Лев Иванович, спасибо, что вы были у нас! Льву Яшину – 90 лет - Советский спорт
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22 октября 2019 21:45ФутболЗибрак Артем

Лев Иванович, спасибо, что вы были у нас! Льву Яшину – 90 лет

На Ваганьковском кладбище весь цвет российского футбола отдал дань уважения величайшему вратарю Льву Яшину. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет.

Да, сегодня я в ударе, не иначе —
Надрываются в восторге москвичи, —
Я спокойно прерываю передачи
И вытаскиваю мертвые мячи.

Владимир Высоцкий, песня «Вратарь», посвященная Льву Яшину

Во вторник, 22 октября, Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Уже прошло три десятка лет с тех пор, как его нет с нами, но память о нем живет в сердцах людей до сих пор. Чему очередным свидетельством стали мероприятия организованные его родным и единственным клубом в карьере – «Динамо».

Начались они еще в воскресенье, когда перед матчем с «Краснодаром» бело-голубые установили мемориальную доску при входе на фанатскую трибуну домашнего стадиона. На поле вратари в той встрече вышли в ретро-кепках, какие любил носить Черный Паук, первый удар по мячу произвели родственники легендарного вратаря, а его вдова Валентина следила за происходящим с трибун. Не остались в стороне и болельщики, приготовившие яркий перфоманс.

А непосредственно 22 октября все желающие могли прийти на Ваганьковское кладбище, где похоронен единственный голкипер в истории мирового футбола, удостоившийся «Золотого мяча», и лично отдать дань уважения великому вратарю. В этот день здесь собрались его друзья, партнеры по команде, члены семьи и простые болельщики. Каждый вспоминал о Яшине не только как он блестящем вратаре, но и как о человеке безупречных личных качеств.

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Он был очень правильный, скромный мужик, – вспоминал его коллега по вратарскому ремеслу Михаил Скоков, проведший за «Динамо» 25 матчей (1964-1967). – В этом заключался его феномен. Он великолепно читал игру и говорил мне: «Если уверен, что можешь дотянуться до мяча на перехвате, выходи. Но если не дотянешься – получишь по шапке».

Мысль о том, что Яшин в первую очередь был выдающимся человеком и только во вторую – великим вратарем, – прошла красной нитью через все выступления лично знавших его людей. Причем, почтить память пришли не только партнеры Яшина по «Динамо» и сборной СССР, но и, что, возможно, даже еще более ценно, соперники, которым он доставлял столько проблем.

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Счастлив, что мне посчастливилось играть в такой классной команде, как сборная СССР в середине 1960-х годов, – признался бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев. – Я хорошо знал Яшина и на футбольном поле, и за его пределами. Он был любим всеми – болельщиками, другими футболистами. За рубежом к нему бесконечно шел народ, а в Южной Америке зрители вставали с мест, приветствуя лучшего вратаря планеты. Он был человек удивительно спокойный и мягкий. Мы на поле бесконечно матерились, а он себе никогда такого не позволял. В воротах он умел все – сыграть на ленточке, вовремя выйти на перехват, руководить обороной. Помню, однажды в игре крикнул ему: «Лев Иванович, играешь?». Он вышел на перехват и мяч, конечно, забрал, а после матча подошел ко мне и сказал: «В игре говори Лева». Такой вот он был скромный, несмотря на величие.

Конечно, такая встреча («Как можно поверить, что его нет с нами? Кажется, еще вчера вместе смотрели футбол на трибуне») не могла обойтись без прославленных советских вратарей. Пришли отдать дань уважения и Владимир Пильгуй, Анзор Кавазашвили, Ринат Дасаев и Станислав Черчесов.

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Как летит время. Кажется, еще недавно отмечали его 60-летие, когда в Москву съехался весь цвет мирового футбола, – разводит руками Пильгуй. – Мне повезло застать его в «Динамо», мы жили рядом, и я многому у него научился. Он полностью отдавал себя футболу, таких людей очень мало. Его добродушное отношение, несмотря на величие, буквально обволакивало. Наша эпоха в футболе олицетворяла СССР, а Яшин выиграл золото Олимпиады-1956 и чемпионат Европы-1960. Лучшее время в футбольной истории нашей страны.

К сожалению, вдова Льва Ивановича Валентина по состоянию здоровья не смогла прийти, поэтому за нее взяла слово двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, вдова Валентина Иванова Лидия. Ивановы и Яшины дружили семьями.

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Конечно, Яшин был большой фигурой в спорте. Я – живая легенда, и я счастлива, что могла поздороваться с ним за руку, погулять по Петровскому парку. Мы смотрели его игру и гордились. Но спорт не дается легко – сколько болячек у него было из-за футбола! И все же он все вытерпел и стал великим. Не могу забыть, как его пригласили в сборную мира – это были матчи, которые не мог пропустить ни один человек. У него тогда был трудный период, и он был как будто в забытьи. Вышел на матч, а мы все болели: «Лева, ты только держи!». И он не пропустил в первом тайме ни одного мяча, а во втором стоял уже другой вратарь. Лев был вратарем номер один. Но иначе и быть не могло, ведь у него такое судьбоносное имя.

Коротко, но эмоционально выступила дочь Яшина Елена:

Спасибо вам от нашей семьи за то, что помните. Спасибо партнерам папы за то, что они своей игрой помогали ему на поле. Спасибо тебе, папа, за то, что ты был у нас!

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Были здесь и великий бомбардир Никита Симонян, и нападающий «Динамо» тех лет Анатолий Коршунов, и большой федеральный чиновник Сергей Степашин, и бывший президент клуба Николай Толстых, и бывший тренер сборной России Борис Игнатьев, и даже один из лучших футболистов в истории Болгарии Христо Бонев, приезжавший на прощальный матч Яшина в 1971 году. В общем, в рамках одного текста всех не перечислить.

Яшин сделал лидеру «Д» брендом, узнаваемым во всем мире. Поднял «Динамо» на такую высоту, с которой оно не имеет права опускаться. Неслучайно в речах динамовских ветеранов нет-нет, да и проскакивала боль за нынешнее состояние дел в клубе, который встретил 90-летие Яшина в зоне вылета РПЛ. Хочется верить, что новое поколение динамовцев в лице основной команды и ребятишек из академии, также приехавших почтить память великого предка, смогут не только выбраться из той непростой ситуации, в которой оказались бело-голубые, но и вернуться на ту высоту, которой достойно «Динамо».

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А после торжественного мероприятия многие отравились в манеж ЦСКА, где состоялся товарищеский матч между ветеранами «Динамо» и сборной СССР. Собравшиеся зрители поностальгировали по былым временам – прыжкам Руслана Нигматуллина, стеночкам Егора Титова с Андреем Тихоновым, пушечным ударам Андрея Каряки, тонким передачам Игоря Колыванова, точным навесам Ролана Гусева и мощным прорывам Дмитрия Булыкина.

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Сборная Советского Союза одержала в этой праздничной игре победу со счетом 5:4. По дублю оформили Тихонов и Булыкин, еще по мячу записали на свой счет Олег Корнаухов, Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Гусев и Эрик Корчагин.

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