Матч с Кипром Россия смотрела, шотландцев - проспала. Новые ТВ-рейтинги

Удивительно, но по данным компании Mediascope, замеряющей ТВ-аудиторию в российских городах с населением от ста тысяч жителей, игра с шотландцами в Лужниках, показанная по тому же Первому каналу и закончившаяся с практически таким же счетом, что и матч с киприотами (4:0 и 5:0 соответственно), по рейтинговой шкале не набрала и полпроцента, проиграв гимнастике и даже женской футбольной сборной!

Это можно было бы объяснить более поздним временем начала матча с Шотландией - 21.45 по московскому против 19.00. Мол, голы в британские ворота Дзюба с Головиным и Оздоевым начали забивать тогда, когда на большей части территории нашей необъятной страны было уже за полночь. Но пораскинув слегка мозгами, эту версию достаточно легко опровергнуть.

Во-первых, в столице рейтинги первой игры тоже оказались «ниже плинтуса», худшие во всем отборочном цикле. А во-вторых, когда наши встречались с шотландцами на чужом поле, со зрительским интересом все было в ажуре, хотя стартовый свисток прозвучал ровно в те же без четверти десять, как теперь.

Тогда в чем дело?

Да просто в том, что матч в Глазго состоялся в «предвыходную» пятницу, а московский пришелся на четверг. На работу людям утром вставать надо было. И если такое объяснение покажется вам слишком приземленным, вынужден разочаровать: другого в данном случае просто не существует. Проспала Россия-матушка разгром Шотландии, как пить дать проспала. Словно медведица в заснеженной берлоге.

Зато с Кипром подобных противопоказаний уже не было, и эта трансляция моментально взлетела на четвертую строчку спортивного хит-парада-2019, оставив позади все предыдущие подвиги команды Станислава Черчесова. До хоккейного ЧМ с Хабибом Нурмагомедовым, футболисты, правда, опять не дотянулись, но у них еще будет один хороший шанс. 16 ноября в Санкт-Петербург пожалуют Эден Азар и прочие звезды сборной Бельгии, чтобы сразиться с нашими за первое место в группе - причем в субботу и в 20.00. Против такого искушения российский болельщик устоять вроде бы не должен.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ ЗА 2019 ГОД (по 13 октября)

В остальном десятка рейтинговых лидеров года изменений не претерпела. Зато я решил побаловать вас новой статистической подборкой на данную тему: выяснил, каковы рекордные показатели в 2019-м у видов спорта из второго-третьего эшелонов. Плюс для разнообразия добавил в этот список клубные турниры по футболу с хоккеем. Получилось вполне занимательно. Правда, эта таблица, подозреваю, не понравится болельщикам ЦСКА, но тут уж все претензии не ко мне, а к тем, кто рейтинги меряет.

Что же до превосходства волейбола с гандболом над «Формулой-1» и теннисом, то не советую обольщаться поклонникам первых, как и горевать любителям вторых. С точки зрения «большого ТВ» все это - мелкая возня с десятыми долями процента на одном и том же весьма невысоком «этаже», не более. Разве что на скачок лыжников внимание стоит обратить, хотя и он объясняется легче легкого. Тех, кто чаще выигрывает, тех больше и смотрят.

Это, кстати, и к футболу относится.

РЕКОРДЫ ГОДА ПО РЕЙТИНГУ В ВИДАХ СПОРТА И ТУРНИРАХ, НЕ ПОПАВШИХ В ТОП-10