Вилков, кажется, ничего не испортил. «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»

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«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ

В динамовском клубе, видимо, и впрямь рассчитывали дотянуть до зимней паузы в чемпионате с Дмитрием Хохловым на посту главного тренера – иначе не позволили бы случиться такой ситуации, когда на важнейшую игру накануне 90-летнего юбилея Льва Яшина команду выводит 38-летний наставник молодежного состава Кирилл Новиков, не имеющий никакого опыта работы на высшем уровне. В результате уже во втором туре кряду повезло «Краснодару»: до паузы на игры сборных в гости к «быкам» приезжал обезглавленный «Спартак» с таким же ноунеймом-временщиком Сергеем Кузнецовым у руля команды, и южане сумели взять у красно-белых три очка.

Теперь же положение динамовцев осложнялось еще и кадровыми проблемами, в большей степени коснувшимися оборонительной линии. Тони Шуньич не смог сыграть с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек, Сергей Паршивлюк – из-за травмы, а Романа Евгеньева, видимо, решили не перегружать после довольно успешной командировки в молодежную сборную России.

Тем не менее, на схему с тремя центральными защитниками у Новикова игроков набралось – с учетом включения в стартовый состав нечасто выходящих на поле Ивана Ордеца и Заурбека Плиева. На позициях фланговых игроков были задействованы Григорий Морозов и Константин Рауш, тоже не могущие похвастаться обильной игровой практикой.

Перед началом встречи на газон вышли потомки великого голкипера – дочь, внук и правнук, и вместе с ними перед взорами публики предстал тот самый «Золотой мяч», завоеванный Львом Ивановичем в 1963 году. Голкиперы обеих команд – Антон Шунин и Матвей Сафонов – поддержали акцию этого тура и вышли на предигровое построение в центре поля в стильных кепках – неизменном атрибуте отечественных футбольных стражей ворот 1950-60-х годов.

Помимо юбилея Льва Яшина и дебюта нового наставника бело-голубых была у этого поединка и еще одна интрига, имеющая отношение к судейству. Известные эксперты в этом вопросе на страницах нашей газеты привели любопытную статистику: нижегородский арбитр Михаил Вилков, допускающий в среднем по одной результативной ошибке за игру, является едва ли не главным «двоечником» нынешнего чемпионата РПЛ.

БЫСТРЫЙ ГОЛ «ДИНАМО», ОТВЕТНЫЙ СТАНДАРТ «БЫКОВ»

Любопытно, что при этом Вилков – один из немногих российских судей, прошедших обучение и уже неоднократно работавший в качестве арбитра системы VAR. Кстати, буквально накануне он возглавлял бригаду видеоассистентов рефери на поединке «Зенит» – «Ростов» в Санкт-Петербурге, а спустя сутки вышел работать в поле на московской игре. Было интересно понаблюдать, сумеет ли на сей раз один из самых одиозных персонажей российского судейского корпуса обойтись без серьезных ляпов.

При этом система VAR в матче «Динамо» – «Краснодар» не функционировала, поэтому подчистить огрехи Вилкова, если бы понадобилась такая опция, было некому.

Сверхбыстрый гол бело-голубых, ставший следствием рывка Рауша слева и своевременного подключения Морозова по центру (Юнес Намли успел помешать лишь первому удару Григория, но против добивания был уже бессилен, как и Сафонов), на значительное время отодвинул тему судейства на задний план. Было очевидно, что бело-голубые в столь знаменательный для них день в обороне отсиживаться не будут, а «Краснодар» этого делать в любом случае не стал бы просто потому, что это противоречит игровой философии команды. Кстати, даже тактическая схема южан из классической 4-2-3-1 в атакующей фазе превращалась в необычные 4-2-4 в те моменты, когда Магомед-Шапи Сулейманов и Юнес Намли соответственно на правом и левом флангах выдвигались в линию атаки и составляли квартет с Маркусом Бергом и Ари.

