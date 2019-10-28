От отца до сына. Главные герои 14-го тура РПЛ - Советский спорт
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28 октября 2019 08:49ФутболБезъязычный Алексей

От отца до сына. Главные герои 14-го тура РПЛ

Что больше всего запомнилось в 14-м туре чемпионата России.

ЦИФРЫ ТУРА

6 лет не проигрывал «Локомотив» в РПЛ на своем поле с крупным счетом, до «Спартака» разгром в Черкизове красно-зеленым нанес ЦСКА в 2013 году (4:1)

5-й дубль оформил в чемпионатах России Роман Еременко, трижды он забивал по два мяча за ЦСКА («Амкару», «Спартаку» и «Мордовии») и дважды за «Ростов» («Рубину» и «Сочи»)

3-й раз ЦСКА принимал «Динамо» на «ВЭБ Арене» и снова не смог победить (1:2, 2:2, 0:1)

ПРОСЧЕТ ТУРА

ГИЛЕРМЕ

Голкипер сборной России и «Локомотива» опрометчиво выбежал из ворот навстречу форварду «Спартака» Эсекиэлю Понсе, которого уже накрывали защитники, - и этим маневром позволил аргентинцу поразить цель навесным ударом из почти безнадежного положения. Первый же гол Понсе в РПЛ принес красно-белым победу в дерби.

СЫН ТУРА

Джордан ЛАРССОН

22-летний форвард «Спартака» напомнил в Черкизове, чей он сын. Оба мяча в ворота «Локо» швед забил в минималистичном стиле своего знаменитого отца Хенрика Ларссона: открывание в чужой штрафной - удар - гол. Это второй дубль Джордана во взрослом футболе. И сразу в дерби.

ОТЕЦ ТУРА

Валерий КАРПИН

Главный тренер «Ростова» порадовался не только победе команды над «Сочи», но и новости о том, что он опять станет отцом. Совместное фото с беременной супругой Дарьей Карпин подписал: «Вдул так вдул, часть вторая». Не переживайте, будущая мать не обиделась. Этой фривольной фразой Валерий Георгиевич продолжил шутливую пикировку с читателями своего инстаграма, начатую, когда Дарья в 2018 году подарила ему их первого совместного ребенка.

ПОЧИН ТУРА

Кирилл НОВИКОВ

38-летний специалист одержал свою первую победу с момента назначения исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» вместо уволенного Дмитрия Хохлова. Новиков отпраздновал успех в матче с ЦСКА спустя несколько минут после того, как в другом столичном дерби 34-летний Доменико Тедеско обыграл «Локомотив» со «Спартаком». Так бело-голубые и красно-белые синхронно прервали 6-матчевые безвыигрышные серии в РПЛ.

ТРАДИЦИЯ ТУРА

Артем ДЗЮБА

Форвард «Зенита» из-за небольшого повреждения начал встречу с «Крыльями Советов» в запасе и появился на поле лишь на 64-й минуте. Тем не менее, Дзюба успел забить самарцам уже в компенсированное время, подтвердив традицию: начиная с 2016 года, он отмечается голом или голевой передачей в каждой игре против «Крыльев». Результативная серия насчитывает уже шесть матчей, в которых Дзюба суммарно оформил «6+5».

АНТИРЕКОРД ТУРА

Валерий ЧУПЕРКА

Полузащитник «Тамбова» умудрился схлопотать уже третье удаление в нынешнем сезоне. Молдаванин «опередил» своего соотечественника Александра Гацкана, который в РПЛ-2016/17 тоже получил три красные карточки, но не за 14, а за 15 туров. Четырежды в российских чемпионатах еще никого не удаляли, так что Чуперке есть к чему стремиться. И еще одна любопытная деталь: предыдущий раз его изгоняли с поля за два предупреждения, полученных в течение одной минуты, теперь на две желтые карточки ушло… три минуты.

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