«Динамо» установило мемориальную доску Яшина

Руководители, ветераны и болельщики «Динамо» возложили цветы к памятнику Яшина у Аллеи фонтанов. А затем возле трибуны «Д» была открыта мемориальная доска, посвященная вратарю, имя которого носит реконструированный домашний стадион бело-голубых.

В числе ветеранов столичного клуба можно было заметить Игоря Колыванова, Андрея Сметанина, Владимира Пильгуя, Михаила Гершковича, а также Валерия Урина - одного из немногих, кто выходил вместе с Яшиным на поле.

- Лев Иванович был уникальным вратарем, - вспоминает Урин. - Но не любил, когда перед ним заискивали. Всегда и со всеми общался по-простому. А если его кто-то упрекал в пропущенном мяче, отвечал: «Это не я пенку пустил, а вы позволили сопернику забить. Я - один, а вас - десять». С большим юмором был человек. Лидер! Помню, как в 1954 году принес нам, молодым, булочки и колбасу в раздевалку. Знал, что мы живем в общежитии и с деньгами у нас туго, а довольствие мы не получили... Лев Иванович и потом, чем мог, помогал. Удивительный человек. Таких сейчас почти нет…

- Отец обожал рыбачить, - вспоминает дочь Яшина Ирина Фролова. - Обычно брал с собой мою младшую сестру. А я чаще ходила с ним по грибы… Но самым любимым для него местом был стадион «Динамо». Здесь он провел почти всю жизнь. Очень любил эту арену. И сейчас наверняка порадовался бы, если бы увидел, как она похорошела после реконструкции. Хорошо, что оставили старые фрагменты фасада. Они напоминают о традициях, о великом прошлом клуба.

- 22 октября станет особым днем для всей страны, - считает внук Яшина Василий Фролов. - Мы отмечаем юбилей одного из лучших вратарей мирового футбола, единственного голкипера, получившего «Золотой мяч». И я горд открыть мемориальную доску своего деда на «Динамо». Хочется верить, что в скором времени клуб восстановит победные традиции, которые ковались в те времена, когда ворота команды защищал Лев Иванович.