«Адвокаты Новосельцева, видимо, готовят нам какой-то сюрприз»

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14 октября Таганский суд Москвы присудил бывшей баскетболистке сборной России Катерине Кейру алименты в размере 20 тысяч рублей в месяц. Именно такую сумму должен выплачивать ежемесячно ее супруг футболист ФК «Сочи» Иван Новосельцев.

– Почему суд назначил Катерине Кейру очень странную сумму алиментов в размере 20 тысяч рублей? – вопрос Мусаевой.

– Должна сразу пояснить, что в суде я не участвовала, а включилась в процесс уже после вынесения решения. К сожалению, судом не была установлена зарплата Ивана в футбольном клубе «Сочи». Поэтому суд назначил алименты в размере прожиточного минимума в городе Москве в размере 20 150 рублей. Всем понятно, что молодой матери с ребенком, которая вдобавок снимает в столице жилье, на такие деньги никак не прожить. Но у суда, как показало решение, другое мнение.

– Сейчас идет еще один громкий процесс – Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Адвокаты супруги направили официальные запросы о доходах Дениса в «Спартак» и «Ахмат» и установили его точную зарплату. Почему этого не сделали адвокаты Кейру?

– Я не стану давать оценку юристам, которые работали по этому делу. Закон об Адвокатской деятельности, и кодекс профессиональной этики адвоката запрещает мне это делать. Уточню только, что там не было адвокатов, только юристы. Поэтому они не могли направить адвокатский запрос в клуб. Суду было необходимо установить текущий доход ответчика. Суд и сам мог направить запрос в ФК «Сочи» по истребованию доходов Ивана и на основании этого установить адекватный размер алиментов.

Ведь когда Катерина познакомилась с Иваном, она зарабатывала в шесть раз больше его. У нее был контракт с клубом с зарплатой 600 тысяч. Плюс она получала стипендию члена сборной России, и у нее были твердые доходы от рекламы. Девушка в 28 лет имела доход в районе 1 млн рублей. И от всего этого она отказалась, потому что Иван попросил ее завершить карьеру и посвятить себя семье.

– Юристы Кейру требовали назначить алименты супруге именно в размере миллиона в качестве «поддержания прежнего уровня жизни». Почему они не потребовали алименты на содержание ребенка, которые составляют 25 процентов от доходов супруга? Правда, для этого все же нужно было выяснить реальную зарплату Новосельцева в «Сочи».

– В семейном кодексе предусмотрено содержание супруги, находящейся в декретном отпуске. Супруг обязан ее содержать на период всего отпуска – то есть до момента, когда ребенку исполнится три года. Суд назначил алименты в размере 20 150 рублей. Алименты на ребенка – это отдельная тема. Размер их составляет одну четвертую часть от всех видов заработка супруга либо можно установить их в твердой денежной форме. Юристы, которые вели это дело, пошли путем взыскания алиментов, через судебный приказ. Его тоже выносит мировой судья. Это более короткий путь. Если ответчик не возражает против такого варианта, он начинает платить алименты на ребенка, как только получает этот приказ.

Юристы направили 10 октября судебный приказ в бухгалтерию ФК «Сочи» о взыскании алиментов на ребенка в размере одной четвертой части от всех видов заработка Новосельцева. Копия приказа с отметкой о ее получении бухгалтерий клуба у нас на руках. Правда, адвокаты Новосельцева сделали круглые глаза: мол, ничего не знаем об этом.

У Новосельцева есть 10 дней с момента, получения судебного приказа, исполнительного документа, на подачу возражения для его отмены, любое не Согласие должника становится бесспорным основанием для его отмены. В этом случае мы будем вынуждены готовиться к исковому производству по взысканию алиментов с ответчика на содержание ребенка. Процедура может затянуться на полгода.

– 20 150 рублей Катерина получила?

– Нет. Решение суда вступит в законную силу через тридцать дней после вынесения. Суд был, насколько я помню, 11 октября. Но мы готовим апелляционную жалобу на это решение, так как данная сумма нас не устраивает.

– Какие ваши дальнейшие действия?

– Первое, мы обжалуем в апелляционном порядке решение по алиментам на Катерину в размере 20 150 рублей. И будем это делать во всех вышестоящих инстанциях до тех пор, пока не достигнем нужного результата.

По поводу алиментов на ребенка пока ничего сказать не могу. Если Иван отменит судебный приказ, будем судиться по поводу алиментов на ребенка. Если не отменит, отлично – он готов содержать своего ребенка и выплачивать на его содержание достойную сумму.

Еще есть иск по разделу совместно нажитого имущества – это объекты недвижимости, автомобили и счета банках. Процесс идет уже восемь месяцев. Адвокаты Ивана пока по этому иску хранят молчание, видимо, готовят нам какой-то сюрприз.

КАТЕРИНА КЕЙРУ: ПРИСУДИЛИ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Я В ШОКЕ

– Катерина, как проходило судебное заседание? Присутствовал ли сам ответчик? – прежде всего, поинтересовался я у Кейру, набрав номер ее телефона.

– Нет, Ивана не было. Он не был ни на одном суде. Его интересы представляли адвокаты. Я объяснила судье, что перед знакомством с Ваней я была действующей спортсменкой, мой спортивный статус был выше, чем у Вани. Я являлась членом сборной России, за мои спортивные заслуги мне присвоено звание мастера спорта международного класса.

У нас с Ваней была договоренность: если заканчиваю карьеру, то у меня больше не будет доходов, я смогу заниматься только семьей. Ваня сказал, что он мужчина, и он обещает, что я никогда ни в чем не буду нуждаться. Мы решили, что вместе будем строить его карьеру, я буду ему помогать.

Судья спросила, есть ли у меня какой-то документ, подтверждающий мои слова. Такого документа не было. Мы брачный договор не составляли.

– Но ведь какие-то бумаги для суда вы собрали?

– Безусловно, у меня была бумага из федерации баскетбола, в которой говорилось, в каких клубах я играла на протяжении своей карьеры. Предоставила документ, что я была членом сборной России. На момент нашего с Ваней знакомства мои доходы превышали его доходы. Также я предоставила документ, из которого было ясно, от какого предложения я отказалась ради семьи. Я вела переговоры с одним клубом, оставалось только подписать контракт. Согласно этому контракту моя зарплата составляла бы порядка 1 млн рублей в месяц.

На основании этих документов можно легко составить представление о моих доходах до брака. Нужно еще учесть, что все эти бумаги для суда я собирала с маленьким ребенком на руках. При этом потратила сумму большую, чем суд назначил мне размер алиментов.

В законе есть понятие «поддержание прежнего уровня жизни». Мы рассчитывали, что, изучив все документы, суд назначит сумму алиментов, которая будет равна моим доходам до замужества. Именно эту сумму мы указали в нашем иске. Но судья озвучила сумму 20 тысяч рублей. И как на эти деньги мне содержать себя и ребенка?

– Не представляю. Вы или ваши адвокаты задали судье вопрос, откуда взялась такая сумма?

– Мы все были в шоке от этой суммы. А судья объявила вердикт и сразу же покинула зал заседаний. Да я и не уверена – можно ли задавать вопросы судье после вынесения вердикта.