Ушел в аренду – и не вернулся. Менее трети игроков возвращаются в свои клубы

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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди наряду с Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией во вторник стал одним из главных героев лигочемпионского матча в Брюгге (5:0). Аргентинец оформил дубль, приведя в порядок свою статистику в Лиге чемпионов – три гола в трех матчах. Причем результативный удар ему требуется всего 62 минуты. С учетом матчей чемпионата Франции у форварда пять голов в шести матчах.

С учетом нежелания «Интера» возвращать футболиста, права на которого принадлежат нерадзурри, велика вероятность, что по окончании сезона Икарди останется в Париже. В общем-то это не рядовое событие. Согласно исследованию CIES Football Observatory, арендаторы выкупают игроков только в 15,7% случаев. Отличный повод повнимательнее ознакомиться с работой аналитиков CIES FO.

Исследователи взяли период за последние десять лет (с сезона-2009/10 по 2018/19) и проанализировали динамику арендных соглашений в пяти ведущих европейских чемпионатах. Вот к каким выводам они пришли.

Количество аренд за 10 лет выросло на треть

В последние годы клубы все чаще прибегают к возможности взять футболистов на непродолжительный период времени. За пять последних сезонов количество таких сделок увеличилось на 18% по сравнению с предыдущей пятилеткой – с 2,62 до 3,09 аренды в среднем на один клуб, а если взять первый и последний сезон за отчетный период – на 35,7%.

3,12 игрока в аренде в сезоне-2018/19 – второй результат за исследуемый период. Больше было только в сезоне-2014/15 (3,31). Зато значимость арендованных футболистов стала высока, как никогда – они отыграли в последнем сезоне 11,5% времени. Для сравнения, еще девять лет назад на один клуб приходилось 2,35 арендованных футболиста и 8,7% игрового времени.

Таланты, зарплаты, фэйр-плей

Причин у отмеченной исследователями динамики несколько. Во-первых, экономическое преимущество топ-клубов по сравнению со всеми остальными стало настолько велико, что позволяет им набирать талантливых молодых игроков пачками, а затем разбрасывать их по арендам и ждать, кто сумеет пробиться через тернии к звездам. Это такая относительно новая экономическая модель. Небогатые клубы не могут тягаться с финансовыми монстрами на трансферном рынке, поэтому им приходится довольствоваться объедками – заманивать хороших игроков хотя бы на временной основе ради достижения сиюминутных задач.

Во-вторых, цены на футболистов и их зарплаты в последние годы выросли настолько сильно, что клубы не могут позволить себе держать качественный актив, который не пользуется доверием тренера. И потому, что платить сидящему на скамейке высокооплачиваемому игроку слишком накладно, и потому, что на скамейке он будет падать в цене. К этой категории как раз и относится Икарди, потерявший доверие партнеров и нового тренера «Интера» Антонио Конте.

В-третьих, все большую роль в жизнедеятельности клубов играет финансовый фэйр-плей, вынуждающий их лучше считать деньги. Каждый дорогостоящий трансфер становится все более рискованным, ведь просто покрыть расходы из кармана владельца или спонсора уже нельзя. Поэтому «Бавария» взяла Филипе Коутиньо в аренду с правом выкупа, а не стала приобретать сразу. Заиграет, его контракт будет выкуплен, а если нет – вернется в «Барселону».

В-четвертых, финансовый фэйр-плей ограничивает клубы в количестве потраченных средств в конкретный период. Поэтому некоторые трансферы стали осуществляться через договор аренды с правом или обязательством выкупа. Все мы хорошо помним, как «железнодорожники» прошлым летом оформили подобную сделку в отношении Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ», а спустя год выплатили оговоренную сумму за полноценный трансфер. Нынешним летом так уже поступил «Спартак», взявший Андре Шюррле.

Массовые аренды – путь к вылету

Каждый случай индивидуален, но все же пока еще большинство аренд является следствием попыток клубов прокачать таланты на стороне. Поэтому зачастую они оказываются в командах второго эшелона, для которых такая сделка, подчас, единственный способ выжить.

Уже существуют даже протоптанные дорожки. Например, «Удинезе» (лидер Европы по количеству отданных в аренду игроков) почти треть футболистов (20 из 62) отдал в «Гранаду», а «Дженоа» отправил в «Кьево» девять человек. Впрочем, подобные истории редко заканчиваются удачно не только игроков, но и для самих арендаторов.

