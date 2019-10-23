Ушел в аренду – и не вернулся. Менее трети игроков возвращаются в свои клубы

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди наряду с Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией во вторник стал одним из главных героев лигочемпионского матча в Брюгге (5:0). Аргентинец оформил дубль, приведя в порядок свою статистику в Лиге чемпионов – три гола в трех матчах. Причем результативный удар ему требуется всего 62 минуты. С учетом матчей чемпионата Франции у форварда пять голов в шести матчах.
С учетом нежелания «Интера» возвращать футболиста, права на которого принадлежат нерадзурри, велика вероятность, что по окончании сезона Икарди останется в Париже. В общем-то это не рядовое событие. Согласно исследованию CIES Football Observatory, арендаторы выкупают игроков только в 15,7% случаев. Отличный повод повнимательнее ознакомиться с работой аналитиков CIES FO.
Исследователи взяли период за последние десять лет (с сезона-2009/10 по 2018/19) и проанализировали динамику арендных соглашений в пяти ведущих европейских чемпионатах. Вот к каким выводам они пришли.
В последние годы клубы все чаще прибегают к возможности взять футболистов на непродолжительный период времени. За пять последних сезонов количество таких сделок увеличилось на 18% по сравнению с предыдущей пятилеткой – с 2,62 до 3,09 аренды в среднем на один клуб, а если взять первый и последний сезон за отчетный период – на 35,7%.
3,12 игрока в аренде в сезоне-2018/19 – второй результат за исследуемый период. Больше было только в сезоне-2014/15 (3,31). Зато значимость арендованных футболистов стала высока, как никогда – они отыграли в последнем сезоне 11,5% времени. Для сравнения, еще девять лет назад на один клуб приходилось 2,35 арендованных футболиста и 8,7% игрового времени.
Причин у отмеченной исследователями динамики несколько. Во-первых, экономическое преимущество топ-клубов по сравнению со всеми остальными стало настолько велико, что позволяет им набирать талантливых молодых игроков пачками, а затем разбрасывать их по арендам и ждать, кто сумеет пробиться через тернии к звездам. Это такая относительно новая экономическая модель. Небогатые клубы не могут тягаться с финансовыми монстрами на трансферном рынке, поэтому им приходится довольствоваться объедками – заманивать хороших игроков хотя бы на временной основе ради достижения сиюминутных задач.
Во-вторых, цены на футболистов и их зарплаты в последние годы выросли настолько сильно, что клубы не могут позволить себе держать качественный актив, который не пользуется доверием тренера. И потому, что платить сидящему на скамейке высокооплачиваемому игроку слишком накладно, и потому, что на скамейке он будет падать в цене. К этой категории как раз и относится Икарди, потерявший доверие партнеров и нового тренера «Интера» Антонио Конте.
В-третьих, все большую роль в жизнедеятельности клубов играет финансовый фэйр-плей, вынуждающий их лучше считать деньги. Каждый дорогостоящий трансфер становится все более рискованным, ведь просто покрыть расходы из кармана владельца или спонсора уже нельзя. Поэтому «Бавария» взяла Филипе Коутиньо в аренду с правом выкупа, а не стала приобретать сразу. Заиграет, его контракт будет выкуплен, а если нет – вернется в «Барселону».
В-четвертых, финансовый фэйр-плей ограничивает клубы в количестве потраченных средств в конкретный период. Поэтому некоторые трансферы стали осуществляться через договор аренды с правом или обязательством выкупа. Все мы хорошо помним, как «железнодорожники» прошлым летом оформили подобную сделку в отношении Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ», а спустя год выплатили оговоренную сумму за полноценный трансфер. Нынешним летом так уже поступил «Спартак», взявший Андре Шюррле.
Каждый случай индивидуален, но все же пока еще большинство аренд является следствием попыток клубов прокачать таланты на стороне. Поэтому зачастую они оказываются в командах второго эшелона, для которых такая сделка, подчас, единственный способ выжить.
Уже существуют даже протоптанные дорожки. Например, «Удинезе» (лидер Европы по количеству отданных в аренду игроков) почти треть футболистов (20 из 62) отдал в «Гранаду», а «Дженоа» отправил в «Кьево» девять человек. Впрочем, подобные истории редко заканчиваются удачно не только игроков, но и для самих арендаторов.
