Сергей Матвеев: Быстрый гол помог сопернику реализовать свой план на игру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 октября 2019 22:46ФутболМощенко Захар

Сергей Матвеев: Быстрый гол помог сопернику реализовать свой план на игру

Наставник «Краснодара» Сергей Матвеев, резюмируя выездную ничью (1:1) с московским «Динамо», отметил, что выбранная соперником схема с тремя центральными защитниками не стала неожиданностью для его команды.

- Оба тайма мы начали очень плохо, – сказал Матвеев. – В первом пропустили быстрый гол, который позволил «Динамо» сыграть от своего плана. Потому что соперник выставил пять защитников, и ранний забитый мяч наверняка помог им осуществить задуманный план на игру. Игра была тяжелой для нас, особенно с учетом перерыва в чемпионате, а результат закономерен. Было непросто в каждом единоборстве. Первый матч Кирилла Александровича (Новикова, исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». – Прим.ред.) принес его команде положительный результат, и хотелось бы пожелать ему удачи в дальнейшей работе.

- Вы упомянули про схему «Динамо» с тремя центральными защитниками – она стала для вас сюрпризом или к ней и готовились?
- Мы понимали, что у «Динамо» есть определенные кадровые проблемы, отсутствовали несколько ключевых игроков, и если говорить честно, мы считались фаворитами этого матча. Поэтому предполагали, что соперник будет играть в пять защитников. Тем более что Новиков известен как прагматичный человек. Так что мы ожидали подобного тактического хода от «Динамо».

- Несколько затянувшаяся торжественная церемония перед началом матча, посвященная юбилею Льва Яшина, повлияла на вашу команду в дебюте встречи?
- Наверное, концентрация игроков после подобных мероприятий немножко падает. Возможно, это сыграло свою роль в том, что мы пропустили быстрый гол. Но обе команды всегда находятся в одинаковых условиях, поэтому сетовать на это не имеет смысла.

Кирилл Новиков: Почему поменяли скамейку? Нужно же было что-то поменять

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» дал оценку матчу с «Краснодаром», в котором его подопечные добились ничьей (1:1).

- Тяжелая игра с одним из лидеров нашего чемпионата, – констатировал Новиков. – Первый тайм нам не слишком удался в плане атакующей игры. Но в обороне сыграли достаточно надежно, не позволив сопернику создать ничего у своих ворот, кроме одного опасного удара. В перерыве сделали поправки, попросили футболистов играть более агрессивно, прессинговать. Считаю, что во втором тайме мы переиграли «Краснодар» и были ближе к победе. Поэтому чувства сейчас двоякие: с одной стороны, мы прервали полосу неудач, с другой стороны, хотелось большего.

- Вы упомянули о прессинге во втором тайме, но показалось, что до выхода на замену Оскара Хильемарка прессинг у «Динамо» не очень получался. Почему?
- Контроль мяча у «Краснодара» был на хорошем уровне, поэтому нужен был подходящий момент, чтобы вступать в прессинг. Но я бы не стал связывать выход на поле Хильемарка с нашим удачным началом прессинга.

- Как скоро смогут вернуться в строй травмированные игроки «Динамо»?
- Тони Шуньич получил травму в расположении своей сборной, и пока неизвестно, на какой срок он выбыл. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поскорее вернуть Тони в строй. Клинтон Нжи на прошлой неделе попытался начать тренироваться, но снова оказался в списке травмированных. У Максимилиана Филиппа проблемы с сухожилием, и если бы мы его сегодня привлекли к игре, могли потерять на достаточно длительный срок. Даже с учетом того, что он сам рвался на поле и очень хотел помочь команде, что меня как тренера не может не радовать. Но здоровье игрока все-таки намного дороже. Думаю, что к середине следующей недели Филипп приступит к занятиям в общей группе. Жоаозиньо получил повреждение в матче с «Оренбургом», и еще хорошо, что травма не оказалась настолько тяжелой, какой могла быть. Врачи ориентируют нас на середину следующей недели – именно тогда Жоаозиньо сможет начать тренироваться в общей группе. Наконец, Сергей Паршивлюк был травмирован в контрольной игре с «Пюником» – это единственный игрок, получивший повреждение в тренировочном цикле нового тренерского штаба.