Так, с 2009 года из 18 клубов, использовавших в течение сезона не менее 12 арендованных футболистов, лишь двоим удалось финишировать в верхней половине турнирной таблицы своего чемпионата – «Дженоа» в сезоне-2014/15 (6-е место) и «Парме» в сезоне-2011/12 (8-е место). При этом в 56% случаев дело и вовсе заканчивалось вылетом.

Наиболее активно к этой практике прибегает «Гранада» (не менее 12 игроков в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2016/17). В последнем случае она набрала аж 19 игроков, отыгравших 61,3% времени (рекордные цифры по обоим показателям среди всех клубов), но, в отличие от предыдущих сезонов, закончилось все плачевно – 20-м местом в примере.

Чаще всего к помощи арендованных игроков прибегают в чемпионатах Италии (4,9) и Испании (3,85), тогда как в бундеслиге (1,69) и АПЛ (1,75) эта практика не особо распространена. При этом испанцы делают даже большую ставку на «временщиков», чем итальянцы – 14,5% времени против 12,9%. Для сравнения, в АПЛ и бундеслиге на них приходится всего 6,3-6,4% игрового времени. Но в Германии это хотя бы действительно молодые игроки – их средний возраст составляет 23,1 года.

Для развития таланта аренда – плохой инструмент

Концепция «сходил в аренду – вырос в мастера – вернулся претендентом на место в основе» срабатывает довольно редко. В новом коллективе что угодно может пойти не так, особенно в молодом возрасте. Уровень партнеров, игровая философия тренера, качество инфраструктуры – все это играет огромную роль в развитии игроков. Не говоря уж о том, что довольно проблематично расти в мастерстве, большую часть сезона сражаясь за выживание.

В чемпионате Италии, например, клубы целенаправленно набирают игроков под завязку, чтобы затем разбросать их по арендам. В итоге в топ-5 европейских чемпионатов из 11 команд, раздавших наибольшее количество футболистов за последние 10 сезонов, семь (!) представляют серию А: «Удинезе» (62), «Интер» (53), «Ювентус» (51), «Рома» (43), «Наполи» (41), «Дженоа» (40), «Фиорентина» и «Милан» (по 37). Но за последние 10 лет среди итальянских команд только «старая синьора» и нерадзурри добирались до финала Лиги чемпионов. Причем «Интер» сделал это в далеком уже 2010-м.

А вот последний победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» за 10 лет отправил в аренду только 28 человек (22-е место в топ-5 чемпионатов).

Другая показательная статистика – всего 29,6% игроков, то есть меньше трети, после аренд возвращаются в свои клубы. Еще столько же – остаются в новом клубе после выкупа (15,7%) или по окончании контракта (13,9%). 15,7% отправляются в новую аренду в нетоповую лигу, а 11,3% уезжают в новую аренду в топ-5 чемпионатов. То есть очевидно, что в большинстве случаев такие сделки не оправдывают ожиданий не только арендодателей, но и арендаторов.

Показательна история Кевина Де Брюйна. Бельгиец оказался в «Челси» в 20-летнем возрасте, съездил в «Вердер», а через полгода после возвращения был продан в «Вольфсбург», где за полтора года наколотил 20 голов и отдал 37 передач, после чего уехал в «Манчестер Сити». Аналогичный пример – история Лукаку в том же «Челси». Нападающий прокатился в «Вест Бромвич» и «Эвертон», но на «Стэмфорд Бридж» вернулся только в роли соперника.

А кто помнит, что Пьер-Эмерик Обамеянг в 2007-2011 годах принадлежал «Милану»? Проехав по маршруту Лилль – Монако – Сент-Этьенн, он осел в финальной точке, зато оттуда уехал в Дортмунд, откуда и перебрался в «Арсенал» за 64 млн евро.

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Скорее всего, количество арендных соглашений из сезона в сезон продолжит только расти. Топ-клубы и дальше будут все больше походить на гигантские футбольные корпорации, собирать со всего мира всех талантливых игроков, до которых смогут дотянуться (причем во все более молодом возрасте), пытаться вписаться в финансовый фэйр-плей и минимизировать финансовые риски, так что арендные соглашения будут играть все большую роль в системе мирового футбола.