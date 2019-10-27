Новиков повторил трюк Реброва. ЦСКА снова проиграл в концовке (видео)

ТРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ – СТОЛИЧНЫЙ ТРЕНД?

Они сговорились, что ли?! Такая мысль могла возникнуть у любого, кто взглянул бы на стартовые расстановки игроков в обоих столичных дерби, начинавшихся воскресным днем в одну и ту же минуту (кстати, очередное горячее «спасибо» за это руководству премьер-лиги!). Все четыре московских клуба решили плясать, по сути, от одной и той же тактической печки, сделав ставку на схему с тремя центральными защитниками. И это при том, что только ЦСКА в последнее время использует такой вариант на постоянной основе.

Впрочем, армейцы, как известно, модернизировали эту расстановку таким образом, что три игрока у них постоянно находятся в обороне вообще, а не в центральной зоне. Отчасти это было связано и с многочисленными травмами защитников, но даже сейчас, когда в заявке на дерби появились фамилии восстановившихся Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова, главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко не отказался от облюбованной в последнее время схемы. И против «Динамо» рядом с Игорем Дивеевым и Хердуром Магнуссоном появился 17-летний Вадим Карпов.

Зато в средней линии и атаке после домашнего поражения от «Ференцвароша» в Лиге Европы изменения просто не могли не произойти. Сели на скамейку запасных Константин Кучаев и Арнор Сигурдссон, в центральной зоне появились Кристиян Бистрович с Якой Бийолом, а Иван Обляков отправился на левую бровку вместо Кучаева, как это случилось по ходу еврокубковой игры в четверг. На передней линии Федор Чалов остался в одиночестве, поскольку Никола Влашич располагался все же глубже, нежели Сигурдссон.

У динамовцев состав абсолютно не изменился по сравнению с поединком предыдущего тура против «Краснодара». После увольнения Дмитрия Хохлова исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков провел серьезную ревизию состава и, судя по всему, определил основную обойму игроков, на которых будет делать ставку. То же самое можно сказать и о тактической схеме: новое «Динамо» явно намеревается играть в три центральных защитника с двумя высоко расположенными фланговыми игроками, двумя опорниками, парой атакующих инсайдов и выдвинутым вперед нападающим, в роли которого Новиков пока видит Сильвестра Игбуна.

VAR СНОВА ЗА ЦСКА, НО ВЛАШИЧ ПОДХВАТИЛ «БОЛЕЗНЬ ЧАЛОВА»

После того как «Тамбов» крупно обыграл «Уфу» и догнал в таблице бело-голубых (обе команды находятся на самом дне рейтинга РПЛ), казалось бы, динамовцам нужно было сразу демонстрировать желание играть на победу. Однако против ЦСКА подобные вещи опасны – можно сразу получить контратаку и гол в свои ворота. Поэтому подопечные Новикова вполне обоснованно начали игру осторожно, прежде всего заботясь о безопасности своих ворот.

Тем не менее, по истечении четверти часа армейцы все же всерьез напрягли оборону соперника. Сначала Влашич выдал удобный пас Чалову, который с линии штрафной не попал в дальний угол ворот. А затем на том же Чалове в штрафной площади сфолил Владимир Рыков. Правда, арбитр Сергей Карасев по первому впечатлению пенальти не назначил, но поскольку на дерби (как, кстати, и на параллельном – в Черкизово) работала система VAR, подсказка ассистентов подвигла главного судью посмотреть повтор. После чего 11-метровый все же был назначен.

Но пенальти для ЦСКА в нынешнем сезоне – далеко не гол. Дважды удары с «точки» не реализовывал Чалов. Теперь пробить вызвался Влашич – и послал мяч мимо цели. Злой рок, не иначе…

Почти тут же динамовцы едва не наказали соперника за загубленный момент: Игбун почти убежал один на один с Игорем Акинфеевым после промашки Карпова, но юный защитник успел исправиться и не позволил нападающему нанести удар по воротам.

До конца тайма армейцы несколько раз пытались пробить издали, однажды у Ильзата Ахметова была возможность поразить цель с более близкой дистанции, но мяч пролетел выше ворот. А за минуту до перерыва уже Себастьян Шиманьски оказался в отличной позиции после удара Кирилла Панченко и рикошета, но не сумел обработать летевший на неудобной высоте мяч.

НОВОЕ ЛИЦО «ДИНАМО»?

Если «Динамо» Хохлова во вторых таймах чаще всего «сдувалось», упуская победы или даже ничьи, то при Новикове бело-голубые демонстрируют готовность прибавлять в агрессивности. Во всяком случае, прилагать к тому максимальные усилия. После заработанного Панченко штрафного номинальные гости организовали оригинальный розыгрыш стандарта, но защитники ЦСКА вынесли мяч после скидки Заурбека Плиева на Рыкова. А затем Дивеев в последний момент выиграл верховую дуэль у Игбуна после навеса Константина Рауша слева. Игбун вообще был чрезвычайно активен – правда, с эффективностью действий в завершающей стадии были определенные проблемы.

По истечении часа игрового времени команды обменялись острыми моментами. Бийол после подачи с углового опередил защитников и головой был в ближний угол, но Антон Шунин успел среагировать. В ответной атаке Шиманьски ударом из-за пределов штрафной отправлял мяч в верхний угол, заставив Акинфеева исполнить красивый полет для фоторепортеров.

У «Динамо» к середине второго тайма вырисовалась проблема в виде желтых карточек у обоих опорных полузащитников, которым действительно было трудно справляться с могучим армейским кулаком в центре поля. Поэтому Новиков сначала заменил Шарля Каборе на Артура Юсупова, а затем убрал с поля активного, но подуставшего Панченко, выпустив Оскара Хильемарка.

Казалось, что бело-голубые готовы к изнурительной осаде их ворот соперником, тем более что у вышедшего на замену Сигурдссона был шанс открыть счет. Исландец, войдя в штрафную справа, едва не уложил мяч в дальний угол ворот.

Но концовка встречи оказалась динамовской! Сперва Раущ, блеснув индивидуальным мастерством, едва не пробил Акинфеева. А затем только что вышедший на замену Клинтон Нжи после отличного паса Нойштедтера в касание переправил мяч в ворота. «Динамо», вырывающее победу под занавес встречи, – это что-то совсем непривычное для нынешнего сезона! Более того, Нжи почти сразу мог оформить дубль, убежав от защитников, но проиграв дуэль армейскому вратарю.

Как тут было не вспомнить, что тремя днями ранее «Ференцварош» Сергея Реброва в поединке с похожим сценарием вырвал в концовке победу у красно-синих. Которые, похоже, все глубже увязают в неких психологических проблемах.

А бело-голубые одержали первую победу в чемпионате с августа и сразу поднялось с предпоследнего места в таблице на границу зоны стыковых матчей и спасительного 12-го места.

РПЛ. 14-й тур

ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Нжи (Нойштедтер), 85

Нереализованный пенальти: Влашич, 22 (мимо)

ЦСКА: Акинфеев (к) – В.Карпов (Шарлия, 82), Дивеев, Магнуссон – Ахметов (Сигурдссон, 59), Бистрович (Кучаев, 76) – Марио Фернандес, Бийол, Влашич, Обляков – Чалов

«Динамо»: Шунин (к) – Морозов, Рыков, Ордец, З.Плиев, Рауш – Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65) – С.Шиманьски (Нжи, 80), Панченко (Хильемарк, 68) – Игбун

Предупреждения: Бийол, 9 – Нойштедтер, 29. Каборе, 58. Игбун, 88

Судья: Сергей Карасев (Москва)

27 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»