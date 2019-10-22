Владимир Пильгуй: От фильма про Льва Яшина положительные впечатления

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Также ветеран бело-голубых выразил сожаление по поводу нынешнего турнирного положения московского клуба.

«СХОДСТВО В МАНЕРАХ»

– Сегодня нам показали несколько сцен из фильма. Какое у вас сложилось впечатление у вас, попал ли главный герой в образ?

– В идеале, нужно увидеть фильм полностью, но сегодня остались самые положительные впечатления. В некоторых эпизодах я улавливал сходство в манерах. Внешне Александр Фокин (актер, сыгравший Яшина – прим. ред. ) не всегда похож на Льва Ивановича, а в манерах сходство есть. Видимо, сказывается работа Василия Фролова (внук Яшина, бывший вратарь «Динамо» и консультант фильма – прим. ред.). Это получилось достоверно.

– Фокин сам подтвердил, что не очень похож на Льва Ивановича. Насколько внешнее сходство важно, в случае, когда фильм непосредственно посвящен Яшину?

– Конечно, сходство должно быть. Если у Льва Ивановича был рост 185 см, а у защитников ниже, нужно подбирать актеров, чтобы несоответствии не так бросалось в глаза. Внешнее сходство тоже имеет значение, но важно передать игровую манеру, манеру поведения на поле и вне его.

– Нам показали много кадров с игроками сборной СССР. У вас было ощущение, что все – знакомые лица?

– Это старшее поколение. Я из сборной 60-го года никого не застал. Я много общался с Валентином Бубубкиным, Славой Метревели, Виктором Понедельником, но они уже были старше. В фильме они молодые, поэтому я сходства не заметил.

«СТАТУС «НАСЛЕДНИКА» НЕ ДАВИЛ»

– Насколько на вас давило то, что вы стали «наследником Яшина» и продолжает ли это давить на каждого вратаря «Динамо» так или иначе?

– Сейчас этот статус не давит, и на меня не очень давило. Я больше думал о том, чтобы не подвести команду, а не про то, являюсь ли я наследником Яшина или кем-то еще. Для меня главными были ребята, которые играли вместе с Яшиным. Они привыкли его к манере и надежности. Поэтому мне важно было не подвести их и не ошибиться.

– Вы выиграли два Кубка СССР и были финалистом Кубка обладателей кубков. Но чемпионский сезон 76-го года пропустили из-за травмы. Есть ли разочарование, что не стали чемпионом СССР?

– Безусловно, есть. Мы проиграли ЦСКА в 1970 году в переигровке в Ташкенте, отдали выигрышную игру. Расстроились. Я подошел поздравить Альберта Шестернева. Подхожу к нему поникшим. Он сказал: «Не расстраивайся. Я заканчиваю карьеру. Мне нужнее. У тебя еще все будет». Получилось, что вся жизнь прошла в футболе, а чемпионства прошло без меня. Поэтому, конечно, есть чувство разочарования и чего-то недоделанного.

– Сейчас «Динамо» идет в зоне вылета. Последние сезоны также были неудачными, команда пережила вылет в ФНЛ. Переживаете?

– К сожалению, сейчас тяжелые времена для «Динамо». Никак мы не выберемся из этого кризиса. Последний раз мы были чемпионами в 1976-м году. Но с «Динамо» никогда не было такого, чтобы команда не занимала ведущее положение в России на протяжении стольких лет. Кризис налицо, нет явных предпосылок для выхода из него. И сейчас мы опять на предпоследнем месте. Хотя матч с «Краснодаром» и особенно второй тайм обнадеживают.

«ПРОБЛЕМА «ДИНАМО» В ПСИХОЛОГИИ»

– Когда вы последний раз получали удовольствие от игры «Динамо»? – Владимир Михайлович делает глубокий вздох и образуется долгая пауза.

– Тяжело, очень тяжело сказать…

– Может, когда в «Динамо» играли Игорь Семшов, Дмитрий Хохлов…

– Да, ближе к тем временам, хотя тоже не все нравилось. И многое оценивается по результату. Когда есть результат и игра – идеально. Бывает, что нет результата, но есть игра. Наверное, это как раз история, когда играли Кевин Кураньи, Андрей Воронин и другие.

– А в чем сейчас проблема динамовцев? Состав слабым не назовешь, деньги есть.

– Одной проблемы быть не может. Все в комплекте. Сегодня главное – психология. Если взять последний матч, мы забили гол и «сели» назад. Стали играть на удержание счета, хотя в прежние годы пытались забить второй и третий мяч. Все ребята зажатые, боятся ошибиться, лишний раз рискнуть. Когда нет запаса очков, играть тяжело.

– Пока главный тренер «Динамо» не назначен. Кого бы вы хотели видеть у руля?

– Я склоняюсь к тому, что нужен динамовец.

– Конкретной фамилии нет?

– Достойных ребят у нас хватает, но фамилию не назову, потому что все нужно оценивать в комплексе.