Так, с 2009 года из 18 клубов, использовавших в течение сезона не менее 12 арендованных футболистов, лишь двоим удалось финишировать в верхней половине турнирной таблицы своего чемпионата – «Дженоа» в сезоне-2014/15 (6-е место) и «Парме» в сезоне-2011/12 (8-е место). При этом в 56% случаев дело и вовсе заканчивалось вылетом.
Наиболее активно к этой практике прибегает «Гранада» (не менее 12 игроков в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2016/17). В последнем случае она набрала аж 19 игроков, отыгравших 61,3% времени (рекордные цифры по обоим показателям среди всех клубов), но, в отличие от предыдущих сезонов, закончилось все плачевно – 20-м местом в примере.
Чаще всего к помощи арендованных игроков прибегают в чемпионатах Италии (4,9) и Испании (3,85), тогда как в бундеслиге (1,69) и АПЛ (1,75) эта практика не особо распространена. При этом испанцы делают даже большую ставку на «временщиков», чем итальянцы – 14,5% времени против 12,9%. Для сравнения, в АПЛ и бундеслиге на них приходится всего 6,3-6,4% игрового времени. Но в Германии это хотя бы действительно молодые игроки – их средний возраст составляет 23,1 года.
Концепция «сходил в аренду – вырос в мастера – вернулся претендентом на место в основе» срабатывает довольно редко. В новом коллективе что угодно может пойти не так, особенно в молодом возрасте. Уровень партнеров, игровая философия тренера, качество инфраструктуры – все это играет огромную роль в развитии игроков. Не говоря уж о том, что довольно проблематично расти в мастерстве, большую часть сезона сражаясь за выживание.
В чемпионате Италии, например, клубы целенаправленно набирают игроков под завязку, чтобы затем разбросать их по арендам. В итоге в топ-5 европейских чемпионатов из 11 команд, раздавших наибольшее количество футболистов за последние 10 сезонов, семь (!) представляют серию А: «Удинезе» (62), «Интер» (53), «Ювентус» (51), «Рома» (43), «Наполи» (41), «Дженоа» (40), «Фиорентина» и «Милан» (по 37). Но за последние 10 лет среди итальянских команд только «старая синьора» и нерадзурри добирались до финала Лиги чемпионов. Причем «Интер» сделал это в далеком уже 2010-м.
А вот последний победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» за 10 лет отправил в аренду только 28 человек (22-е место в топ-5 чемпионатов).
Другая показательная статистика – всего 29,6% игроков, то есть меньше трети, после аренд возвращаются в свои клубы. Еще столько же – остаются в новом клубе после выкупа (15,7%) или по окончании контракта (13,9%). 15,7% отправляются в новую аренду в нетоповую лигу, а 11,3% уезжают в новую аренду в топ-5 чемпионатов. То есть очевидно, что в большинстве случаев такие сделки не оправдывают ожиданий не только арендодателей, но и арендаторов.
Показательна история Кевина Де Брюйна. Бельгиец оказался в «Челси» в 20-летнем возрасте, съездил в «Вердер», а через полгода после возвращения был продан в «Вольфсбург», где за полтора года наколотил 20 голов и отдал 37 передач, после чего уехал в «Манчестер Сити». Аналогичный пример – история Лукаку в том же «Челси». Нападающий прокатился в «Вест Бромвич» и «Эвертон», но на «Стэмфорд Бридж» вернулся только в роли соперника.
А кто помнит, что Пьер-Эмерик Обамеянг в 2007-2011 годах принадлежал «Милану»? Проехав по маршруту Лилль – Монако – Сент-Этьенн, он осел в финальной точке, зато оттуда уехал в Дортмунд, откуда и перебрался в «Арсенал» за 64 млн евро.
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Скорее всего, количество арендных соглашений из сезона в сезон продолжит только расти. Топ-клубы и дальше будут все больше походить на гигантские футбольные корпорации, собирать со всего мира всех талантливых игроков, до которых смогут дотянуться (причем во все более молодом возрасте), пытаться вписаться в финансовый фэйр-плей и минимизировать финансовые риски, так что арендные соглашения будут играть все большую роль в системе мирового футбола.