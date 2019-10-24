Шансы ЦСКА и «Краснодара» дожить до весны равны нулю

Это не всегда оставляло наших представителей без еврокубковой весны, ведь третье место в группе ЛЧ означает попадание в 1/16 финала ЛЕ. Однако в случаях с ЦСКА и «Краснодаром» третья строчка ничего не даст, так как речь идет о группе Лиги Европы. В этом турнире, кстати, наш полпред до нынешнего сезона лишь однажды набирал ноль очков после двух туров. Речь о «Кубани»-2013. Так что синхронный провал армейцев и «быков» – уже рекорд. Посмотрим, смогут ли команды Виктора Гончаренко и Мурада Мусаева спастись, опровергнув статистику, которая вроде бы не оставляет им шансов.
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