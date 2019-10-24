Что происходит с ЦСКА во вторых таймах? «Ференцварош» вырвал победу в Москве

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Конор в красно-синем

В четверг на «ВЭБ Арене» сошлись аутсайдеры группы H, набравшие после двух туров одно очко на двоих. Но если от «Ференцвароша» подобного старта можно было ожидать, то провал армейцев в Разграде и домашнее поражение от «Эспаньола» с общим счетом 1-7 стало ударом для болельщиков красно-синих.

Чтобы выбраться из подвала и вернуться в борьбу за выход из группы, команде Виктора Гончаренко требовалось набрать шесть очков в двух матчах с самым титулованным венгерским клубом. Тем более не хотелось ударить в грязь лицом в Москве, ведь матч посетил один из самых популярных бойцов MMA Конор Макгрегор, признавшийся накануне, что будет болеть за россиян.

Стартовый состав ЦСКА был предсказуем донельзя. В средней линии и нападении у Гончаренко нет особых вариантов, а в обороне выбор невелик из-за травм самых опытных защитников Виктора Васина, Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова. К тому же не оправдывают ожиданий летние новички Звонимир Шарлия и Седрик Гогуа. Как следствие, в старте вновь появился 17-летний Вадим Карпов.

Фамилии футболистов гостей российским болельщикам вообще ничего не скажут, поэтому с ними мы знакомились по ходу матча. До стартового свистка можно было отметить лишь доверие украинского тренера Сергея Реброва троим своим соотечественникам – полузащитникам Данилу Игнатенко, Александру Зубкову и Игорю Харатину.

Добродушие Влашича и Сигурдссона

Стабильность состава и игровой модели армейцев становится их недостатком. Соперники приноровились к динамичному футболу молодой команды и научились ему противостоять. Как следствие, ни одной победы в трех последних матчах с «Эспаньолом» (0:2), «Ростовом» (1:3) и «Уфой» (1:1).

Не испугались футболистов ЦСКА и гости из Венгрии, чей полный состав, согласно оценкам трансфермаркт, в полтора раза дешевле одного только Марио Фернандеса. Они чередовали атаки большими силами с быстрыми прорывами, и в одном из таких выпадов едва не открыли счет, но легко убежавший от Карпова темнокожий норвежец Токмак Нгуэн пробил мимо дальнего угла. Впрочем, это единственный шанс, созданный гостями в первые 45 минут.

И все же невысокий уровень соперника был заметен. Хозяева подолгу владели мячом в опасной близости от ворот и здорово находили свободные зоны перед штрафной соперника, которому не хватало плотности в опорной зоне. Чаще всего гости теряли опорников Ивана Облякова и Ильзата Ахметова, но ударам россиян сопутствовала неудача – Денешу Дибусу не без помощи партнеров и правой штанги удавалось удерживать ворота на замке.

Развитие событий на поле легко считывалось по реакции тренеров. Если Ребров нервно размахивал руками на бровке и всячески подсказывал своим игрокам, то Гончаренко спокойно наблюдал за происходящим.

Два фантастических момента упустили Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. В первом случае превосходно хорват в результате четко разыгранной трехходовки Обляков – Федор Чалов – Сигурдссон вывалился один на один с Дибусом, но пробил в метре от ворот. А во втором хорват ответил исландцу взаимностью, но тот оказался столь же беспечен и пробил прямо во вратаря.

В целом, футболисты ЦСКА отлично провели первый тайм по качеству и количеству созданных моментов и не сумели открыть счет только из-за недостатка хладнокровия в завершающей стадии.

Мистика. Опять не удержали даже ничью

Очень жаль, что до перерыва ЦСКА не удалось реализовать свои шансы, поскольку во вторых таймах нынешние армейцы выглядит значительно хуже. Видимо, сказывается высокая энергозатратность их игры. Да и соперники успевают адаптироваться. Не стал исключением и матч с «Ференцварошем». Пусть, голевых моментов гости не создали, но на 15 минут лишили россиян мяча.

Гончаренко решил, что в такой ситуации очень кстати пришелся бы удачно разыгранный стандарт, и выпустил вместо инертного Константина Кучаева Кристияна Бистровича. Хорват занял позицию Облякова, а сам Иван отправился на левый фланг. Эта замена послужила сигналом для хозяев. Два подряд розыгрыша угловых могли и даже должны были завершаться голами Влашича, но вновь гостей спас Дибус.

Очередной слабый матч провел Чалов. В первом тайме он запомнился только участием в контратаке, завершившейся ударом Влашича, а во втором нереализованным убойным моментом – после передачи Облякова форвард опередил оппонента, но с нескольких метров пробил мимо. Больше рассказать о лучшем бомбардире прошлого сезона в РПЛ сказать нечего, и это лучшая оценка его игры.

В отчаянной попытке хоть как-нибудь усилить игру Гончаренко выпустил под конец Лукаса Сантоса и Яку Бийола. Увы, не последовало даже финального навала. Напротив, с заменами угадал Ребров, выпустивший Исаэла и Роланда Варгу. Бразилец несколько раз обращал на себя внимание активными действиями и сыграл ключевую роль в голе, забитом Варгой.

Удивительно складывается эта еврокубковая неделя для российских клубов. Ни ЦСКА, ни «Локомотив», ни «Зенит» не сумели зацепить очки, пропуская решающие мячи во вторых таймах. С нулями очков после трех туров шансы армейцев на выход в плей-офф остаются очень теоретическими, ведь из трех оставшихся матчей два они проведут на выезде.

ЦСКА – «Ференцварош» – 0:1 (0:0)

Гол: Варга, 86.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон (Бийол, 80), Влашич, Чалов.

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Чивич, Ботка, Блажич, Ловренчич, Шигер, Харатин, Игнатенко, Зубков (Двали, 89), Нгуэн (Варга, 84), Боли (Исаэл, 72).

Предупреждения: Шигер, 74. Бистрович, 77. Харатин, 90+2. Магнуссон, 90+2.

Судья: Орел (Чехия).