Подопечные Мурада Мусаева постепенно взяли мяч под свой контроль и принялись плести свои излюбленные многоходовые комбинации на подступах к штрафной хозяев. Иногда проходили и индивидуальные действия: к примеру, Шапи пару раз просочился во владения Шунина справа, Намли – слева. Однако акцентированного завершения атакам гостей не хватало.

Помог, как это часто бывает, стандарт. Дмитрий Стоцкий, вышедший в стартовом составе слева в обороне вместо Кристиана Рамиреса, сделал удачный навес с углового, а Александр Мартынович, не встретив никакого сопротивления, головой переправил мяч в дальний угол.

НИЧЬЯ, УСТРОИВШАЯ ВСЕХ

Ответный мяч стал совершенно логичным следствием изменившегося характера игры. «Краснодар» ближе к концу первого тайма почти втрое превосходил соперника по владению мячом (73 процента против 27), нанес в два раза больше ударов (8 против 4) и сделал почти на две сотни (!) больше пасов (321 против 119), оставив бело-голубых далеко позади по точности передач (86 процентов против 55).

Что же касается работы Вилкова, он в первой половине показал четыре желтые карточки, и, пожалуй, ни одну из них не назовешь надуманной. Игроки штрафовались либо за грубые фолы, либо за демонстративное несогласие с решением арбитра (Берг).

После перерыва динамовцы, видимо, получив заряд эмоций от нового наставника (Новиков действительно очень активно вел себя у бровки по ходу встречи), снова попытались организовать быстрый гол. Кирилл Панченко, улучшая позицию движением вдоль линии штрафной, сумел дальним ударом добиться лишь углового. После розыгрыша стандарта Ордец пытался повторить голевой трюк Мартыновича, но в створ ворот не попал.

Наконец, на 58-й минуте возник и первый сомнительный с точки зрения решения арбитра эпизод. Намли слева в очередной раз смело полез в штрафную, проскользнув между двух динамовцев, и упал на газон, как показалось, после захвата рукой со стороны соперника. Однако Вилков жестом показал: поднимаемся и продолжаем играть.

Казалось, что более сыгранный и располагающий игроками более высокого класса «Краснодар» будет доминировать на поле в концовке, однако бело-голубые выказали горячее желание переписать привычный сценарий своих матчей под руководством Хохлова, когда с середины второго тайма команда действовала из рук вон плохо и пропустила не один решающий мяч.

На сей раз динамовцы атаковали ничуть не меньше южан, а удары Романа Нойштедтера с лета и Сильвестра Игбуна вполне могли стать голевыми. У «быков» опасно «стрелял» со штрафного Сулейманов – Шунин поймал мяч.

На исходе основного времени матча случился второй спорный эпизод: мяч после сильного удара Морозова попал то ли в руку, то ли в грудь по-хоккейному бросившегося на амбразуру Руслана Камболова. Однако судя по тому, что сами динамовцы не протестовали и не пытались выпросить пенальти, нарушения правил со стороны опорника «быков» все же не было.

Получившаяся в итоге ничья, пожалуй, не расстроила никого: «Динамо» не проиграло с новым тренером и накануне юбилея Яшина, «Краснодар» остался третьим в группе лидеров. А Вилков, кажется, наконец-то ничего всерьез не испортил.

РПЛ. 13-й тур

«Динамо» (Москва) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:1 (1:1)

Голы: Морозов (Рауш), 3 – 1:0. Мартынович (Стоцкий), 35 – 1:1

«Динамо»: Шунин (к) – Морозов, Рыков (Евгеньев, 78), Ордец, З.Плиев, Рауш – Каборе, Нойштедтер – С.Шиманьски (Кардозу, 82), Панченко (Хильемарк, 57) – Игбун

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Стоцкий – Вилена, Олссон (Камболов, 72) – Сулейманов, Намли (Мануэл Фернандеш, 66) – Ари, Берг (Уткин, 76)

Предупреждения: Игбун, 33. Рыков, 45+1. Каборе, 54. Нойштедтер, 72. Рауш, 81 – Спайич, 17. Берг, 32. Сулейманов, 87

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

20 октября. Москва. Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 15 374 зрителя