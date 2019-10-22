Внук Льва Яшина: Фокин выложился на максимум, чтобы сыграть моего деда

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– Я принимал участие в съемках и знаю суть, но сам фильм полностью не смотрел. Моя принципиальная позиция – посмотреть фильм на премьере. В любом случае это фильм про моего деда Льва Яшина – кумира миллионов людей по всему миру. Чем больше будет выходить чего-то подобного, чем лучше.

– Как вам фильмы «Движение вверх» и «Легенда №17»? К ним было много претензий по исторической достоверности. И насколько достоверно будет кино про вашего деда?

– Насколько достоверен этот фильм я не могу сказать, поскольку принимал участие только в футбольных сценах. Когда снимали футбол, меня вызывали, я приезжал. Все остальное я отдал на откуп создателям фильма, поскольку сам не был знаком со Львом Ивановичем в сознательном возрасте, когда умеешь понимать человека. Мне и рассказать было нечего. К тому же я не жил в то время. Моей компетенции хватило только на футбольные сцены. Подождем выхода фильма.

А «Движение вверх» и «Легенда №17»? Кому, что нравится.

– Вам понравилось?

– Да. Оба фильма мне понравились, если смотреть их легко и ни о чем не задумываться: не вникать в биографии и не желать, чтобы все документально соответствовало действительности. Хорошее и интересное кино.

– Вы были дублером Александра Фокина, сыгравшего Яшина. Как думаете, какой будет хронометраж с вашим участием в итоговой версии?

– Моей?! Секунды две. Я просто мелькаю в кадре. В эпизодах я весь переодетый на трибунах или где-то еще. У меня не было задачи сыграть в фильме.

– Дублер нужен для того, чтобы актер не травмировался в каком-нибудь эпизоде с прыжком. Затратное дело ждать, когда он выздоровеет. Вы в эти моменты подменяли Фокина?

– Да. Были прыжки. Даже в кадрах на презентации мы увидели несколько моих прыжков. Но естественно их снимали с разных ракурсов, и никто даже не задумается, что это не Саша.

– Вы довольны тем, как Фокин изобразил Яшина на поле, в игре? Именно в тех момент, которые вы видели на съемочной площадке?

– Всегда хочется лучшего, но исходя из всех физических и технических возможностей Саши, он хотя бы старался и сделал максимум возможного. Другое дело, что есть люди талантливые, способные и другие, которые пытаются показать максимум, но они все равно не сделаю то, что на способен не каждый профессиональный вратарь.

– Какие у вас остались детские воспоминания о дедушке?

– Часто этот вопрос задают. У меня есть одно воспоминания. Я рассказывал о нем 50 раз. Расскажу 51-й. Мне было меньше трех лет. Я захожу в спальню ко Льву Ивановичу. Я очень маленький, кровать мне по голову. Это утро, дедушка лежит под одеялом. Он снимает одеяло, и приглашает меня прилечь рядом, под плечо. Я помню ощущение, что когда к нему прижался, было тепло и спокойно. Эти ощущения я помню лучше, чем картинку.

– Вы какое-то время были вратарем. Статус внука Льва Яшина на вас не давил?

– Очень сильно давил, потому что я сам себе в голове ставил очень высокую планку. Каждую неудачу я воспитал как отдаление от курса. Планка все время падала. Представьте себе эту планку, какой вратарь мира ее выдержит? Поэтому ближе к завершению карьеры понял, что, наверное, стоит себя психологически отпустить. Уже было очень тяжело.

– А статус Яшина давит на всех вратарей в «Динамо» или со временем давление стало ниже?

– Я думаю, что в любом клубе, даже любительском, каждый тренер и болельщик хочет, чтобы его вратарь играл как Лев Иванович. Я не думаю, что в «Спартаке» или «Локомотиве» вратарь может сказать: «О, как повезло, я могу здесь от себя ничего не требовать. Яшин же не играл за этот клуб, он был в «Динамо». Поэтому вопрос считаю некорректным.

– Не тяжело ли смотреть на нынешнее положение дел в «Динамо»? Недавно команда пережила вылет в ФНЛ, сейчас идет на предпоследнем месте.

– Конечно, я переживаю за команду. Родной клуб. Нарисован на сердце. К этому относишься как к семье. Если в семье беда, никто не будет радоваться, но ты все равно будешь приходить домой и справляться со всеми недугами. Даже если ты не можешь на что-то повлиять, переживать все равно будешь.

– Несколько минут назад в разговоре с Антоном Шуниным вы обсуждали футбольную технику кого-то из актеров. Все было настолько комично?

– Знаете, у нас и многие футболисты не могут обработать мяч или выполнить тренерские задачи должным образом. Что уж говорить об актерах, которые футболом профессионально не занимались и к началу съемок не знали даже азов. Чтобы научиться футболу необходимо много времени. И тот тренировочный процесс, что мы проводили, его все равно не хватит для повышения квалификации. Поэтому сложно с технической оснащенностью во время съемок были.

– А после первых тренировок не было мысли: «Боже мой, куда я попал?»

– На первой тренировке у меня возникло ощущение, что будет много работы, но куда я попал – я понимал. Я старался сделать все, чтобы результат оказался хорошим. Ни разу не было мысли: «Все, ухожу».