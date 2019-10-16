Манчини бьет рекорды, финны творят историю

СУДЬБА «ГАЗПРОМ АРЕНЫ» РЕШИТСЯ В ДУБЛИНЕ

«Красная фурия» заработала досрочную путевку на Евро на второй компенсированной минуте матча в Стокгольме, когда одноклубник Дениса Черышева по «Валенсии» Родриго поразил ворота шведов. После этой ничьей 1:1 испанцы не могут опуститься в группе ниже второго места. Кроме того, команда Роберта Морено поднялась в виртуальную первую корзину для жеребьевки группового турнира Евро-2020.

Там также находятся Украина, Бельгия, Италия, Англия и Голландия. Следовательно, если бы квалификация Евро завершилась прямо сейчас, то наша сборная автоматически получила бы в соперники по финальной группе бельгийцев (с которыми нам играть в ноябре) и датчан. Это следует из ограничений УЕФА, запрещающих свести Россию в один квартет как с Украиной, так и с другими, помимо россиян, хозяевами турнира кроме Дании.

Правда, скандинавы, пока посеянные в третьей корзине, прямую путевку на Евро себе не обеспечили. Скорее всего, их судьба решится 18 ноября в Ирландии, где сборную Дании устроит ничья. В случае поражения она поспорит в мартовском «Финале четырех» за одну из последних четырех путевок вместе с другими неудачниками основного отбора, показавшими лучшие результаты в Лиге наций-2018. И тогда, независимо от того, пролезут датчане на Евро через «черный ход» или нет, наша команда все три матча группового этапа континентального первенства проведет в Санкт-Петербурге. Бросать жребий по поводу того, где играть с Данией - на «Газпром Арене» или в Копенгагене, не придется.

ПУККИ ЗАЖИГАЕТ

Таких сборных - которые в случае неудачи в основном отборе получат дополнительный шанс в марте - на самом деле хватает. Кто-то, как шотландцы, грузины и белорусы, уже точно сыграют в этих «Финалах четырех», так как досрочно провалили квалификацию этого года. Но остальные, конечно, сделают все, чтобы не откладывать решение главной задачи на весну. И это не только завсегдатаи крупных турниров вроде Дании и Швеции. Уже в ноябре на Евро могут пробиться Финляндия и Косово - впервые в своей истории.

Косоварам необходимо увезти три очка из Чехии. Ну а финны, пожалуй, уже сделали решающий шаг к историческому достижению, разгромив во вторник на своем поле Армению (3:0). Два мяча записал на свой счет Теему Пукки, продолжающий штамповать голы за сборную и «Норвич». Этот нападающий - один из конкурентов Артема Дзюбы в борьбе за звание лучшего бомбардира отборочного турнира. У Пукки - 7 голов, у Дзюбы - 9, а у израильтянина Эрана Захави стало 11.

КАК ПРИ МУССОЛИНИ

Напомним, что досрочные путевки на Евро, помимо Испании, уже имеют Бельгия, Россия, Польша, Украина и Италия. Но это не снижает их мотивации. Так, «Скуадра адзурра» (прямо как команда Станислава Черчесова - на Кипре) одержала во вторник разгромную победу в Лихтенштейне (5:0). Это позволило Роберто Манчини повторить национальный рекорд 81-летней давности.

В 1938 году, во времена диктатуры Бенито Муссолини, итальянцы под руководством Витторио Поццо (тренера, приводившего сборную к двум титулам чемпионов мира) выдали серию из девяти побед. Теперь такая же имеется у Манчини. Но продлить ее будет непросто: следующий матч «Скуадра адзурра» проведет 15 ноября в Боснии, где хозяева будут цепляться за последние (пусть и призрачные) надежды опередить финнов.

И сам Манчини сравнений с Поццо не признает. «Постойте, девять побед подряд - это очень хорошо, но я бы предпочел выиграть два чемпионата мира», - заявил бывший главный тренер «Зенита». С синьором Роберто сложно не согласиться…