев впервые после выхода из колонии и подписания контракта с «Ростовом» принял участие в двусторонке и даже забил гол. Вы сейчас отвечаете в клубе за селекцию. Как сейчас работает с командой Павел?

– Когда Мамаев только присоединился к команде, то занимался индивидуально. А в паузе на матчи сборных приступил к тренировкам в общей группе. Видно, что парень очень старается. Уверен, Павел придет в норму, время для этого есть.

– Как он себя проявил в двусторонке?

– В понедельник он показал, что остается игроком высокого класса, с большим интеллектом. Павел занял свою привычную позицию и на первых минутах сумел забить. Ребята понимали его с полуслова. И Павел их – тоже. У меня нет сомнений, что Мамаев, когда зимой его заявят на чемпионат, принесет «Ростову» огромную пользу. Иначе зачем его брали?

– А как вам игра за сборную России одного из лидеров «Ростова» Алексея Ионова?

– Считаю, он выглядел хорошо, как обычно. Хорошо двигался, убегал. У Ионова один недостаток – много моментов не забивает. Но главное же, что эти моменты есть. А реализацию всегда можно подтянуть. Когда Алексей начнет использовать свои шансы, ему цены не будет. Он же здорово отрабатывает, открывается, полностью закрывает фланг.

«НАДЕЮСЬ, БАЙРАМЯН ПРОРВЕТСЯ В СБОРНУЮ»

– Из «Ростова» в сборную вызывался защитник Дмитрий Чистяков, но против Шотландии и Кипра он не сыграл. Не дорос до такого уровня?

– Полагаю, вызов в сборную – аванс для Чистякова. В «Ростове» он показывает хорошую игру, и теперь все зависит от него. Дмитрий – парень серьезный. Думаю, опыт тренировок со сборной его окрылит. И он туда еще вернется, чтобы выйти на поле.

– А Хорен Байрамян, не так давно уничтоживший в Москве ЦСКА, может со временем попасть на заметку Станиславу Черчесову?

– Байрамян растет с каждый днем, играет все лучше и лучше. У него отменная скорость. И я надеюсь, что Хорен тоже прорвется в сборную. Я с ним очень долго работал. Потенциал у парня большой, и желания хоть отбавляй. Такие игроки с характером национальной команде не помешают.

– В выходные «Ростов» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Ваши ожидания?

– Для нашей команды эта встреча как лакмусовая бумага. Возможность проверить, чего мы стоит. Надеюсь, игра получится интересной. И уверен, что «Ростов» не будет мальчиком для битья.

– К борьбе за зону Лиги чемпионов команда готова?

– Конечно. И будет бороться до конца.