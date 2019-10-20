Сергей Матвеев: Быстрый гол помог сопернику реализовать свой план на игру

- Оба тайма мы начали очень плохо, – сказал Матвеев. – В первом пропустили быстрый гол, который позволил «Динамо» сыграть от своего плана. Потому что соперник выставил пять защитников, и ранний забитый мяч наверняка помог им осуществить задуманный план на игру. Игра была тяжелой для нас, особенно с учетом перерыва в чемпионате, а результат закономерен. Было непросто в каждом единоборстве. Первый матч Кирилла Александровича (Новикова, исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». – Прим.ред.) принес его команде положительный результат, и хотелось бы пожелать ему удачи в дальнейшей работе.

- Вы упомянули про схему «Динамо» с тремя центральными защитниками – она стала для вас сюрпризом или к ней и готовились?

- Мы понимали, что у «Динамо» есть определенные кадровые проблемы, отсутствовали несколько ключевых игроков, и если говорить честно, мы считались фаворитами этого матча. Поэтому предполагали, что соперник будет играть в пять защитников. Тем более что Новиков известен как прагматичный человек. Так что мы ожидали подобного тактического хода от «Динамо».

- Несколько затянувшаяся торжественная церемония перед началом матча, посвященная юбилею Льва Яшина, повлияла на вашу команду в дебюте встречи?

- Наверное, концентрация игроков после подобных мероприятий немножко падает. Возможно, это сыграло свою роль в том, что мы пропустили быстрый гол. Но обе команды всегда находятся в одинаковых условиях, поэтому сетовать на это не имеет смысла.

Кирилл Новиков: Почему поменяли скамейку? Нужно же было что-то поменять

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» дал оценку матчу с «Краснодаром», в котором его подопечные добились ничьей (1:1).

- Тяжелая игра с одним из лидеров нашего чемпионата, – констатировал Новиков. – Первый тайм нам не слишком удался в плане атакующей игры. Но в обороне сыграли достаточно надежно, не позволив сопернику создать ничего у своих ворот, кроме одного опасного удара. В перерыве сделали поправки, попросили футболистов играть более агрессивно, прессинговать. Считаю, что во втором тайме мы переиграли «Краснодар» и были ближе к победе. Поэтому чувства сейчас двоякие: с одной стороны, мы прервали полосу неудач, с другой стороны, хотелось большего.

- Вы упомянули о прессинге во втором тайме, но показалось, что до выхода на замену Оскара Хильемарка прессинг у «Динамо» не очень получался. Почему?

- Контроль мяча у «Краснодара» был на хорошем уровне, поэтому нужен был подходящий момент, чтобы вступать в прессинг. Но я бы не стал связывать выход на поле Хильемарка с нашим удачным началом прессинга.

- Как скоро смогут вернуться в строй травмированные игроки «Динамо»?

- Тони Шуньич получил травму в расположении своей сборной, и пока неизвестно, на какой срок он выбыл. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поскорее вернуть Тони в строй. Клинтон Нжи на прошлой неделе попытался начать тренироваться, но снова оказался в списке травмированных. У Максимилиана Филиппа проблемы с сухожилием, и если бы мы его сегодня привлекли к игре, могли потерять на достаточно длительный срок. Даже с учетом того, что он сам рвался на поле и очень хотел помочь команде, что меня как тренера не может не радовать. Но здоровье игрока все-таки намного дороже. Думаю, что к середине следующей недели Филипп приступит к занятиям в общей группе. Жоаозиньо получил повреждение в матче с «Оренбургом», и еще хорошо, что травма не оказалась настолько тяжелой, какой могла быть. Врачи ориентируют нас на середину следующей недели – именно тогда Жоаозиньо сможет начать тренироваться в общей группе. Наконец, Сергей Паршивлюк был травмирован в контрольной игре с «Пюником» – это единственный игрок, получивший повреждение в тренировочном цикле нового тренерского штаба.

- Почему вы поменяли скамейку запасных и теперь перешли на правую во время матча?

- Нужно было что-то поменять – мы и поменяли (смех в зале). Скажем так, наудачу. К тому же здесь и судья на линии рядышком – можно ему многое сказать во время игры.

- Что с Владимиром Рыковым, который был заменен незадолго до конца встречи?

- У него сводило ноги. Владимир отдал игре все силы. Он молодец, лидер команды. Думаю, ничего серьезного с ним не случилось.

- Против «Краснодара» «Динамо» впервые в сезоне сыграло в три центральных защитника. Эта схема, на ваш взгляд, может стать основной для нынешнего состава бело-голубых или это был выбор под конкретного соперника?

- Считаю, что эта схема больше раскрывает возможности игроков. И она больше располагает к тому, чтобы эффективнее использовать их лучшие качества. Следующая игра у нас с ЦСКА – посмотрим, возможно, снова используем схему с тремя центральными защитниками, а может быть, нет. Но мне нравится, что ребята очень быстро воспринимают информацию, стараются делать то, что мы их просим.

- С учетом большой группы травмированных игроков насколько вам удалось воплотить свои тренерские идеи на поле?

- Потери у нас действительно очень большие, и среди травмированных есть игроки высокого уровня. Поэтому есть надежды на то, что мы можем играть сильнее. Называть выдающейся игру против «Краснодара» я бы не стал. Да, мы хорошо провели второй тайм, быстро выбегали в атаки, но за восемь-десять дней тренировочных занятий поставить игру команде невозможно. Для нас сейчас главная задача – набирать очки, прервать полосу неудач. И если вы меня спросите, что на данный момент важнее: красивая игра или набранные очки, я отвечу: набранные очки.