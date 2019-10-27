Без Божовича и без борьбы. «Зенит» легко выиграл в Самаре

ПЕРЕДЫШКА ДЗЮБЫ

После тяжелого матча в Лейпциге, где «Зенит» на наделе проиграл со счетом 1:2, Сергей Семак сделал два изменения в стартовом составе, неожиданно оставив на скамейке Артема Дзюбу. Тот матч форварду, конечно, не удался, но не настолько, чтобы потерять место в основе. Видимо, на нем отразился тяжелый осенний график, и Семак решил дать ему передышку.

Оба изменения коснулись линии полузащиты/нападения. С первых минут на поле вышли Юрий Жирков и Далер Кузяев, а сама схема изменилась с 4-4-2 4-2-3-1. Формально под Сердаром Азмуном расположился главный питерский креативщик Себастьян Дриусси, однако на самом деле диапазон его действий был намного шире – но всему фронту атаки.

Наверняка очень хотел сыграть против «Зенита» многолетний защитник сине-бело-голубых Александр Анюков, но из-за удаления в Оренбурге в прошлом туре он вынужден был пропустить эту встречу. Поэтому противостоять Жирову Миодраг Божович отправил Владимира Полуяхтова. Сам черногорский специалист также пропускал матч с чемпионом из-за удаления в 13-м туре.

НОВЫЙ ШЕДЕВР ЖИРКОВА

Игра началась довольно неспешно. В отсутствие Дзюбы игрокам «Зенита» пришлось иначе развивать атаки в непосредственной близости от штрафной соперника. Тем более, что до Азмуна мяч доходил нечасто. Поэтому приходилось выдумывать что-то еще. Иногда получалось. Дриусси здорово приложился по мячу из-за пределов штрафной и попал в перекладину, неплохой момент имел и Вячеслав Караваев, разыгравший стеночку на углу штрафной.

У хозяев дела в атаке обстояли совсем печально. Контратаки не проходили, и главный голеодор Александр Соболев оказался оторванным от остальных партнеров. Если Антон Зиньковский на левом фланге еще пытался как-то обострить, но Максим Канунников на противоположной бровке откровенно поплыл. Как следствие, «Зенит» владел большим преимуществом (12-0 по ударам за 43 минуты) и еще в первом тайме сумел его реализовать.

Юрий Жирков сначала пристрелялся по воротам из-за пределов штрафной, а со второй попытки мастерски пробил слета, поймав мяч на подборе после розыгрыша углового. Сразу вспомнился его роскошный гол «Спартаку». Этот гол получился не менее красивым. Божович на трибунах лишь развел руками.

ОДИНОЧЕСТВО ЗИНЬКОВСКОГО

После перерыва болельщики оживились – самарцы пошли вперед большими силами и стали чаще владеть мячом. Гости получили возможность проводить быстрые контратаки. Первый же перехват едва не завершился голом-красавцем Азмуна. Иранец увидел, что Сергей Рыжиков далековато вышел из ворот, и с середины поля попробовал забросить мяч ему за спину, но немного не попал.

У «Крыльев» по-прежнему самым активным был Зиньковский. Он шел в обыгрыш, пытался тащить мяч вперед и находить пасом свободные зоны в обороне соперника, но этого было явно недостаточно. Провалил матч атакующий полузащитник Паул Антон, к исходу часа замененный на Дмитрия Кабутова.

Один из самых ярких моментов все равно был создан воспитанником «Чертаново». Обыграв оппонента в середине поля, он подъемом пробил в ближнюю «девятку», но в створ не попал.В другом эпизоде не повезло Александру Гацкану, опасно пробившему над перекладиной. А за несколько секунд до финального свистка Азмун и Дзюба провели контратаку, которую завершил последний.

Тем не менее, в целом, вторая половина встречи получилась довольно скучная. Если до перерыва хотя бы гости часто создавали опасные моменты, то после отдыха они перешли на пассивное положение и спокойно довели матч до победы. «Зенит» набрал три очка и продолжил чемпионскую гонку, а «Крылья Советов» прервали серию из трех побед подряд.

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2 (0:1)

Голы:Жирков, 28 – 0:1. Дзюба, 90+3 – 0:2.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Н. Чернов, М. Карпов, Д. Комбаров, Мияйлович, Гацкан, Канунников (Терехов, 87), Паул (Кабутов, 60), Зиньковский (Радоньич, 77), Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Кузяев (Дзюба, 64), Дриусси (Мак, 78), Жирков (Сутормин, 89), Азмун.

Предупреждения: Караваев, 24.Мияйлович, 67. Д. Комбаров, 85.

Судья: Васильев (Ижевск).