- Почему вы поменяли скамейку запасных и теперь перешли на правую во время матча?
- Нужно было что-то поменять – мы и поменяли (смех в зале). Скажем так, наудачу. К тому же здесь и судья на линии рядышком – можно ему многое сказать во время игры.

- Что с Владимиром Рыковым, который был заменен незадолго до конца встречи?
- У него сводило ноги. Владимир отдал игре все силы. Он молодец, лидер команды. Думаю, ничего серьезного с ним не случилось.

- Против «Краснодара» «Динамо» впервые в сезоне сыграло в три центральных защитника. Эта схема, на ваш взгляд, может стать основной для нынешнего состава бело-голубых или это был выбор под конкретного соперника?
- Считаю, что эта схема больше раскрывает возможности игроков. И она больше располагает к тому, чтобы эффективнее использовать их лучшие качества. Следующая игра у нас с ЦСКА – посмотрим, возможно, снова используем схему с тремя центральными защитниками, а может быть, нет. Но мне нравится, что ребята очень быстро воспринимают информацию, стараются делать то, что мы их просим.

- С учетом большой группы травмированных игроков насколько вам удалось воплотить свои тренерские идеи на поле?
- Потери у нас действительно очень большие, и среди травмированных есть игроки высокого уровня. Поэтому есть надежды на то, что мы можем играть сильнее. Называть выдающейся игру против «Краснодара» я бы не стал. Да, мы хорошо провели второй тайм, быстро выбегали в атаки, но за восемь-десять дней тренировочных занятий поставить игру команде невозможно. Для нас сейчас главная задача – набирать очки, прервать полосу неудач. И если вы меня спросите, что на данный момент важнее: красивая игра или набранные очки, я отвечу: набранные очки.

Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене Рублев – победитель «Кубка Кремля» Рублев вышел в финал «Кубка Кремля»
Кирилл Панченко: Мы настраивались на быстрый гол После матча «Динамо» - «Краснодар» своими впечатлениями поделились Кирилл Панченко, Владимир Рыков, а также тони де Вильена. 20.10.2019 22:44 Футбол Григорьевская Юлия
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:41 Теннис Мысин Николай
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Нефтехимик» победил в Риге «Спартак» в Петербурге обыграл СКА «Металлург» забросил три безответных шайбы «Авангарду»
Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:48 Хоккей Костяев Иван
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение СКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» – в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой. 17.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо» Московское дерби силовиков не оставило равнодушных. Пусть и собрало на трибунах «ВТБ-Арены» меньше 9000 зрителей. 16.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура РПЛ Что больше всего запомнилось в 13-м туре чемпионата России. 20.10.2019 22:58 Футбол
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:40 Футбол «Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли
23:11 Футбол Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА
22:56 Футбол Футболистки ЦСКА стали чемпионками России
22:40 Антон Понкрашов: При Блатте в сборной была, действительно, классная атмосфера
22:28 Хоккей Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
21:57 Биатлон Дмитрий Васильев: Аввакумова и ее тренер – люди странные
21:38 Футбол «Манчестер Юнайтед» могут продать саудовской королевской семье
21:17 Футбол «Челси» интересуется Малиновским
20:59 Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче при Новикове
20:23 Футбол «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», потеряв первые очки в сезоне
19:58 Футбол «Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне
19:50 Хоккей «Нефтехимик» победил в Риге
19:45 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Мартынович сравнял счет (видео)
19:43 Теннис Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене
19:23 Хоккей «Спартак» в Петербурге обыграл СКА
19:12 Футбол Александр Точилин: Джанаева в раздевалке встретили аплодисментами
19:11 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Морозов открыл счет (видео)
19:05 ММА Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса
19:04 Футбол Игорь Черевченко: Так подходить к исполнению пенальти нельзя
19:00 Футбол «Динамо» - «Краснодар» - 1:1. Как это было
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика