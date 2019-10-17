Почему матчи сборных осенью надо отменять

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Хорошо еще, что жуткая на вид травма защитника «Краснодара» Сергея Петрова на Кипре не привела к серьезным последствиям. Зато «ПСЖ» потерял на месяц Неймара, «Реал» перед Эль-Класико остался без Луки Модрича и Гарета Бэйла, выбыл из строя вратарь «МЮ» Давид де Хеа… Перечислять можно долго, а вывод напрашивается один: календарь турниров национальных команд перегружен и нуждается в реформировании. Наш автор предлагает революционное решение.

ЭВРИКА!

Как ни крути, а паузы на турниры ФИФА и УЕФА уже давно превратились в едва ли не главную проблему клубов. Звезды проводят за год по 60-70 матчей. И возвращаются из своих национальных команд в лучшем случае в разном физическом и психологическом состоянии, а в худшем – травмированными. Да, футбол сегодня приносит огромные деньги. Но ведь их надо кому-то зарабатывать. И отсутствие в суперматче «Барселона» – «Реал» (который из-за беспорядков в Каталонии могут перенести в Мадрид и который в любом случае будет показан 26 октября по российскому ТВ) Модрича и Бэйла, безусловно, негативно скажется на качестве зрелища.

И таких примеров действительно масса. Алексис Санчес («Интер»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Матео Ковачич и Андреас Кристенсен (оба – «Челси») травмами в сборных добавили головной боли боссам своих клубов. Которые теперь понесут убытки самого разного рода. От расходов на лечение до недополученной прибыли от участия в различных турнирах, где упомянутые игроки, мягко говоря, не помешали бы.

Что ж, у нас есть простое и изящное решение проблемы. Все матчи сборных в отборочных раундах чемпионатов мира и Европы надо… перенести с весны и осени на один общий временной отрезок – июнь-июль. Да-да, вы правильно прочитали. И не спешите крутить пальцем у виска. Как ни странно, подобная революция вполне осуществима. И она неминуемо сулит тренерам, клубам, сборным, ФИФА и УЕФА целую россыпь преимуществ.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ

Начнем с очевидного – того, ради чего все это и должно затеваться. Игроки отправляются в расположение сборных несколько раз за год – например, у России целых пять окон для отборочных матчей Евро-2020. То есть пять раз нашим сборникам надо было тратить время и силы на переезды-перелеты из клубов в национальную команду и обратно. А что говорить о легионерах, которым порой необходимо лететь на другой континент?

При новой формуле игроки будут совершать такой вояж один раз в год! Летом они получат несколько дней на подготовку, как происходит перед чемпионатами мира и Европы. А после сборной – отправятся в отпуск для восстановления. Таким образом, клубным тренерам вообще не придется приводить их в чувство.

КОНТРОЛЬ РИСКОВ КЛУБАМИ

Травма сборника в разгар сезона – всегда удар по клубу. Потому что трансферное окно закрыто и подыскать выбывшему лидеру замену практически невозможно. При этом сборным на клубные интересы по большому счету наплевать. Они решают сиюминутные задачи и готовы здесь и сейчас использовать даже не до конца готовых футболистов. Другое дело – если матчи сборных будут не размазаны по всему календарному году, а сконцентрированы внутри одного окна. Тогда принцип «здесь и сейчас» уже не сработает. Излишний риск потеряет смысл.

Появится и второе преимущество – клубы смогут решать возникающие кадровые проблемы в открытое трансферное окно. Ведь совсем без травм не обойтись. Что весной, что осенью, что летом.

БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ В ПОДГОТОВКЕ

Разное психологическое состояние игроков – не фигура речи. Кто-то борется за выживание, кто-то – неудачно провел последний матч, а тренеру надо многократно приводить всех к общему знаменателю. При новой формуле это придется сделать один раз в год! Да и в целом подготовка команды к продолжительному циклу проще, чем к отдельным недельным отрезкам.

Выиграют от этого и сами игроки, которым не придется по несколько раз в год перестраиваться. Ведь клубы и сборные зачастую проповедуют разный футбол, используют разные схемы. Так зачем подвергать сборников такому стрессу?

ЦИКЛИЧНОСТЬ КАЛЕНДАРЯ

А вот еще один бонус. Сейчас раз в два года ведущие сборные заняты на мировых или континентальных первенствах. При новой системе лето будет занято каждый год, и составителям клубных календарей не придется каждый раз выдумывать что-то новое.

Подчеркиваем: календарь приобретет стабильность. А отличаться будут только даты: в четные годы финальные турниры ЧМ и ЧЕ занимают около месяца, в нечетные – отборочные матчи займут 45-55 дней. При этом сборники успеют отдохнуть, так как клубный сезон реально сместить на начало-середину сентября за счет «выигранных» четырех недель (три в сентябре, октябре и ноябре, еще одна – в марте).

И болельщики быстро привыкнут к этой простой схеме.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТОВ

С нынешнего сезона в АПЛ приняли решение, что трансферное окно должно закрываться до старта чемпионата. Очень здравая мысль. Только вот в других странах оно закрывается 1-2 сентября, а значит, англичане остаются в проигрыше. Новый календарь позволит всем странам начинать свои внутренние соревнования практически одновременно, после закрытия окна.

РОСТ ДОХОДОВ ОТ ТВ

Чемпионаты мира и Европы потому и пользуются таким бешеным интересом зрителей, что проводятся в течение месяца, а не растягиваются на год. Нейтральным болельщикам, которые обеспечивают основной прирост внимания (а значит – доходов), так проще следить за выступлениями сборных.

Ежегодное проведение турниров в июне-июле выработает зрительский рефлекс: наступает лето – скоро начнет играть сборная. Популярность турниров ФИФА/УЕФА еще больше увеличится, значит, придут дополнительные деньги от рекламы и ТВ, для которого планирование трансляций – не пустой звук. Футбольный продукт будут продавать пакетом или, если угодно, оптом.

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО ТРЕНЕРОВ

Сейчас матчи сборных и клубов постоянно сменяют друг друга, и это не дает возможности ни федерациям пригласить сильных клубных тренеров, ни клубам при желании позвать тренеров сборных. Точнее, запрета на такое совмещение нет, но оно обязательно сказывается на результатах одной из команд. Потому, скажем, РФС всегда так резко отражает любые попытки «повесить» на Станислава Черчесова какой-нибудь клуб РПЛ…

Новый подход кардинально изменит ситуацию. Вот как это может выглядеть: условный Юрген Клопп отработал сезон в «Ливерпуле» и переключился на месяц-полтора на работу в сборной Англии или Германии. Если, конечно, чувствует в себе силы и возможности. А условный Черчесов может принять предложение «Спартака», поскольку за пределами двух летних месяцев получит массу свободного времени, не обремененного мыслями о национальной команде.

Небогатые федерации смогут заключать с тренерами контракты на конкретный период вместо того, чтобы платить целый год огромную зарплату. Вот скажите, за что рулевые сборных получают деньги в январе, феврале, апреле или декабре?

А при новом раскладе мы еще лет десять назад могли бы увидеть Йоахима Лева (теперь уже – не условного) во главе какого-нибудь клуба. Да ладно Лев! Есть ведь федерации малых стран типа Андорры, Лихтенштейна или даже Албании. И им также приходится платить тренерам сборных на протяжении всех 12 месяцев, вместо того чтобы взять тех на лето…

Ну а теперь главное – как мог бы выглядеть календарь. Да очень просто. Он перед вами. Чиновникам из ФИФА и УЕФА обязательно надо присмотреться. И призадуматься.